«Поддержка Украины»: в ФРГ назвали условия для начала работы СП-2

Газопровод «Северный поток — 2» может быть завершен при трех условиях, если его использование будет зависеть от решений Евросоюза и «поведения России». Об этом в своей статье для журнала Spiegel заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В первую очередь Германия должна внедрить механизм экстренной остановки подачи газа через СП-2 и возможность допуска к газопроводу властей ЕС, считает он. Второе условие —

«Евроатлантический энергетический договор», согласно которому Европа должна как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии и укрепить свой газовый рынок. При этом ЕС должен поддерживать развитие Украины, благосостояние которой зависит от транзита газа.

РФ также могла бы стать стороной этого договора.

Наконец, ФРГ может поставить России условия для начала работы газопровода. Среди них Ишингер перечислил такие политические условия, как разрешение украинского кризиса и дело Алексея Навального.

Немецкий политик добавил, что Берлин в любом случае должен координировать свои действия в сфере СП-2 с Еврокомиссией, США и восточноевропейскими партнерами. Это необходимо для того, чтобы «сделать стратегический козырь из ненужного жернова на шее Германии».

Ишингер напомнил, что ряд стран ЕС и Соединенные Штаты давят на Германию, желая остановить строительство СП-2. Однако эта идея крайне плоха, подчеркнул он, потому что итогом ее реализации станет «болезненный судебный процесс с многомиллиардными издержками».

26 февраля газета Handelsblatt сообщила, что правительство ФРГ и фракции правящей коалиции в бундестаге рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг СП-2.

Во-первых, предлагается снабдить газопровод механизмом отключения с немецкой стороны. Если РФ сократит или остановит транзит газа через Украину, это уменьшит поставки по «Северному потоку — 2». Однако специалисты предупредили чиновников, что данные действия могут повлечь рост стоимости газа, а участники проекта могут потребовать многомиллиардных компенсаций.

Во-вторых, строительство может быть приостановлено до завершения переговоров. В-третьих — Украине может быть оказана инвестиционная помощь в случае запуска СП-2. В-четвертых, можно просто продолжать строительство, не обращая внимания на угрозы США.

Издание также отметило, что противники СП-2 разочарованы решением Госдепа США отказаться от дополнительных санкций против участников проекта. При этом новая администрация в Вашингтоне готова к диалогу с Берлином по поводу будущего проекта.

19 февраля глава МИД Германии Хайко Маас высказался о перспективе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, немецкие власти намерены способствовать завершению реализации данного проекта.

Проект СП-2 включает сооружение двух трубопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов в Ленинградской области через Балтийское море до германского побережья.

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу из-за строительства нового газопровода по дну Балтики. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. Однако власти РФ и ФРГ неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере проекта.

Власти США также стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2».