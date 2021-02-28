«Два раза отмерь, один раз отрежь»: в США подумают над санкциями против СП-2

В администрации главы Белого дома Джо Байдена опровергли сообщение о якобы ведении переговоров с Берлином о возможной дополнительной сделке, позволяющей продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает Axios со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Молли Монтгомери.

Кроме того, Госдепартамент прокомментировал сообщение агентства Reuters, ссылавшегося на заместителя официального представителя правительства Германии Ульрику Деммер о том, что «между властями США и ФРГ идет обмен мнениями по поводу трубопровода».

В американском внешнеполитическом ведомстве в этой связи указали, что слово «обмен» не следует толковать как переговоры, и что администрация Байдена в ходе обычных дипломатических бесед заявила Берлину о своей обеспокоенности по поводу газопровода.

Кроме того, источник в Сенате защитил администрацию Байдена от критики в медленном и мягком противодействии СП-2, заявив, что остановка строительства трубопровода является целью обеих партий, но Белый дом «должен убедиться, что любая санкция соответствует стандарту доказательности, который может быть подтвержден в суде».

«Времени мало, и все [участники дискуссии вокруг СП-2] находятся под прицелом. Отмерять дважды, чтобы один раз отрезать — вот разумная политика, особенно когда есть ощущение срочности», — указали в Сенате.

Несколькими днями ранее издание Financial Times сообщило, что Германия работает над решением, которое должно убедить Байдена отказаться от санкций в отношении СП-2.

В разработке стратегии участвовали федеральное правительство, а также депутаты Бундестага. Первым вариантом является возможность прекращения функционирования СП-2 при остановке Москвой транзита газа через территорию Украины. Этот механизм вызвал одобрение американской стороны.

Однако, по словам специалистов, такие действия повлекут рост стоимости газа, а компании, участвующие в проекте, будут иметь право потребовать возмещения многомиллиардной упущенной выгоды.

Также Берлин допускает «заморозку» строительства на период, пока длятся дискуссии по СП-2 с Вашингтоном, для созыва комиссии с делегатами от США, нескольких стран Евросоюза, в том числе – из Восточной Европы.

Третий сценарий предполагает существенный рост инвестиций в украинский энергетический сектор, а также потенциальный экспорт с территории Украины «зеленого» водорода.

Последний вариант – не обращать внимания на давление США и достроить СП-2, а также ввести его в эксплуатацию. Однако, Берлин понимает, что это повлечет ухудшение отношений с Вашингтоном, потому намерен найти пакетное решение, удовлетворяющее все стороны.

Команда нового президента США также определенно не захочет, чтобы всего через несколько недель после инаугурации Байдена ее посчитали мягкой и податливой в отношениях с Россией.

Просто достроив трубопровод, не принимая во внимание серьезную озабоченность союзников, Германия рискнет прервать «трансатлантический медовый месяц», прежде чем он снова сможет превратиться в настоящие долгосрочные отношения взаимного доверия, пишет Spiegel.

Однако, эксперты указывают, что вариант остановки строительства трубопровода на завершающем этапе посредством вмешательства правительства Германии — тоже плохая идея по причине возможности начала болезненного судебного процесса с перспективой нанесения миллиардного ущерба инвесторам СП-2.

«Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе», — указывают немецкие СМИ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в этой связи указал, что заявления ряда СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против СП-2 больше всего напоминают элементарный торг.

«Германия не раз открыто давала понять, что не приемлет экстерриториальные рестрикции и давление Вашингтона. При этом, оговорки о так называемой «защите» транзитных возможностей Украины – это сохранение элемента давления на Россию и навязывание собственных интересов. Это неприемлемо», — приводит слова парламентария «Дума ТВ».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».