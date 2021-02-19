«Резерва тепловой мощности Москвы хватит на Петербург или даже 8 крупных городов Канады»

— Морозы и снегопады испытывают город уже больше недели, но, судя по всему, энергетики спокойны и все работает без сбоев…

— Да, но стоит напомнить, что около 10-15 лет назад ситуация в энергетике Москвы была в какой-то степени критическая. «Блэкаут» в мае 2005 года, суровая зима 2006 года, палящий зной лета 2010 года и ледяные дожди 2011 года испытали энергетику столичного региона на прочность по всем возможным климатическим нагрузкам. Из-за роста пиковых нагрузок за конец 90-х и начало 2000-х годов в Москве ввели в практику ограничение в потреблении электроэнергии в период максимума электрической нагрузки. В 2007 году была относительно теплая зима, но даже при таких условиях избежать отключений не удалось.

— В чем выражается надежность энергетики Москвы сегодня?

— Можно сказать, что надежность московской энергетики опирается на ее эффективность, масштаб и наличие резервов. И естественно, речь в первую очередь идет о тепловых мощностях: Москва потребляет почти 100 млн гигакалорий тепла, электричества — около 50 млрд кВт*час в год.

Масштабы мощности Москвы таковы, что ее источники тепла могут снабжать теплом Стокгольм, Осло, Хельсинки, Копенгаген, а также 8 самых крупных городов Канады совокупно.

Резерв тепловой мощности города таков, что может поддерживать теплоснабжение Берлина или Санкт-Петербурга. Резервы есть практически на всех крупных тепловых электростанциях, и это позволило вывести некоторые котельные в зоне действия ТЭЦ в холодный резерв, а их нагрузку передать на ТЭЦ, что привело к дополнительной экономии топлива. Только представьте — за счет работы ТЭЦ (т.е. выработки тепла и электроэнергии одновременно) энергосистема экономит до четверти топлива – такого количества было бы достаточно для энергоснабжения, скажем, всех Скандинавских столиц.

— Речь идет об эффективности только энергоисточников?

— Не совсем — в программе энергосбережения 2008-2009 года были заложены решения на источниках (парогазовые блоки), модернизация тепловых и электрических сетей, схемные решения переключений котельных на ТЭЦ, энергосбережение в зданиях (капитальные ремонты), ну и пропаганда энергосбережения – и все это реализовано.

Нам тогда никто не верил, что Москве не нужен лишний природный газ для устойчивого развития.

Теперь мы видим, что город вырос за эти годы на 60 млн кв.м недвижимости, а расход газа снизился на 7-8%. Получился такой системный эффект — так эффективность подпитывает надежность.

— Теплом город обеспечен, а электроэнергией? Как обстоят дела с электрической мощностью, ведь ее не хватало в морозы 2006-го года?

— Во-первых, построены новые парогазовые блоки, они составляют чуть больше четверти всей мощности ТЭЦ, это маневренное и эффективное оборудование. Кроме того, замкнуто энергокольцо связи города с энергосистемой и теперь, в отличие от 2006 г., Москва может в полной мере рассчитывать на приток мощности электростанций ближайшего окружения — Конаковской, Каширской и Рязанской ГРЭС, Тверской АЭС и др. Ну и не будем забывать о важности Загорской ГАЭС — она забирает «лишнюю» ночную электроэнергию, поднимая воду по шести гигантским водоводам в водохранилище, а днем в пик отдавая 6*200= 1200 МВт в энергосистему. Ну и конечно, в холода растут пиковые мощности, поэтому очень важно, чтобы обе системы — тепло- и электроснабжения — работали слаженно и в унисон.

— А чего ждать летом?

— Хороший вопрос. У нас впервые появляются летние пики — в жару много энергии потребляют системы кондиционирования, и это становится серьезным вызовом для энергетиков. Это значит, нужно думать о новых решениях.