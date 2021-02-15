«Единственные в мире, показавшие прибыль»: Сечин доложил Путину о работе «Роснефти»

Пандемия коронавируса

Сечин заверил главу государства, что связанные с пандемией трудности текущего периода помогают преодолеть в частности удлинение вахт и усиление медбригад. Также организованы изоляторы и обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой.

«Мы обратились с соответствующей просьбой в Минздрав зарезервировать для нас необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек. Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования – в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся, в марте уже практически все сто процентов сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут вакцинированы», — рассказал глава «Роснефти».

Говоря же о результатах работы за 2020 год, Сечин подчеркнул, что «Роснефть» показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года.

Прибыль на фоне убытков мировых мейджоров

Глава «Роснефти» подчеркнул, что этот результат достигнут с учётом директив правительства по сокращению добычи в рамках договоренностей ОПЕК+, а также всех событий, связанных с пандемией, и сокращением потребления.

«Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капитальных затрат, тем не менее, выйти в прибыль. Она, конечно, не такая значительная, как в прошлые годы, но тем не менее с учётом той ситуации, в которой мы находимся, это те 147 миллиардов рублей, 2,2 миллиарда долларов примерно, которые позволяют нам выплатить дивиденды за прошлый год», — подчеркнул Сечин.

«Роснефть» смогла ещё и сократить чистый финансовый долг почти на 10 миллиардов долларов.

«Кроме того, прошлый год стал для нас рекордным по открытию новых месторождений нефти и газа. Мы открыли три самые крупные в мире месторождения: в Карском море два месторождения, которые названы в честь наших маршалов Победы – именем маршала Жукова и маршала Рокоссовского, а также Западно-Иркинское месторождение на севере Таймыра. По данным международного аналитического агентства Wood Mackenzie, эти открытия стали крупнейшими в мире: средний ресурсный потенциал превышает четыре миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году. И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 миллионов тонн нефтяного эквивалента по международным категориям».

Кроме того, компания увеличила проходку в эксплуатационном бурении на 9,1 процента по отношению к предыдущему году.

Президент заинтересовался деталями процесса бурениия.

«У нас собственная большая подрядная организация, «РН-бурение» называется. Примерно половину бурового сервиса мы осуществляем собственными силами, вторая половина привлечена с рынка, это уже российскими подрядчиками. Это позволяет нам находиться в рынке, видеть референтные цены на услуги по бурению, поддерживать эффективность собственных мощностей тоже, — рассказал Сечин. — Диспетчеризация осуществляется из Москвы, да, под контролем находятся все действующие эксплуатационные, нагнетательные и другие вспомогательные скважины, на контроле с использованием спутников, осуществляется управление, контроль за состоянием этих скважин».

«Восток Ойл» в портфеле «Роснефти»

Зашла речь и о проекте «Восток Ойл».

«Наряду с органическим развитием ресурсной базы мы реализовали ряд мероприятий по её реконфигурации с целью повышения эффективности нашей работы, — продолжил Сечин. — С момента моего последнего Вам доклада компания завершила комплекс сделок по формированию портфеля активов проекта «Восток Ойл» на севере Таймыра, приобрела новое месторождение со значительным синергетическим эффектом в Красноярском крае. Все сделки получили полное одобрение внутреннего, внешнего аудита и признанных независимых международных экспертов»

Результат, выразил надежду глава «Роснефти», приведёт к изменению облика компании.

«Он не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — констатировал глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул: реализация «Восток Ойл» сделает компанию более экологичной.

«Провели метеоисследования, которые позволяют нам новый проект «Восток Ойл» обеспечить локальной генерацией ветрового типа – там, где это возможно, конечно, не всё, но будут специальные ветровые поля, которые также будут входить в общий проект «Восток Ойл», — отметил Сечин.