«Идея не похоронена»: в Госдуме считают четырехдневку возможной

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что идея о переходе на четырехдневную неделю жива, но сейчас есть более важные задачи по защите интересов работников.

«Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о четырехдневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени», — отметил Исаев, заверив, что Россия будет двигаться в этом направлении.

Он напомнил, что раньше фантастикой казался переход на пятидневку с восемью часами работы в день. «Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор... Естественно, начать говорить о том, что четырехдневная рабочая неделя — это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы», — добавил он.

Парламентарий выразил мнение, что «стратегически эта задача сохраняется». «Но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников», — заключил Исаев.

В начале этого месяца сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди 300 работодателей, а также 1 600 экономически активных граждан из всех округов России.

Исследование показало, что почти половина россиян (48% опрошенных) поддерживают переход на четырехдневку. Эксперты отметили, что 4% предприятий уже внедрили такой формат работы. При этом 13% организаций, которые приняли участие в опросе, пока не думали о таком нововведении.

70% опрошенных россиян, которые работают пять дней, уверены, что смогут выполнить свой объем работы за четыре рабочих дня. В случае введения третьего выходного 32% опрошенных проведут дополнительное время с семьей, а 18% россиян буду отдыхать или, наоборот, найдут себе подработку.

В то же время 13% занялись бы изучением языков или самообразованием, а 10% предпочли бы заняться спортом. Лишь 7% участников исследования готовы посвятить дополнительное время домашним делам.

Впервые вопрос о переходе на четыре рабочих дня в России поднял в 2019 году занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев. Он и сейчас, будучи зампредом Совбеза РФ, считает эту идею перспективной. В начале февраля в интервью российским СМИ, в том числе «Газете.Ru», чиновник отметил, что такая инициатива ценна сама по себе.

При этом он заметил, что «пандемия внесла свои краски в эту историю» — многие перешли на удаленку. По словам Медведева, россияне трудятся «уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день». «Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — считает он.

Зампред российского Совбеза уверен, что четырехдневная рабочая неделя в ряде случаев «дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем».

В то же время он отметил, что при таком формате стоит поддерживать производительность труда. «Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко», — подытожил он.

Медведев уточнил, что речь не идет о моментальном переходе на четырехдневку. Тем более это не должно происходить в ущерб развитию экономики. Но, по его мнению, «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства, для того чтобы жить, для того чтобы отдыхать, для того чтобы правильным образом строить свой рабочий день».