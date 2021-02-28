«Политическая месть»: как будут рушить бизнес Трампа

Старт уголовному преследованию был дан еще в 2019 году. Тогда прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс направил в фирму Mazars повестку с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании The Trump Organization за 2011-2018 годы. Mazars ранее готовила финансовую отчетность бизнеса Трампа и членов его семьи.

Прокурор был намерен ознакомиться с отчетностью в связи со скандалом вокруг якобы выплат Трампом денег женщинам, утверждавшим, что они вступали с ним в интимную связь. Прокурор также подозревал Трампа в нарушениях в налоговой сфере.

Президент потребовал признать запрос Вэнса в Mazars незаконным. Более того, помощники Трампа объявили, что прокурор руководствуется политическими мотивами, желая помешать переизбранию Трампа на второй срок. Этот процесс может затянуться еще на многие месяцы.

Разрыв контрактов

Новый виток преследования Трампа начался в январе 2021 года после штурма Капитолия сторонниками экс-президента. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обвинил тогда Трампа в том, что это он спровоцировал мятеж, в результате которого погибли пять человек. И возникла угроза «срыва конституционной передачи власти».

В пресс-релизе офиса де Блазио уточняется, что процесс расторжения договора прописан в каждом соглашении компании с городом и некоторые контракты могут быть разорваны в течение месяца. В Нью-Йорке The Trump Organization принадлежит карусель в Центральном парке, ледовый каток Ласкер-Ринк и поля для гольфа в парке Ferry Point.

После заявления мэра ряд компаний сразу же разорвали деловые связи с президентом и его семьей. В частности, имя Трампа убрали из названий некоторых бизнес-проектов. Например, Trump SoHo hotel теперь называется просто The Dominick.

Значительной угрозой для бизнеса Трампа может стать отказ некоторых общественных организаций и частных компаний от аренды коммерческой недвижимости в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Например, ассоциация герлскаутов заявила, что рассматривает возможность отказа от аренды офиса в небоскребе Трампа на Уолл-стрит. Профессиональная ассоциация гольфистов PGA заявила, что разрывает контракт на проведение чемпионата в следующем году на принадлежащих Трампу гольф-полях. В ответ The Trump Organization обвинила PGA в нарушении контракта.

При этом доходы организации Трампа и без политических передряг значительно сократились из-за последствий пандемии. Как ранее сообщал The Wall Street Journal, выручка некоторых объектов недвижимости, принадлежащих экс-президенту, упала на 40%, а ряд объектов зафиксировали еще большее снижение показателя.

Выручка Trump International Hotel в Вашингтоне (округ Колумбия) рухнула по итогам 2020 года до $15 млн с $40 млн в 2019 году. Гольф-клуб Trump National Doral в Майами зафиксировал выручку $44 млн, что на 40% ниже 2019 года.

В целом выручка бизнеса Трампа за 2020 год составила $278 млн по сравнению с $446 млн в 2019-м.

Кроме того, The Trump Organization предстоит погасить значительные долги — более $400 млн. Рефинансировать задолженность, как это делалось раньше без особого труда, теперь будет сложно. Некоторые кредиторы трамповского бизнеса, например, Deutsche Bank, намерены дистанцироваться от скандального американца. А юридическая фирма Morgan, Lewis & Bockius, которая ранее защищала интересы компаний The Trump Organization, объявила о прекращении работы с ней, не объяснив публично причины такого решения.

Между тем сын Дональда Трампа, который управляет The Trump Organization утверждал ранее, что семейный бизнес пребывает в хорошем финансовом положении и возможности Трампа-старшего «не имеют пределов». Эрик Трамп утверждал, что компания была прибыльной в 2020 году, однако не раскрыл деталей. А падение выручки по некоторым бизнес-объектам он списал на карантин, на сокращение деловых поездок, что негативно сказалось на всех владельцах отелей в США. Но при этом гольф-клубы показали хорошие результаты, поскольку клиенты в условиях пандемии охотно отдыхали на открытом воздухе. Выручка курорта Мар-а-Лаго во Флориде выросла на 13% и превысила $24 млн.

