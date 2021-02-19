Налог на биткоин: чего не хватает в законопроекте о криптовалюте

Доходы от операций с криптовалютами, вероятнее всего, будут облагаться налогом. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума. В документе предлагается признать цифровую валюту имуществом для применения Налогового кодекса.

Согласно проекту, обладающим правом распоряжаться криптовалютой гражданам и организациям нужно будет подавать декларацию, если сумма операций превысит 600 тыс. рублей в год. Налог составит 13% с полученной прибыли. При неуплате предусмотрен штраф в размере 40% от суммы начисленного налога. Штрафы можно будет получить также за нарушение сроков декларирования, непредоставление информации или подачу недостоверных сведений.

Ко второму чтению в законопроекте должны появиться уточнения насчет того, какие операции будут освобождены от НДС и на кого ляжет обязанность сообщать налоговикам о получении права распоряжаться цифровой валютой и представлять отчеты об операциях с ней.

Рано или поздно государству в любом случае пришлось бы регулировать операции с криптовалютой, говорит аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Рынок перспективный, только, судя по законопроекту, криптовалюты для ЦБ и государства — как кость в горле. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала криптовалюты с игрой в казино и говорила, что регулятор выступает против любых денежных суррогатов, в том числе частных денег в цифровом виде. Госдума признала биткоин имуществом и запретила им платить, введя большие штрафы»,

— замечает эксперт. При этом тот момент, что биткоин теперь находится в правом поле, он расценивает как положительный.

Для законопослушных инвесторов законопроект будет означать, что они не только будут обязаны подавать декларацию и оплачивать налог, но также получат юридическую защиту своих интересов, поскольку будут работать в рамках правового поля, объясняет основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. Однако для тех, кто намерен работать в серой зоне рынка, инициатива может привести к различным негативным последствиям, предусмотренным законом. За непредставление отчета об операциях с цифровой валютой нарушитель может быть оштрафован в размере 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублевом эквиваленте, а за отсутствие сведений о праве распоряжаться цифровыми валютами предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей, приводит примеры эксперт.

По словам Владислава Антонова, настроения среди трейдеров и инвесторов подавленные, поскольку законопроект не объясняет, как заполняется декларация.

«Пока что неясно, как учитывать торговые сделки на бирже, потому что сумму 600 тыс. рублей можно набить за несколько дней. Нужно ли сообщать ФНС, если у тебя не было движения по торговому счету, а сумма в криптовалюте больше 600 тыс. рублей? Также непонятно, как будут себя вести банки при поступлении денег от продажи криптовалюты, так как декларация подается до 1 апреля 2022 года, а деньги будут поступать 2020 году», — задается вопросами эксперт, отмечая, что их «больше, чем ответов».

В целом законодательство РФ не устанавливает каких-либо запретов и ограничений на проведение сделок с цифровой валютой, указывает Булочников. Он напоминает, что

на данный момент каждый может осуществлять любые сделки с цифровой валютой, но при соблюдении главного тезиса закона: «никто не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного представления за товары, работы и услуги». Этим запретом исключается возможность использовать BTC, Ethereum и прочие криптовалюты в качестве средства платежа, предупреждает собеседник «Газеты.Ru».

Разные страны регулируют рынок криптовалют по-своему: где-то цифровые валюты совсем запрещены, где-то они используются как средства платежа, но в основном государства начинают постепенно вводить различные регулирующие документы, продолжает Булочников.

«Так как запрет цифровых активов означает сильно потерять в развитии технологии блокчейна, страны пытаются навести порядок в обращении этих активов. Ведь всем давно стало понятно, что цифровые валюты — это будущее всей финансовой глобальной системы», — резюмирует эксперт.