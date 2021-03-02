Украина готова к запуску «Северного потока — 2»

Украина готова к запуску трубопровода «Северный поток- 2», об этом в интервью изданию «Украинская неделя» заявил глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Он признал, что из-за запуска «Северного потока-2» Украина может потерять доходы от транзита российского газа из России в Европу. Но дефицита «голубого топлива» в Украине точно не будет, уверен украинский бизнесмен, поскольку страна в случае необходимости «реэкспортирует газ из подземных хранилищ», то есть имеет достаточные запасы газа.

Дефицита не будет также за счет интеграции в газотранспортную систему Европы.

Как напомнил Коболев, на рынке электроэнергии Украина зависит от импорта из Белоруссии. «Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — отметил он.

Суверенитет дороже комфорта

Отвечая на вопрос о том, как он относится к закупкам газа у России, Коболев ответил, что это невозможно.

«Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, потому что будет предусматривать посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», — сказал Коболев.

Ранее Украина снизила потребление газа: в 2013-м годовой показатель потребления был на уровне 50 млрд кубов, а в 2019-м — менее 30 млрд кубов.

Украина и дальше планирует снижать потребление газа. «У нас все равно высокий уровень потребления, по сравнению со странами с похожим климатом и экономикой, например, с Польшей», — отметил Коболев.

Напомним, строительство «Северного потока-2» было заморожено после санкций США. Но в феврале этого года баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке планируется завершить в апреле, а полностью газопровод завершат, как ожидается, к концу текущего года. При этом сохраняется проблема сертификации и страхования работ. Ранее из-за санкций от сотрудничества с Nord Stream 2 AG были вынуждены отказаться 18 европейских компаний.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут проложен от побережья России по дну Балтийского моря до Германии.

Правительство Германии на прошлой неделе заявляло, что намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против СП-2». Как заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, власти Германии находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу газопровода. При этом власти власти ФРГ расценивают американские санкции против газового проекта как акт вмешательства в европейский суверенитет.

Министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце объяснила, почему Германия не может отказаться от российского газа. «Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», — сообщила чиновник.

По ее мнению, ФРГ будет нуждаться в поставках газа в этом десятилетии и даже следующем.

Против строительства «Северного потока-2» активнее других стран выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой СПГ, а также страны Восточной Европы. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода, после чего компания Allseas из Швейцарии сразу же прекратила работы.

США готовятся к суду

Тем не менее противники строительства газопровода высказывали недовольство нерешительностью президента США Джо Байдена в отношении проекта. «Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии», — отмечалось в публикации Axios.

В свою очередь США опровергли наличие переговоров с ФРГ о дополнительной сделке, позволяющей продолжить строительство газопровода «Северный поток-2».

В Сенате сообщили, что сначала необходимо убедиться, «что любая санкция соответствует стандарту доказательности, который может быть подтвержден в суде».

Кроме того Госдеп прокомментировал сообщение агентства Reuters, ссылавшегося на заместителя официального представителя правительства Германии Ульрику Деммер о том, что «между властями США и ФРГ идет обмен мнениями по поводу трубопровода».

Слово «обмен» не следует толковать как переговоры, заявили в Госдепе, сообщив также, что администрация президента Байдена в ходе дипломатических бесед заявила Берлину о своей обеспокоенности по поводу завершения строительства газопровода.

Власти России не раз указывали, что «Северный поток-2» — чисто коммерческий проект и готовы достроить газопровод несмотря на противодействие западных стран.