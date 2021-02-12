В Пенсионном фонде сменился глава

Андрей Кигим стал новой главой Пенсионного фонда России. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Раньше эту должность занимал Максим Топилин.

О том, что Топилин покидает должность, накануне сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабинете министров. Как рассказали изданию собеседники, вечером 11 февраля экс-глава ПФР сообщил сотрудникам о своем уходе, не раскрывая ни имя своего преемника, ни новое место работы. По словам источника газеты в ПФР, отставка Топилина связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов в контексте реформы институтов развития. Другой собеседник издания отметил, что Топилин «не вписался в команду нынешнего правительства».

В СМИ активно обсуждались возможные кадровые перестановки в ведомстве. Андрея Кигима в качестве кандидата рассматривали наряду с замминистра труда Алексеем Скляром и замглавы Федеральной налоговой службы Светланой Бондарчук.

Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС). Эту должность он занимал почти восемь лет. Кигим начинал с различных позиций в Сбербанке, последней из которых была должность замдиректора управления ценных бумаг и доверительных операций. Затем он перешел в «Росгосстрах» в качестве финансового директора, где дослужился до первого зампреда правления. В 2000 году Кигим стал заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а через год — заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации. В 2003 году его назначили заместителем руководителя аппарата правительства. С 2004 года Кигим начал занимать «президентские» должности: сначала он возглавил Российский союз автостраховщиков (РСА), а в 2007 году стал президентом Национального союза страховщиков ответственности (НССО). С 2009 года дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), а в 2013-м стал руководителем ФСС. О том, кто теперь займет эту должность, станет известно позднее.

Максим Топилин с 1994 по 2001 год работал в аппарате правительства. Затем его назначили заместителем министра труда и социального развития, а в 2004-м он возглавил Федеральную службу по труду и занятости. С 2012 года Топилин был министром труда и социального развития в правительстве Дмитрия Медведева. В январе 2020-го, после того, как правительство Медведева ушло в отставку, Топилин возглавил ПФР.

В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах произвести сокращение штата госслужащих в 2021 году. Так, с 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны освободить 5% должностей, территориальных органов — 10%. Кроме того, в план входит сокращение 36 заместителей руководителей ведомств. В рамках реформы изменена структура центрального аппарата правительства. Предполагается, что сокращения будут завершены к 1 апреля. Также в прошлом ноябре Мишустин анонсировал реформу институтов развития, которая призвана сократить их количество путем переподчинения, слияния и ликвидации.