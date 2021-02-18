Под грифом «секретности»: как Минфин хочет нарастить пенсии

На официальном сайте Минфина появилась информация доработке и внесении в Госдуму законопроекта о добровольных пенсионных накоплениях россиян.

В пункте 15 плана законотворческой деятельности Минфина, утвержденного главой ведомства Антоном Силуановым, указана инициатива — внести в Госдуму законопроект, предполагающий «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода»

Это значит, что Минфин готовит законопроект о новом добровольном пенсионном обеспечении. Сформулирован также в общих чертах формат участия государства в этой инициативе. Предполагается, что добровольную пенсию будет предложено формировать в «системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».

В секрете от накопителей

У этого анонса есть сноска —

законопроект будет разрабатываться под грифом «секретно». Все остальные законопроекты на текущий год такой сноски не имеют, то есть будут предложены обществу публично до внесения документа на рассмотрение в парламент.

Экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», не удивляет секретный стиль работы Минфина. «Любые изменения внутри системы пенсионных гарантий должны быть максимально прозрачными. Реформирование пенсионной системы затянулось, она малопонятна и совсем непредсказуема. Так быть не должно», — говорит аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.

Все, что связано с накоплениями россиян, должно быть видно, понятно, прозрачно. Так, чтобы будущий пенсионер знал заранее, на что может рассчитывать, добавляет Бодрова.

Что касается публичности обсуждения таких масштабных нововведений, то тут двух мнений быть не может, согласен член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете Госдумы Николай Калмыков. «Необходимо привлечь к обсуждению законопроекта профсоюзы, политиков, ученых. Но, видимо, Минфин пока не проработал все варианты решения, а популизмом заниматься не хочет», — говорит Калмыков.

Эксперты объясняют повышенную секретность, связанную с этим законопроектом, его политизацией. На это указывает дата внесения законопроекта в Госдуму – 15 декабря 2021 года. То есть после подведения итогов парламентских выборов, запланированных на сентябрь.

Планы о разработке новой добровольной накопительной схемы Минфин обнародовал еще в 2016 году. Был разработан вариант введения так называемого индивидуального пенсионного плана. Позднее этот механизм был доработан и стал называться «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Его суть в том, чтобы наряду с действующей пенсионной системой ввести добровольный порядок накоплений на старость.

Государство при этом гарантировало бы сохранность долгосрочных накоплений на специальных счетах и предоставило бы налоговые льготы для работодателей, которые присоединились бы к этой системе. Сами граждане, будущие пенсионеры, решившие копить самостоятельно, получили бы налоговые вычеты.

Позднее, уже в 2020-м, идея с ГПП была еще раз трансформирована (на уровне идеи). Гражданам предлагалось открывать так называемый индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Деньгами на этом счете мог бы управлять, накапливая капитал к пенсии, профессиональный брокер.

До выборов — без комментариев

«Газета.Ru» направила запросы в Минфин и в Центробанк, также ранее принимавший участие в реформировании системы добровольных пенсионных накоплений, о том, как планируется доработать новый накопительный механизм. Оба ведомства от комментариев отказались.

Между тем замминистра финансов Алексей Моисеев еще в январе 2020 года заявлял, что законопроект о гарантированном пенсионном плане могут провести через первое чтение в Госдуме «ближе к середине июля». Но с тех пор эта законодательная инициатива так и не дошла до обсуждения в нижней палате парламента.

Тем не менее эксперты уже различают контуры грядущих новаций, исходя из новой формулировки названия законопроекта. При этом они настроены скептически, рассуждая о перспективах принятия законопроекта о ГПП. «Россия пока не имеет возможности сформировать полноценную добровольную накопительную пенсионную систему. То, о чем идет речь, — это уже не первая попытка сформировать хоть какие-то инструменты для пенсионных накоплений, дополнительных к государственному пенсионному страхованию. При этом об отмене государственной системы пенсионного страхования, фактически действующей на солидарных принципах, речи не идет, ведь как-то нужно выплачивать пенсии нынешним пенсионерам», — говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.



Попытки внедрения добровольных пенсионных накоплений буксуют по нескольким причинам, отмечают эксперты.

Во-первых, доверие населения к пенсионной системе крайне низкое.

