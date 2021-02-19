Сокращение бизнеса: концерн Peugeot Citroen закрыл банк в России

ЦБ России аннулировал лицензию у московского банка «ПСА Финанс Рус» на право проведения банковских операций. В сообщении регулятора отмечается, что эта кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. В рейтинговой банковской системе страны она занимала 296-е место.

В качестве причины для прекращения лицензионной деятельности указывается собственное заявление «ПСА Финанс Рус», направленное в Центробанк, обоснованное решением общего собрания участников общества о его добровольной ликвидации.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, — говорится в сообщении ЦБ. — В банк будет назначена ликвидационная комиссия».

Согласно данным базы «Картотека», ООО «Банк ПСА Финанс Рус» было зарегистрировано 13 марта 2008 года. Владельцем компании является головной французский Banque PSA Finance (65%) и голландский офшор PSA Financial Holding B.V (35%). То есть для российского представительства PSA он является кэптивным — это довольно распространенный вид кредитных организаций, создаваемых финансово-промышленными группами или частными лицами для обслуживания своих интересов.

Причем Banque PSA Finance считается одной из крупнейших кредитных организаций Франции и контролируется группой PSA Peugeot Citroen.

В российском офисе французской автокомпании не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о причине закрытия банка. Одна из главных причин, по которой концерн PSA мог прийти к решению о закрытии кэптивного банка — низкие объемы продаж автомобилей, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Согласно статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, в прошлом году группа PSA (в 2020 году приобрела бренд Opel) реализовала 8,4 тыс. машин, что на 4,5% выше, чем в 2019 году. Для сравнения бренд Mitsubishi, которые делит с французами сборочный конвейер на заводе в Калуге и также имеет свой кэптивный банк, за прошлый год продал в 3,4 раза больше — 28,2 тыс. автомобилей, показав снижение на 30%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», процентный доход банка «ПСА Финанс Рус» в 2019 году составил 496 млн рублей, что на 10% ниже результата 2018 года. Для примера, аффилированный с Mitsubishi «МС Банк Рус» в 2019 году показал доход в размере 3,7 млрд рублей, против 2,5 млрд рублей годом ранее.

Кэптивные банки приносят прибыль только если автокомпания может обеспечить их объемами, но сейчас сложилась ситуация, что иногда российские банки могут дать более выгодный процент годовых клиентам, нежели иной иностранный банк, продолжил Бургазлиев.

«Раньше кэптивные банки были более выгодны заемщикам, они могли предложить более гибкие условия. К примеру, не привязывать автокредит к оформлению полиса каско у какой-то строго определенной компании.

Поскольку деньги внутри самой структуры вращались, они предлагали и более сниженные ставки по сравнению с классическими банками или предъявляли более либеральные требования к заемщику.

А сейчас ситуация меняется, и крупные игроки создают порою более выгодные условия», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Иного мнения придерживается автоэксперт Сергей Ифанов, он полагает, что компания уже не борется за российский рынок, а просто заняла выжидательную позицию пока в Париже не решат, что дальше делать с российским направлением.

«Полагаю, что сейчас идет своего рода реструктуризация бизнеса. Трудно сказать, что у французов он до этого был успешен. Начиная с 2014 года они резко теряли рыночную долю. При этом у них есть завод в Калуге и обязательства по локализации автомобилей, — сказал Ифанов. — У каждой компании построившей завод, есть свои бестселлеры в 20-ке продаж. К сожалению, у брендов Peugeot и Citroen адекватных небогатому российскому клиенту моделей нет, отсюда и сокращение бизнеса».

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, до России постепенно доходят перемены, которые ожидались в связи с объединением группы PSA Peugeot Citroen и итало-американского альянса FCA Fiat-Chrysler. Новый мегаконцерн получил название Stellantis.

Французы точно не покинут российский рынок, полагает эксперт, поскольку тогда они не смогут вернуть инвестированные средства, в том числе, в завод. Скорее всего, PSA и FCA уже под эгидой Stellantis консолидируют российские активы и благодаря заводу дадут более соответствующий рынку продукт, заключил Бургазлиев.