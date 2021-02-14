Зависимость от России: в Швеции хотят уговорить ФРГ отказаться от СП-2

Стокгольм должен ответить Москве на высылку трех шведских дипломатов и на якобы нарушения прав человека в рамках дела блогера Алексея Навального – заявил депутат риксдага Бьёрн Сёдер в письме министру иностранных дел Швеции Анн Линде.

В этой связи он призвал главу шведского внешнеполитического ведомства попробовать убедить Берлин отказаться от достройки экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2», передает RT.

«Северный поток — 2», идущий в Германию — это угроза политике безопасности, он делает Европу зависимой от российского газа. Еще в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — напомнил депутат шведского парламента.

Впрочем, европейские противники проекта почти согласились с тем, что проиграли битву против СП-2. Издание Politico назвало это поражение «смертью европейской внешней политики».

«Захоронение состоится весной этого года в Балтийским море, где российское судно под названием «Фортуна» прокладывает последний участок газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 1230 километров между Россией и Германией», — написал обозреватель издания Мэтью Карнитчниг.

Сейчас Германия ведет с Соединенными Штатами переговоры на уровне министерств по вопросу снятия санкций с российского газопровода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. При этом результат переговоров на данном этапе предсказать сложно, отметил источник.

Собеседник агентства счел одним из «вероятных, прагматичных и правильных» вариантов развития событий реализацию плана немецкого министерства финансов, которое предлагало помощь в реализации в Европе американского сжиженного газа (СПГ) на сумму до €1 млрд взамен на отказ от дальнейшего введения санкций против газопровода.

Два дня назад американские сенаторы Джеймс Риш и Джинн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо, где призвали ввести санкции против СП-2, сообщает Bloomberg.

«У нас вызывают озабоченность сообщения в СМИ о том, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое потребовало бы от США пренебречь санкциями, оправданными законом», — говорится в документе.

Сенаторы подчеркнули важность отношений с ФРГ, но, по их словам, допущение американской стороной завершения СП-2 не является конструктивным для этого партнерства.

Власти США считают санкции «одним из многих инструментов» в ситуации со строительством СП-2, добавил, со своей стороны, представитель американского Госдепартамента в беседе с ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией и будут принимать решение о введении санкций, если будет иметь место деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода.

«Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. В настоящее время он завершен на 94%. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность газопровода для российского участка составляет 118 км, для финского — 374 км, для шведского — 510 км, для датского — 147 км, а для немецкого участка — 85 км.