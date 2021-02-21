Ожидание против реальности: какие подарки хотят россияне на 23 февраля и 8 марта

Почти четверть россиян (22%) планируют сократить траты на праздники 23 февраля и 8 марта в 2021 году. Такие данные в своем исследовании приводит консалтинговая компания Deloitte. Сильнее урезать траты будут женщины. Как показал опрос, более половины респондентов в этом году не будут отмечать гендерные праздники в коллективе — это в компаниях оговорили заранее. В то же время 25% опрошенных, напротив, планируют увеличить бюджет на подарки в этом году.

На 8 марта россияне планируют потратить в два раза больше: средний бюджет к 23 февраля составит 1–2 тыс. рублей, в то время как на 8 марта откладывают 2–4 тыс. рублей.

Больше на подарки к 8 марта готовы потратить не только мужчины, но и женщины. Мужчины реже дарят подарки другим мужчинам — сделать это планирует только двое из трех опрошенных, показало исследование. Поздравить подруг и родственниц при этом собираются 97% женщин. Менее распространены гендерные праздники у молодого поколения — 18-29 лет.

Самый желанный подарок к 23 февраля. Их предпочел бы 41% опрошенных. Однако дарить чаще всего будут парфюмерию и косметику — о таком выборе подарка рассказали 32% респондентов. На втором место по популярности алкоголь (28%), и только на третьем — желанные деньги (24%).

Исследование о том, какие подарки хотят россияне, также провел сервис SuperJob. Опрос показал, что каждый пятый мужчина (20%) предпочел бы получить в подарок «что-то неожиданное» — спиннинг или даже собаку. Из тех, кто определился в своих желаниях, большая часть хотела бы получить смартфон (11%), 10% были бы рады одежде и аксессуарам, 8% хотят деньги.

6% опрошенных заявили, что хотели бы в подарок проявлений любви и заботы со стороны женщин. За прошедшее десятилетие потребность в любви снизилась вдвое: в 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, о проявлении чувств мечтали 14% российских мужчин.

В Wildberries рассказали, что в 2021 году наиболее популярными покупками на предпраздничной неделе стали «стереотипные» подарки к 23 февраля, которые неизменно ассоциируются с этим праздником — носки (спрос вырос на 112% в штуках к началу года), трусы (на 55%) и пены для бритья (на 226%). Тем не менее, банальность на стоимости подарка не сказалась: наиболее дорогой комплекс нижнего белья к 23 февраля был куплен на интернет-площадке за 8 тыс. рублей. А набор из 30 пар «дышащих» носков из бамбука обошелся дарительнице в 6600 рублей. Также среди носков оказались востребованы антибактериальные и ароматизированные модели. Популярными подарками стали предметы одежды и аксессуары — ремни, галстуки, кошельки, рубашки. Также приобретали «брутальные» подарочные сладости, рост продаж в штуках составил 188%. Самым популярным стал фигурный шоколад в форме воблы и набора «гаечных ключей». Повышенным спросом пользовались и настоящие инструменты — мультитулы и другие.

Некоторые российские мужчины получат на праздник более дорогостоящие подарки — игровые консоли, игровые пульты, планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты и музыкальные наушники.

В Ozon в преддверии праздника зафиксировали рост спроса на смарт-часы в три раза. Средний чек на них на неделе, предшествующей 23 февраля, удвоился относительно 2020 года и почти утроился в сравнении с показателем 2019 года. Также на площадке вырос спрос на парфюм (10% к 2020 году) и наборы по уходу за бородой и усами — продажи с 15 по 18 февраля на Ozon выросли более чем в два раза год к году.

Так как многие относятся к 23 февраля как празднику военнослужащих, интерес к армейским сухпайкам вырос вчетверо год к году, на фляги — утроился.

Как показал опрос Deloitte, ожидания женщин в грядущий праздник 8 марта совпадут с реальностью — самым ожидаемым подарком стала косметика и парфюмерия. Такой подарок хочет получить половина респонденток. 51% опрошенных заявили, что готовят такой подарок. На втором месте среди желанных подарков у женщин оказались деньги, но подарить их планируют только 22%. Наибольшее число опрошенных (61%) купят в подарок цветы.