Мог бы cам себя помиловать

Кстати, согласно Конституции США, президент имеет право объявить о помиловании любого американца вне зависимости от тяжести совершенных им преступлений. Трамп широко использовал эту возможность. Он освободил от уголовной ответственности своего друга и советника Роджера Стоуна, осужденного за лжесвидетельство и попытки запугивания свидетелей, экс-главу полиции Нью-Йорка Бернарда Керика, привлеченного за налоговые махинации, бывшего губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича, попавшегося на вымогательстве.

В американских СМИ неоднократно появлялись утечки о том, что Трамп может подписать указ о помиловании самого себя, чтобы избежать возможного уголовного преследования после ухода из Белого дома.

Но Трамп этого не сделал. Значит, в самое ближайшее время ему предстоит отвечать по закону, предполагают эксперты.

Преследовали многих бывших

С компаниями Трампа и его семьи уже связано около 30 гражданских и уголовных дел, уточняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Лилия Михейкина. «Судя по всему, текущая ситуация — это продолжение истории «охоты на ведьм». И, на самом деле, Трамп не первый (и видимо, не последний) президент США, против которого инициировалась процедура импичмента и выдвигались разного рода обвинения. У Белого дома есть наработанная схема по устранению «неудобных» политических персон самого высокого ранга», — говорит Михейкина.

Например, Ричард Никсон, который добровольно ушел в отставку на фоне обвинений в свой адрес, связанных с уотергейтским скандалом. Рональд Рейган, которого обвиняли в нарушениях при вводе войск на Гренаду. Еще один яркий пример – Билл Клинтон, которого обвиняли в сексуальных связях со стажером Белого дома Моникой Левински, лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и злоупотреблении должностным положением. «И это не весь список опальных президентов. Кажется, проще перечислить тех президентов, с именами которых не были связаны хоть какие-то разбирательства», — иронизирует эксперт.

Для Трампа действительно сейчас наступили непростые времена, потому что демократы, получившие власть, не намерены прощать ему многое из того, что он делал на посту президента, согласен партнер юридической компании ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Legal Александр Ермоленко.

«Из-за того, что вчинить импичмент не удалось, точнее даже, благодаря тому, что не удалось провести процедуру политического наказания, теперь Трампа будут преследовать в уголовном порядке. Трампа обяжут показать свои доходы, если будет возбуждено уголовное дело», — считает Ермоленко.

У этой ситуации имеется моральная сторона. «Стоит ли сейчас, что называется, догонять экс-президента и пинать? Но правосудие есть правосудие. Хотя надо признать, что уголовные дела в отношении политиков всегда замешаны не только на законе и морали, но и на политических интересах, часто связаны с политической местью», — говорит юрист.

По его словам, совершить правосудие важно и с точки зрения интересов общества, чтобы будущие президенты понимали границы дозволенного. «Не обязательно осудить, но вполне логично расследовать деятельность любого экс-президента при наличии признаков нарушения закона. И если грань между правосудием и местью будут соблюдена в отношении Трампа, то расследование, конечно, будет полезно для американского общества», — отмечает Ермоленко из ФБК Legal.

Провести аналогию с Россией очень трудно, отмечают эксперты. Когда президент Борис Ельцин отходил от должности, ему и членам его семьи были предоставлены определенные гарантии неприкосновенности. Был принят соответствующий закон.

«Не так давно президент РФ подписал поправки в федеральный закон «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». В соответствии с принятым документом, бывший президент страны не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности (его нельзя допрашивать, досматривать, обыскивать и арестовывать)», — напоминает Михейкина из РУЭ имени Плеханова.

При этом, только Совет Федерации может лишить экс-президента неприкосновенности в случае, если Госдума выдвинет ему обвинения в тяжком преступлении, которые должны быть подтверждены заключениями Верховного и Конституционного судов. .

«Если мы доживем до тех времен, когда в отношении бывших президентов в России можно будет проводить расследование, это будет, конечно, другая стадия общественного развития. Сейчас до этого пока далеко», — заключает Ермоленко из ФБК Legal.