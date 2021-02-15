«Бычий» рынок: как подорожала нефть

Стоимость нефти эталонных брендов значительно растет в ходе торгов в понедельник. Такая динамика происходит на фоне благоприятных прогнозов по спросу в связи с ожиданиями на спад пандемии COVID-19 и надеждой трейдеров на новые экономические стимулы в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах в Лондоне ICE Futures к 8:25 мск составила $63,62 за баррель, этот показатель на $1,2 (1,9%) больше стоимости бочки нефти по окончании предыдущей сессии. После завершения торгов 12 февраля эти контракты выросли на $1,3 (2%) — до $62,43 за баррель.

Стоимость фьючерсов на бренд WTI из расчета поставки на март на электронных торгах Нью-йоркской товарно-сырьевой биржи (NYMEX) к этому моменту составила $60,9 за баррель, что на $1,4 (2,4%) выше отметки на закрытии предыдущих торгов.

В минувшую пятницу биржевые контракты подорожали на $1,23 (2,1%) — до максимальных с 9 января прошлого года $59,47 за баррель, сообщает «Интерфакс».

В конце прошедшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI — на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

«Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса, — приводит S&P Global Platts слова стратега DailyFX Маргарет Янг. — Контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов».

По ее словам, в ввиду принятия пакета помощи экономике США в размере около $2 трлн отмечается значительный прогресс, это позволяет участникам рынка ожидать бесшовного и быстрого восстановления северо-американской экономики.

На стороне продавцов и фундаментальные факторы, поддерживающие рынок. Так, страны ОПЕК+ в феврале намерены сохранить тренд по снижению уровня нефтедобычи. Кроме того, Саудовская Аравия добровольно заявила о снижении добычи еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

В тоже время информация американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в прошедшую пятницу, свидетельствуют о росте количества действующих нефтяных буровых вышек в США на прошлой неделе на 7 единиц — до 306 штук.

Число буровых растет уже три месяца к ряду, но все еще ниже, чем год назад, когда их число составляло 678 единиц.

Средняя стоимость нефти в текущем году будет колебаться в диапазоне от $45 до $60 за баррель, с таким утверждением выступил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

«Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, отвечают, безусловно, ситуации на рынке.

Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60, вот где-то в этом диапазоне»,

— заметил экс-глава Минэнерго, подчеркнув, что рынок энергоресурсов уже во многом отыграл прошлогоднее падение спроса на нефть.

Восстановление спроса на рынке нефти еще продолжится, поскольку самое глубокого падение в апреле-мае составило 20-25%, отметил вице-премьер правительства. В качестве основной причины падения называются ограничительные меры, которые принимались властями разных государств для нераспространению COVID-19.

«К концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%», — уточнил Александр Новак.

На рынках образовался устойчивый дефицит нефти, который сохранится, как минимум, до конца года, прогнозирует ОПЕК. Страны альянса рассчитывают, что спрос будет превышать предложение даже в условиях увеличения добычи нефти в течение апреля-июня. Диапазон прогнозируемой нехватки нефти составляет от 0,3 млн баррелей в сутки до 1,1 млн баррелей в сутки в среднем по году.

Аналитики JPMorgan считают, что в мире начался пятый сырьевой суперцикл, сообщает Bloomberg.

Это предполагает «бычий» рынок минимум на среднесрочную перспективу.

Долгосрочный бум в сырьевом секторе представляется вероятным, поскольку Уолл-стрит делает ставку на мощное восстановление экономики после пандемии и хеджирование инфляционных рисков, сообщается в аналитическом отчете JPMorgan.

Стоимость сырьевых энергоносителей также может резко вырасти из-за «непреднамеренных следствий» борьбы с изменением климата, которое угрожает ограничить поставки нефти и одновременно повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и электромобилей, говорится в сообщении банка.

Позитивный настрой уже привел к тому, что ставки на повышение хедж-фондов на сырьевые товары достигли максимума за последнею декаду.

«Мы считаем, что начался новый сырьевой подъем, и в частности цикл повышения цен на нефть. Ситуация с доходностью и инфляцией меняется», — поведали аналитики банка.