Персональные данные и маркировка: что изменится в России с марта

Обработка персональных данных

С 1 марта 2021 года в силу вступает федеральный закон, которым устанавливаются особенности обработки персональных данных, разрешение на распространение которых дает их владелец. Теперь согласие на распространение этих данных «по умолчанию» не допускается — персональные данные будет запрещено использовать без разрешения, и каждый сайт обяжут спрашивать пользователей, какие данные о них можно передавать третьим лицам и публиковать, а какие — нет. Операторы будут обязаны удалять персональные сведения по первому требованию владельца, без необходимости доказывать, что это незаконно. При невыполнении этого требования предусмотрен штраф.

Возможность расплачиваться картой «Мир»

С 1 ноября 2020 года в России действует закон, согласно которому продавец при использовании в своей деятельности наличных расчетов с потребителем обязан дополнительно обеспечить возможность оплаты товаров и услуг путем использования национальных платежных инструментов по выбору потребителя. Данная поправка была внесена в закон «О защите прав потребителей». Так, с 1 марта по 30 июня 2021 года продавцы, выручка которых за предшествующий календарный год превысила 30 млн рублей, будут обязаны принимать оплату с помощью карт «Мир». С 1 июля порог выручки снизится до 20 млн рублей.

Маркировка шин

Организации, приобретающие шины оптом у производителей и импортеров, а также прочие предприятия оптовой торговли и участники оборота, осуществляющие розничную продажу шин, с 1 марта 2021 года будут вносить в систему «Честный ЗНАК» сведения о всех действиях по обороту товара. Так, организации должны регистрировать в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров любую деятельность, связанную с вводом, оборотом и розничной продажей маркированных шин, в течение недели со дня возникновения необходимости ее осуществления.

Правила реализации ветеринарных препаратов

С 1 марта 2021 года в силу вступает приказ министерства сельского хозяйства РФ об «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Теперь к реализации лекарств, в частности, их отпуску по рецепту или без рецепта и хранению, а также к уничтожению (фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов) появятся соответствующие требования. Отмечается, что при розничной торговле лекарственными препаратами потребителям должны отпускаться качественные, эффективные и безопасные лекарственные препараты, и по просьбе потребителю должны предоставить информацию о способах применения лекарственных препаратов.

Правила для адвокатов

1 марта 2021 года начнет действовать положение федерального закона, согласно которому лицо, утратившее статус адвоката по ряду оснований, лишается права быть представителем в суде. Исключение представляют только случаи участия его в процессе в качестве законного представителя. Также положением устанавливаются новые правила прохождения стажировки и порядок работы в качестве помощника адвоката.

Порядок оборота оружия

С 9 марта 2021 года начнут действовать изменения, введенные в федеральный закон «Об оружии». Ими устанавливается порядок, основания, а также сроки выдачи разрешений на ввоз в Россию охотничьего оружия и патронов к нему иностранными гражданами. Такие же правила определены для вывоза гражданами РФ аналогичного оружия в государства-члены Евразийского экономического союза. Выдачей разрешений на ввоз охотничьего оружия в РФ и установлением сроков его вывоза из России будет заниматься Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Определять формы уведомления и виды документов, подтверждающих участие в охоте, будет также Росгвардия.

Оценка биологического вреда

Приказ министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» будет действителен с 16 марта 2021 года. Он представляет собой новую методику, применимую для исчисления размера вреда, который причинили водным биоресурсам вследствие нарушения законодательства о рыболовстве. Исчисляться размер вреда будет Федеральным агентством по рыболовству, научно-исследовательскими организациями и другими ведомствами. Приказ направлен на противодействие отклонению от проектов хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и охраны окружающей среды.