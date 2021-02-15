Зима в Европе: вместо «Северного потока – 2» пришел «Зверь с Востока»

Подземные газохранилища в Европе продолжают истощаться на фоне холодного фронта, который пришел с северо-востока. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Фронт получил название «Зверь с Востока — 2». Из-за ночных морозов европейские компании постепенно выкачивают газ из резервуаров. К утру воскресенья, 14 февраля, хранилища были заполнены на 42,65%, отмечал портал Gas Infrastructure Europe.

«Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ в Европе в текущем году», — прокомментировали ситуацию в «Газпроме».

В Германии запас газа сократился до 34,17%, в Австрии — до 45,28% от общего объема хранилищ. На Украине и в Польше эти показатели находятся на 52% и 48,64% соответственно. Во Франции и Чехии запасы находятся на уровне 30% и 41%.

С 8 февраля Европа забирает из хранилищ 1 млрд кубометров газа в сутки. На выходных уровень слегка сократился, но из-за погоды он снова вернется к сверхвысоким показателям.

В целом Европа нарастила использование сжиженного природного газа в полтора раза. Большой вклад в потребление вносят Британия и Испания с Нидерландами.

Агентство Bloomberg при этом сообщает, что во много раз выросли поставки СПГ из Соединенных Штатов. В феврале к северо-западным берегам Европы должны прибыть 14 американских газовозов (10 из них отправятся в Британию, 4 — на континент).

Ожидания большого притока СПГ «сглаживают» влияние плохой погоды на спотовую цену газа на европейском рынке. После максимума в $259 за 1 тыс. кубометров цена снизилась до $221 за тысячу кубов. Пик цен пришелся как раз на первый удар «Зверя с Востока».

21 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Газпром», несмотря на рост цен на газ в Европе, не стал увеличивать поставки в регион. По данным издания, российская компания даже сократила объем его экспорта по украинскому маршруту. Как отмечает издание, с помощью такой стратегии «Газпром» хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже.

Кроме того, цель компании может заключаться в том, чтобы избежать резкого падения цен в начале весны, когда, согласно ожиданиям аналитиков, спрос на газ в Азии упадет и высвободившиеся объемы СПГ придут в Европу.

Спустя неделю глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что энергетическую безопасность Европы позволит обеспечить проект «Северный поток — 2».

Отмечается, что при снижающейся собственной добыче газа в ЕС странам потребуются его дополнительные объемы. По мнению Зеле, порядка трети необходимых Европе объемов газа будет поставляться по газопроводу «Северный поток — 2».

«Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — произнес он.

Президент США Джо Байден счел проект строительства газопровода «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы. Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, впоследствии утвержденный сенатом, заявил о намерении новой администрации страны убедить европейских партнеров отказаться от «Северного потока — 2». Штаты заинтересованы в том, чтобы поставлять в Европу свой сжиженный природный газ — более дорогой, чем российский.

В настоящее время «Северный поток — 2» достраивается российским судном «Фортуна». Ранее сроки сдачи газопровода были существенно увеличены из-за санкций США.