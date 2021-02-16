Не затарились: автомобили и запчасти подорожают из-за контейнеров

У производящих автомобили на территории России компаний за несколько последних месяцев резко выросли расходы на фрахт морских контейнеров, сообщили «Газете.Ru» источники в автобизнесе. Собеседники говорят о как минимум двукратном росте стоимости логистических затрат при доставке деталей морем для сборки автомобилей на территории РФ.

В логистической компании Gefco (крупный международный транспортный холдинг — прим. ред.) сообщили «Газете.Ru», что фиксируют рост стоимости в нескольких сегментах: на короткие международные транспортные услуги, так называемые «разовые» перевозки (SPOT Services); на международные транспортные услуги с тарификацией в иностранной валюте; на международные грузовые авиаперевозки в рамках разовых (spot) перевозок, что вызвано снижением провозных мощностей (пассажирских авиалиний); на международные контейнерные перевозки.

«В данном случае работает стандартная цепь взаимосвязей на транспорте: в случае недостатка мощностей (дефицита контейнеров) в морских перевозках клиенты переключаются на другие виды транспорта (авто, авиа и ж/д сообщение). Владельцы этих активов начинают при этом адаптировать свою ценовую политику в соответствии с ростом спроса на данные виды транспорта», — сказал официальный представитель Gefco в России.

Морские перевозки резко подорожали в конце прошлого года. После подведения итогов выборов американского президента в ноябре увеличился спрос на доставки грузов между Китаем и США.

Сам Китай в пандемию сокращал импорт, наращивая в то же время экспорт, что привело к скоплению пустой тары и судов сначала в Северной Америке, а затем в Европе и других регионах, писала газета РБК. Вдобавок страна усложнила правила ввоза грузов, увеличив период таможенной очистки, что также привело к задержке оборота контейнеров.

В компании Sollers Ford (производит фургон Transit) подтвердили «Газете.Ru», что общемировой дефицит контейнеров влияет на перевозки комплектующих изделий в Россию, но уточнили, что нашли решение для «своевременного обеспечения производства совместно со своими партнерами по перевозкам». В то же время компания отметила, что делает ставку на доставку грузов автотранспортом.

В российском офисе Nissan также фиксируют рост логистических расходов на доставку автокомпонентов из Азиатского региона, наблюдается и дефицит мест на морских судах. В экстренных случаях логистические проблемы приходится решать привлечением авиафрахта, говорят в компании. В российском представительстве Kia сообщили, что колебания курса валют и, как следствие, увеличение затрат на международные перевозки воздействуют на всех участников рынка, «и Kia не исключение».

«Но мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать негативные последствия и сохранить для наших клиентов наилучшие условия по приобретению и обслуживанию автомобилей бренда»,

— сказали «Газете.Ru» в «Киа Моторс Россия и СНГ».

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» пока не сталкивался с изменением тарифов, поскольку работает по «заключенным заранее контрактам», отметила начальник отдела связей с общественностью Мария Мальцева, уточнив, что дефицита контейнеров завод не ощущает.

И железка тоже

Помимо роста морского фрахта контейнерных перевозок выросли тарифы на доставку грузов по железной дороге. Как сообщили в РЖД, тарифы, регулируемые государством, с 1-го января 2021 года были проиндексированы на 3,7%, что ниже инфляции. В компании особо подчеркнули, что стоимость перевозки груза по железной дороге складывается из нескольких составляющих: собственно перевозка (входит в сферу ответственности РЖД) и предоставление подвижного состава — вагонов и контейнеров. Последние принадлежат частным операторам, которые и устанавливают цены в соответствии с рыночным спросом.

В то же время РЖД на ближайшие пять лет (с 2021 по 2025 год) установила скидки на внутрироссийские и экспортные перевозки легковых автомобилей со станций Московского и Санкт-Петербургского узлов, Калужской, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской, Самарской областей, Удмуртии, Татарстана и Краснодарского края.

«Скидка зависит от расстояния перевозки и составляет от 20% до 50% в груженом и от 8% до 50% в порожнем рейсе»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РЖД.

В этой связи меньше всего от роста логистических затрат пострадали компании, импортирующие готовые автомобили. В представительстве Jaguar Land Rover Россия заявили, что осуществляют доставку запчастей автомобильным транспортом.

«Мы не использует ни морские, ни железнодорожные перевозки, поэтому их подорожание не влияет на стоимость наших автозапчастей. Наши цены могут корректироваться только с учетом инфляции», — сказал директор по послепродажному обслуживанию Jaguar Land Rover Сергей Скоробогатько.

Аналогичная ситуация и в Suzuki, по словам операционного директора российского офиса японской автокомпании Ирины Зеленцовой, ни на автомобили Suzuki, ни на запчасти цены в связи изменением тарифов не поднялись. Собеседница издания отметила, что если рост цен будет неизбежен из-за увеличения логистических расходов, то компания «будет сдерживать его по возможности».

Насколько подорожает

Рост платы за транспортировку морем товаров из Китая и юго-восточной Азии в Европу за январь-декабрь 2020 года составил примерно 140-145%, если везти грузы из Китая в Европу через Атлантический океан, а в случае морского пути через Суэцкий канал — плюс 100-105%, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Подобные финансовые нагрузки неминуемо будут переложены в розничные цены, говорит он.

«Если речь идет о неглубоко переработанном товаре (сырье, полуфабрикат и т.д.), то на его конечной цене это скажется ростом до 10-15%.

Применительно к автопрому, к примеру, более ощутимо подорожает какое-нибудь стекло, чем, скажем, коробка передач в сборе. Собранные в России автомобили подорожают примерно на 1-3%», — ожидает Бургазлиев.

Все ответившие на вопросы «Газеты.Ru» автопроизводители заверили, что у них повышение цен из-за логистических затрат не планируется. В Nissan отдельно отметили, что хотя логистика и входит в себестоимость продукта, его цена состоит из большого числа факторов, и важнейший из них — конкуренция. Говорить о прямой зависимости роста логистических расходов и роста цен на автомобили или автозапчасти для покупателей некорректно, считают в компании.