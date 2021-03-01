Минэкономики: Bloomberg спекулирует на аналитике о российской инфляции

Минэкономразвития раскритиковало исследование Bloomberg, в котором аналитики агентства утверждают, что мировые цены на продовольствие находятся на самом высоком уровне за последние шесть лет. В отчете сообщается, что высокий спрос со стороны Китая, спровоцированный пандемией, нарушением логистических цепочек и неблагоприятными погодными условиями, вызвал скачок цен на все продукты — от соевых бобов до пальмового масла.

В публикации утверждается, со ссылкой на аналитиков Всемирного банка, что мир движется к товарному «суперциклу»,

инфляция оказывает дополнительное давление на потребителей, страдающих от вызванной пандемией рецессии экономики и падения курса национальных валют. Россия названа в числе пяти стран (также Бразилия, Нигерия, Турция и Индия), которые испытывают на себе наибольшее влияние этого тренда.

Однако в Минэкономразвития посчитал выводы авторитетного издания необоснованными и заверили, что правительство держит руку на пульсе.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, — выступила пресс-служба министерства с заявлением. —

Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах».

Тем не менее, аналитики Bloomberg указывают на реальные проблемы в экономике некоторых государств, вызванные глобальной рецессией. Так, с начала 2021 года в Судане разгорелись протесты из-за перебоев в обеспечении продовольствием, аналогичные проблемы в Ливане и Тунисе, которые стали эпицентром «арабской весны» десять лет назад. В Индии фермеры восстали против попыток снизить цены. Россия и Аргентина ограничили экспорт, чтобы подавить цены внутри страны.

Даже богатые страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность ограничения цен на некоторые продукты, отмечают эксперты издания.

«Эти скачки цен дестабилизируют ситуацию не только потому, что они создают большие трудности для общин и домашних хозяйств, но и потому, что существует ожидание, что правительство что-то с этим сделает, — приводит издание слова старшего научного сотрудника вашингтонского Института международной экономики Каллена Хендрикса. — Последствия будут длиться дольше и после пандемии».

Говоря о разнице воздействия зародившегося кризиса, эксперт подчеркивает, что в богатых странах западного мира это может выразиться в простой смене потребления с дорого бренда продукта на более доступный.

А в самых бедных странах эта разница может выразиться в выборе между отправкой ребенка в школу или на заработки.

Аналитики напоминают, что Россия, являясь крупнейшим мировым экспортером пшеницы ввела на ее вывоз тарифы и квоты, призванные ограничить продажи за рубежом и снизить внутренние цены. После вмешательства правительства вынуждены был заморозить цены на некоторые продукты и крупные российские ритейлеры. Такие ограничения могут привести к обратным последствиям и в конечном итоге подпитывать общую инфляцию, убеждены в Bloomberg.

Агентство напоминает, что Счетная палата ранее спрогнозировала, что цены на продовольствие перейдут к росту, когда ограничения будут сняты в конце марта.

По данным Росстата, инфляция в России ускорилась в июне прошлого года сразу после снятия большинства ограничений по COVID-19, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты к завершению года она показала динамику в 5,2%. Официальных данных за прошлый месяц пока нет, но в предыдущем опросе на февраль эксперты прогнозировали ее пик в 5,5%.

С начала 2021 года по ситуации на 24 февраля инфляция в России составила 1,2%. Среднесуточная инфляция за 24 дня февраля составила 0,023% (за январь 2021 года - 0,022%, за февраль 2020 года — 0,011%), отчитался Росстат. Центробанк в феврале прогнозировал, что снижение инфляции в годовом выражении начнется после прохождения пика в феврале-марте, который регулятор на тот момент оценивал в 5,5%. При этом, по ожиданиям банка, в первом-третьем кварталах инфляция будет превышать целевое значение 4%, а к концу 2021 года опустится в диапазон 3,7-4,2%.