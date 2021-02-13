«Новая норма»: как заказчики и фрилансеры обманывают друг друга

В январе 2021 года российские пользователи жаловались в соцсетях на обман в сделках на фрилансе на 57% чаще, чем в августе 2020-го. Обманывают как заказчики, так и исполнители, сообщает сервис «Юскан». 38% российских фрилансеров считают, что главный риск для них — это вероятность обмана со стороны заказчика, рассказали представители фриланс-биржи Fl.ru.

Одной из основных причин, по которым выросло внимание мошенников к фрилансу, часто является отсутствие правового регулирования отношений между заказчиком и исполнителем, говорит генеральный директор компании Анатолий Орлов.

«Люди продолжают сотрудничать «на доверии» и не заключают договоров, а значит их интересы никак не защищены. Рост числа новых фрилансеров и заказчиков, а также их доверчивость — все это благодатная почва для появления мошенников»,

— подчеркивает эксперт.

Вторая причина роста числа обманов в этой сфере, по его мнению, вызвана цифровой неграмотностью. Орлов рассказывает распространенную схему, в рамках которой мошенники предлагают фрилансерам работу, связанную с установкой неизвестного приложения на компьютер, планшет или телефон, что приводит к взлому аккаунтов в социальных сетях и банковских сервисов. Подобным способом обмануть могут и заказчиков: представившись фрилансером, мошенник может прислать вместо работы вредоносный файл.

В период массового перехода на удаленную работу для многих россиян фриланс стал способом потратить пару часов, которые больше не нужно тратить на дорогу до офиса, с пользой, или даже основным источником заработка. При этом компании — от малого и среднего бизнеса до крупных федеральных сетей — с переходом на удаленку также стали активнее привлекать фрилансеров для проектной работы или решения отдельных бизнес задач, говорит руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

Так, например, часто на аутсорс передают юридическое сопровождение — спрос на эту услугу в III квартале 2020 года вырос на 58% год к году, а за квартал — на 30%. На втором месте по популярности услуги по подбору персонала — ими российские предприниматели интересуются на 45% активнее, чем летом, и на 10% по сравнению с III кварталом прошлого года, рассказали в «Авито Услуги».

«Конечно, с ростом популярности удаленного формата работы и онлайн-платформ выросло и число жалоб — среди специалистов не все сумели организовать свою работу и точно оценивать сроки выполнения заказов, а предприниматели не всегда верно ставят задачи фрилансерам, из-за чего количество работы может увеличиться в разы, а оплата перестанет устраивать специалиста», — отмечает Чулков.

Если раньше и заказчики, и клиенты могли списать какие-то ошибки и недоработки на новый непривычный формат онлайн-взаимодействия, то сейчас, когда на удаленку перешли все, требования возросли и уже никому ничего не прощают, считает CEO платформы для эффективного онлайн-взаимодействия Granatum Анна Найш.

«По сути дистанционный формат работы стал новой нормой. Поэтому и к фрилансерам на удаленке предъявляются такие же высокие требования, как и к основной команде. Возможно, по этой причине число жалоб и выросло», — полагает эксперт. Также она добавляет, что, к сожалению, некоторые компании в России считают неудовлетворенность качеством работы, выполненной специалистами на аутсорсинге, основанием для отказа в оплате оказанной услуги. Со штатными сотрудниками это в принципе было бы невозможным, а с фрилансерами такое случается, отмечает Найш.

Как не стать жертвой обмана

Для взаиморасчетов сторон все чаще используются эскроу-сервисы, которые предоставляют фрилансерам и исполнителям гарантии защищенного сотрудничества: бюджет резервируется внутри сайта, и оплата проходит только после выполнения работы. Такие сервисы часто есть на самих биржах, рассказывает Анатолий Орлов из Fl.ru. Так, в случае споров каждый прецедент рассматривает группа специалистов сайта (Арбитраж) и совместно принимает решение о выплате или невыплате средств.

По данным FL.ru, спрос на заключение таких безопасных сделок растет: в 2020 году количество сделок с применением этой функции на платформе увеличилось на 39% в сравнении с 2019 годом.

Чтобы сотрудничество не было проблемным, Иван Чулков из «Авито Услуги» советует заказчикам относиться к фрилансеру как к собственному сотруднику — потратить время на то, чтобы досконально изучить его портфолио, посмотреть, как специалист справлялся с аналогичными задачами, а также обратить внимание на отзывы. При создании заказа нужно максимально конкретно и детально поставить задачу и оговорить стоимость и расчет услуг заранее, подчеркивает эксперт.

Фрилансерам, в свою очередь, Чулков рекомендует выбирать компании, дорожащие своей репутацией, и выстраивать долгосрочные отношения с ними. Анатолий Орлов также напоминает исполнителям, что нужно обязательно фиксировать любые просьбы изменить объем работы, если она уже начата, вносить правки в договор и требовать переподписать его. А при выполнении тестовой работы эксперт советует отправлять творческие задания с водяными знакам, тексты — в нередактируемых форматах, а технические задания показывать через демонстрацию экрана, которая доступна на многих платформах для проведения видео-конференций.