В США прогнозируют постковидный рост нефтяного рынка

Эксперты прогнозируют, что к концу следующего года цены на нефть снова могут превысить $100 за баррель, пишет Bloomberg.

Азербайджанская Socar Trading SA прогнозирует, что глобальный цены на нефть марки Brent может достичь трехзначных чисел в ближайшие полтора - два года, а Bank of America допускает потенциальный рост выше $100 в течение следующих нескольких лет на фоне улучшения фундаментальных показателей и глобального стимулирования экономики со стороны национальных правительств.

Goldman Sachs Group Inc. на этой неделе повысила свой прогноз на третий квартал до $75 за баррель. Спекулянты тоже включаются в игру, увеличивая ставки на рынке опционов на то, что цена на североморскую нефтяную смесь достигнет 100-долларового уровня к декабрю 2022 года.

Эти взгляды являются ультра-«бычьим», но они подчеркивают возросшее доверие к нефтяному рынку после того, как Brent поднялась более чем на 200% после достижения 18-летнего минимума во время пандемии.

Отметка в 100 долларов занимает особое место в сознании многих трейдеров, поскольку нефть колебалась около этого уровня в течение нескольких лет в начале прошлого десятилетия, когда сильный спрос на развивающихся рынках побуждал нефтяников идти во все более дорогие районы, от океанских глубин до отдаленных месторождений Канады.

Прогнозы по ценам на Brent на нынешний год также были повышены специалистами Bank of America. По их мнению, стоимость энергоносителя составит $60 за баррель, а во втором полугодии — $70 за баррель. Аналитики считают, что это будет связано с приостановкой нефтедобычи в Техасе и последующим сокращением поставок на международный рынок.

Стоимость нефти эталонных брендов растет в последние три недели на фоне благоприятных прогнозов по спросу в связи с ожиданиями на спад пандемии COVID-19 и надеждой трейдеров на новые экономические стимулы в США.

«Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса, — приводит S&P Global Platts слова стратега DailyFX Маргарет Янг. — Контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов».

По ее словам, в ввиду принятия пакета помощи экономике США в размере около $2 трлн отмечается значительный прогресс, это позволяет участникам рынка ожидать бесшовного и быстрого восстановления североамериканской экономики.

На стороне продавцов и фундаментальные факторы, поддерживающие рынок. Так, страны ОПЕК+ в феврале намерены сохранить тренд по снижению уровня нефтедобычи. Кроме того, Саудовская Аравия добровольно заявила о снижении добычи еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Стоимость сырьевых энергоносителей также может резко вырасти из-за «непреднамеренных следствий» борьбы с изменением климата, которое угрожает ограничить поставки нефти и одновременно повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и электромобилей, считают в аналитическом отчете JPMorgan.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак полагает, что цена на нефть в текущем году в среднем будет находиться на уровне $45-60 за баррель.

В эфире на канале «Россия 1» он также заявил, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился, а падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20-25% до 8-9% к концу года.

«Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, к концу года рынок восстановился», — сказал он.

Новак добавил, что низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован. По его словам, действующие цены отвечают ситуации на рынке.