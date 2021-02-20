«Упущенные возможности»: почему в России не ценится интеллектуальная собственность

Бизнес-сообщество внесло на рассмотрение правительства предложения о либерализации законодательства об интеллектуальной собственности, выяснила «Газета.Ru».

«Современное российское предпринимательство не может работать и развиваться без интеллектуальной собственности, которая становится основным ресурсом для всех без исключения отраслей экономики – от традиционных, ресурсодобывающих, производственных и аграрных до новых – таких, как индустриализация программного обеспечения и цифрового контента», — говорится в обращении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в правительство.

Но сейчас в России сохранятся «низкое качество управления интеллектуальной собственностью», что сдерживает рост инвестиций в основные фонды.

Как утекает креатив

Как отметили в организации, одни только производственные отрасли нашей экономики ежегодно теряют 3,5 трлн рублей из-за неэффективного управления интеллектуальной собственностью.

«Каковы бы ни были инвестиции в науку и человеческий капитал, мы всегда будем в проигрыше. Существующая законодательная система — это решето, через которое утекают инвестиции в технологии и креатив, в том числе государственные инвестиции», — говорит член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский

Согласно исследованию, проведенному РСПП совместно с НИУ «Высшая школа экономики», потери из-за низкого качества управления интеллектуальной собственностью в РФ составляют, по самым скромным подсчетам, 4,8% ВВП, а недополученные доходы от несырьевого экспорта — 10,7%.

Для изменения негативной ситуации требуется синхронная реализация ряда мер налоговой и денежно-кредитной политики, считают в РСПП и предлагают, во-первых, освободить нематериальные активы от налога на прибыль.

При существующей ставке налога компании избегают афишировать имеющуюся у себя интеллектуальную собственность. Но в итоге она часто утекает из компании, в том числе за рубеж.

Такая налоговая льгота уже действовала ранее в качестве временной меры, бизнес-сообщество призывает узаконить ее, сделать постоянной.

Второе предложение РССП — скорректировать регламенты ЦБ.

Для того, чтобы банки могли рассматривать интеллектуальную собственность в качестве ликвидного и коммерчески привлекательного залога.

Сегодня нематериальные активы по умолчанию относят к залогам низкого качества, что затрудняет приток банковского капитала в креативные индустрии.

Упущенные доходы в творческом сегменте экономики (дизайн, музыкальная и киноиндустрии, сфера разработки ПО, архитектура и другие творческие виды деятельности) огромны.

Из-за пиратства, музыкальный рынок, например, теряет около 30 млрд руб. в год, игровой – 150 млрд руб.

В РСПП говорят, что Россия вынуждена больше потреблять чужие идеи, чем экспортировать свои как раз из-за низкой патентной активности. На миллион долларов, затраченный на исследования и разработки, приходится 0,7 патентных заявок.

Отечественные изобретения патентуются преимущественно для локального рынка. За рубежом их количество составляет лишь 17,5% от общей доли всех патентных заявок российских заявителей. Для сравнения, доля таких патентов во Франции – 62,4%, в Германии – 59,3%, в Бразилии — 27,4%.

В итоге доля инновационной российской продукции от общего объема экспорта составляет всего 3,9% – это в разы ниже, чем в европейских странах (18,8% в Германии и 14,7% во Франции).

Сейчас импорт креативных услуг (лицензирование зарубежного контента, продажа ТВ-форматов, прокат иностранных фильмов в России) превышает экспорт на 188 млрд рублей.

Но упущенные возможности экспорта в этом секторе, по данным НИУ ВШЭ, оцениваются в 100 млрд рублей.

Кроме того, создание эффективной системы управления ИС, по мнению экспертов бизнес-сообщества, принесет экономике страны около 800 млрд рублей добавленной стоимости.

Сейчас законодательство считает интеллектуальной собственностью охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности человека и разделяет ее на несколько видов. Авторское право, патентное право, нетрадиционные объекты ИС (производственные секреты, топология микросхем и прочее), средства индивидуализации юридических лиц (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак) и так далее.

Чтобы не вывели в офшор

Вектор, заданный предложениями РСПП по поводу детализации прав на интеллектуальную собственность, вполне подходящий, отмечают эксперты. Необходимо постепенно освобождать доходы с нематериальных активов от налога на прибыль, что будет способствовать развитию таких активов, отмечает член правления Судебно-экспертной палаты России Денис Подшиваленко.

«Власти не хотят освобождать от налога на прибыть доходы, полученные от использования интеллектуальной собственности, потому что ранее компании использовали это для ухода от налогообложения», — говорит Подшиваленко.

По его словам, недобросовестные компании передавали несущественные нематериальные активы в аренду компаниям своей же группы, из своего холдинга. Например, какой-то коммерчески неиспользуемый патент или товарный знак, фактически не имеющий большой коммерческой стоимости, оформлялся за большие деньги и сдавался в аренду родственной компании, которая получала доход.

Причем эти нематериальные активы ставились на баланс в каком-нибудь офшоре, например, кипрской компании, и деньги уходили за пределы Российской Федерации.

«Предложение РСПП о снятии или хотя бы снижении налоговой нагрузки на интеллектуальную собственность вряд ли пройдет фильтр налоговой инспекции. ФНС не пропустит. Логика тут простая – ценность нематериальных активов в условиях глобальной цифровизации растет. Если такие активы становятся дороже, то почему надо, с точки зрения налоговой инспекции, убирать или снижать налог на прибыль?» — говорит член Общественного совета при Минюсте РФ адвокат Рубен Маркарьян.

Что касается усиления привлекательности для банков принимать в залог интеллектуальную собственность, то безусловно банкам нужно новое законодательное закрепление методики оценки интеллектуальной собственности для целей залога, что мог бы сделать регулятор, то есть ЦБ, добавляет Маркарьян.

Большинство компаний, которые действительно обладают дорогостоящей и приносящей доход интеллектуальной собственностью, предпочитают регистрировать свои патенты, ноу-хау и разработки в рамках международного права за рубежом, в Европе или США. Это делается для защиты ИС на глобальном рынке, добавляет Подшиваленко из Судебно-экспертной палаты России.

К тому же, чтобы привлечь хорошего зарубежного инвестора или международный фонд для финансирования компании, необходима регистрация интеллектуальной собственности по международным стандартам.

«Но существующая практика показывает, что, регистрируя интеллектуальные права в России, правообладатель теряет возможность и приоритет зарегистрировать их потом за рубежом. Иными словами, если есть потенциал международного использования патента, то, зарегистрировав его сначала в России, у компании есть риск копирования новой технологии за рубежом сразу после раскрытия информации в России. Поэтому патент сначала регистрируют там, а потом здесь, в РФ», — говорит Подшиваленко.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» подтвердили, что готовят консолидированную позицию органов власти по проблемам интеллектуальной собственности.