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Энергетика

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«Роснефть» увеличивает отрыв от «Газпрома»

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Аналитики выделели несколько причин, подтолкнувших рост бумаг «Роснефти».

По итогам минувшей недели на лондонской бирже общая капитализация «Роснефти» опережает капитализацию «Газпрома» на $4,6 млрд.

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Еще 16 февраля разрыв был $1,7 млрд, но аналитики выделяют сразу несколько причин, подтолкнувших рост бумаг «Роснефти».

В конце недели «Роснефть», первой из российских компаний, представила свою концепцию экологического развития. В ее основе - план по углеродному менеджменту до 2035 года. В «зеленую» повестку заложено, в частности, наращивание добычи газа, как более экологичного источника энергии и значительное сокращение выбросов.

На ближайшие 15 лет «Роснефть» ставит задачу снизить на 30% выбросы парниковых газов в разведке и добыче.

Инвесторы в курсе намерений лидера российской энергетики объединить усилия в этом направлении с крупнейшими мировыми компаниями. Первое соглашение заключено с BP, прорабатываются совместные программы с низким углеродным следом. В том числе, производство топлив с улучшенными экологическими характеристиками.

Аналитики также отмечают растущий интерес рынка к флагманскому проекту «Роснефти» «Восток Ойл», который уже называют проектом нового типа. Впечатляющая ресурсная база (6 млрд тонн жидких углеводородов), премиальная малосернистая нефть (менее 0,05%) и при этом углеродный след составляет лишь четверть от показателей, характерных для других новых проектов.

Уже через 10 лет компания планирует экспортировать более 100 млн тонн нефти в год по Северному морскому пути на рынки Европы и Азии. В декабре 2020 года «Роснефть» закрыла сделку по продаже 10% «Восток Ойл» швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд, что оказалось выше ожиданий рынка.

Еще один фактор в пользу «Роснефти» - сильная отчетность за 2020 год.

На фоне нестабильной макроэкономической ситуации, отягченной пандемией, компания в четвертом квартале получила рекордную чистую прибыль – 324 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Роснефть» уже объявила о намерении выплатить дивиденды в соответствии с действующей дивидендной политикой, предусматривающей целевой уровень выплат не менее 50% от чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности.

Что касается «Газпрома», переназначение председателем правления еще на пять лет Алексея Миллера рынок встретил снижением стоимости бумаг компании.

Переизбрание произошло досрочно – текущий контракт Миллера истекает только 31 мая, однако с ним уже продлен договор до 2026 года.

Как отмечает старший аналитик WMT Валерий Андрианов, «последние месяцы в прессе неоднократно появлялись сообщения, что топ-менеджер, который более 20 лет руководит «Газпромом», может оставить свой пост.

Ожидания росли на фоне смены в 2019-2020 годах практически всей управленческой команды газового концерна и всякий раз появление информации об уходе Миллера, к которому накопилось немало претензий, сопровождалось повышением котировок «Газпрома»