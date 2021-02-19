Только для русских: почему немцам не грозят санкции за СП-2

Информированные источники считают, что новые санкции США, направленные против газопровода «Северный поток — 2», не коснутся компаний из ФРГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Доклад по СП-2 могут подать в американский Конгресс уже сегодня, 19 февраля. В санкционном списке упомянуты лишь некоторые организации, связанные с Россией, отметили источники.

Агентство полагает, что президент США Джо Байден и его команда хотят убить двух зайцев одним выстрелом — сохранить хорошие отношения с Германией и остановить строительство газопровода из России.

При этом администрация экс-президента Дональда Трампа хотела ввести санкции против немецких компаний, занятых в строительстве газопровода. Однако это не было сделано из-за нехватки времени.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат консультироваться с союзниками по шагам относительно газопровода «Северный поток — 2», так как считают проект «плохой сделкой» для Европы.

По ее словам, позиция американской стороны по отношению к газопроводу не меняется. «Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций», — сказала представительница Белого дома. Однако она отметила, что санкционные шаги будут предприняты в координации с союзниками и партнерами США.

Газета The Wall Street Journal сообщила также со ссылкой на источник из Госдепартамента, что Соединенные Штаты намерены «следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций».

17 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за ситуацию на Украине. «Почему все так крутятся вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — считает Путин.

Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что проект будет закончен, несмотря на «деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки». Он также подчеркнул, что газопровод представляет собой сугубо коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

Кроме того, в феврале прошлого года в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу.