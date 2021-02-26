Консенсус с США: ФРГ ищет решение по «Северному потоку-2»

Берлин подготовил четыре варианта дальнейшего развития ситуации по газопроводу «Северный поток – 2» для переговоров с США «на высоком уровне», сообщает издание Handelsblatt.

В разработке стратегии участвовали федеральное правительство, а также депутаты Бундестага, передает ТАСС. Первым вариантом является возможность прекращения функционирования СП-2 при остановке Москвой транзита газа через территорию Украины. Этот механизм вызвал одобрение американской стороны.

Однако, по словам специалистов, такие действия повлекут рост стоимости газа, а компании, участвующие в проекте, будут иметь право потребовать возмещения многомиллиардной упущенной выгоды.

Также Берлин допускает «заморозку» строительства на период, пока длятся дискуссии по СП-2 с Вашингтоном, для созыва комиссии с делегатами от США, нескольких стран Евросоюза, в том числе – из Восточной Европы.

Третий сценарий предполагает существенный рост инвестиций в украинский энергетический сектор, а также потенциальный экспорт с территории Украины «зеленого» водорода.

Последний вариант – не обращать внимания на давление США и достроить СП-2, а также ввести его в эксплуатацию.

Однако, Берлин понимает, что это повлечет ухудшение отношений с Вашингтоном, потому намерен найти пакетное решение, удовлетворяющее все стороны.

На Западе не только политики, но и СМИ тревожно указывают на то, что, скорее всего, СП-2 будет достроен, поскольку ФРГ заинтересована в повышении экологичности и безопасности энергогенерации.

«После ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году канцлер Германии Ангела Меркель ускорила процесс прекращение использования ядерной энергии в своей стране, отключив электростанции без плана по возмещению потерь в энергоснабжении. Результатом стал значительный рост зависимости Германии от ископаемого топлива», — пишет Foreign Policy.

Многие американские законодатели и официальные лица заявляют, что строительство трубопровода усилит политическое и экономическое влияние России на Европу. Трубопровод стоимостью $11 млрд, который удвоит пропускную способность существующего газопровода «Северный поток», пройдет в обход Украины.

Это может лишить Украину и другие страны Восточной Европы выгодных транзитных сборов. Соединенные Штаты, крупнейший производитель газа в мире, также хотели бы экспортировать сжиженный природный газ в Европу в качестве альтернативы российскому энергоносителю, пишет Reuters.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что в США выступают против реализации СП-2 как при экс-президенте Дональде Трампе, так и при нынешнем главе государства Джо Байдене. В Вашингтоне планируют продолжать следить за действиями организаций, причастных к строительству, и вводить новые санкции «в случае необходимости».

В ответ на это глава МИД Германии Хайко Маас указа, что немецкие власти намерены способствовать завершению реализации данного проекта в любом случае.

При этом, источники в немецких СМИ указывали со ссылкой на высокопоставленных американских дипломатов, что США готовы пойти на консенсус с Берлином по СП-2.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, США своим поведением пытаются решить не только проблему энергетической безопасности, передает «Дума ТВ».

«Мир вращается без их влияния, и это вызывает у США панические атаки. Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что «Северный поток-2» в любом случае будет запущен», — пояснил парламентарий.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что противники газопровода хотят заставить Россию «расплатиться» за инспирированную США и ЕС ситуацию на Украине.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — пояснил российский лидер.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».