«Правила игры» постоянно меняются, и не в пользу людей. В частности, с 2014 года заморожены средства накопительной части пенсии, идет поэтапное повышение пенсионного возраста и требований к минимально необходимому трудовому стажу», — перечисляет эксперт ИКСИ Киселева.

Государство могло бы предложить модернизированную систему пенсий в том виде, в каком она действует в Чили, — систему, основанную на паевых фондах, а не с участием негосударственных пенсионных фондах, которые плохо проявили себя в деле накопления пенсий, отмечает профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов. «Мое предположение — эта инициатива сегодня просто не может быть реализована, по крайней мере в том виде, в котором Минфин представил ее год назад в виде гарантированного пенсионного плана», — подчеркивает Абрамов.

Во-вторых, как считает эксперт, усилия Минфина по разработке дополнительной пенсии рассчитаны фактически на 6-7 млн более или менее состоятельных россиян, которые могут себе позволить откладывать на пенсию. «Важнее то решение, которое будет распространяться на 60-65 млн граждан, а это предполагает модификацию обязательной накопительной системы, действующей сейчас», — добавляет профессор ВШЭ.

Уровень жизни большей части населения таков, что не позволяет инвестировать в будущую пенсию, согласна Киселева из ИКСИ. «Тем более, что последние 10 лет доходы населения практически не растут, а в пандемийный год реальные доходы снизились на 3%. Люди заняты текущим выживанием и растягивают деньги от зарплаты до зарплаты», — обращает внимание Киселева.

Она уверена, что правительство не сможет добиться массовости при добровольном порядке пенсионных накоплений даже при введении государством налоговых льгот и других преференций для тех, кто решит копить самостоятельно.

«А принудительные механизмы пенсионных накоплений могут спровоцировать рост неформальной занятости, уход в тень и другие негативные процессы», — заключает Киселева из ИКСИ.

Массовости в таком деле не может быть хотя бы потому, что пенсионная система после того, как государство дважды «замораживало» часть пенсионных поступлений, утратила доверие со стороны работоспособного населения, уточняет Анна Бодрова из Альпари. «В то же время пенсионные деньги — это реальная возможность для правительства «перезанять» средства для тех или иных госрасходов в кризисных условиях. Поэтому власти обречены модернизировать и стимулировать всевозможные варианты пенсионной системы», — указывает Бодрова.

Для повышения лояльности

Профессор Александр Абрамов из ВШЭ считает, что для работодателя механизм софинансирования накоплений мог бы быть интересен. «Это был бы инструмент управления лояльностью работников. Если у вас есть корпоративная пенсионная программа, у вас будет больше желающих трудоустроиться», — поясняет специалист.

Однако он предупреждает, что дополнительные социальные затраты (на софинансирование пенсий) работодатель может заложить в стоимость своей продукции на рынке.

Следует все хорошо рассчитать и, возможно, сами граждане все-таки тоже будут заинтересованы в дополнительных накоплениях, отмечают эксперты. Плюс для россиян в том, что можно попытаться увеличить свой доход по выходу на старость. Сколько бы небольшим ни был взнос в новую систему, при регулярном его отчислении работник сформирует дополнительные накопления, рассуждает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В минфиновском варианте предлагалось удерживать у граждан до 6% от зарплаты. Либо побуждать это делать добровольно, предоставляя возврат подоходного налога. При таком сценарии за 10 лет человек накопит как минимум 7 своих ежемесячных заработков, за 20 лет — больше годового дохода, за 30 лет — почти двухлетний доход. Это позволит получать в старости ренту в размере до 10% своей текущей зарплаты. В дополнение к базовой пенсии», — говорит Емельянов.

Минус в том, что добровольная схема (без автоподписки) с высокой вероятностью не сработает. Такова психология людей, и этот феномен наблюдается во всех странах: большинство граждан, если есть такая возможность, не участвуют в накопительных программах и снимает оттуда деньги досрочно, если такая опция есть, утверждает Емельянов. «Добровольная пенсия — это удел зажиточных и расчетливых. Поэтому государство вынуждено изобретать способы изъятия части дохода у работников ради их собственного блага. Ведь почти каждый уверен, что он справится сам — до тех пор, пока не приходит старость», — резюмирует эксперт «Фридом Финанс».