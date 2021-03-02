«Это будет хороший год»: российские компании стремятся к публичности

Российская сеть магазинов Fix Price планирует разместить до 170 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на бирже. В рамках IPO на Лондонской бирже компания установила ценовой диапазон на уровне от $8,75 до $9,75 за GDR. Установленный диапазон соответствует рыночной капитализации $7,4–8,3 млрд, отмечается в сообщении Fix Price. Старт торгов в Лондоне и Москве запланирован на 10 марта: компания намерена привлечь до $1,7 млрд.

Вскоре на IPO готовится выйти ivi, также периодически поднимается вопрос про публичное размещение акций авиакомпании «Победа». Не так давно это сделали такие российские компании, как «Совкомфлот», «Самолет», «Петропавловск», Mail.ru, hh.ru и Ozon.

В последние несколько лет настоящий бум IPO наблюдается на фондовом рынке США. Самое интересное, что количество убыточных компаний, выходящих на IPO, превышает количество прибыльных, замечает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. И так как фондовый рынок США в последние годы растет, то и компаний, выходящих на IPO становится все больше и больше.

«Эта популярность IPO перекинулась и на российский рынок. К тому же, на нашем рынке в последние годы появилось большое количество частных инвесторов и, соответственно, денег. Поэтому российские компании стали чаще выходить на IPO и привлекать таким образом деньги на развитие»,

— объясняет эксперт сложившуюся тенденцию.

Объем размещений на IPO за прошлый год в среднем по разным странам удвоился: это касается не только США, но также стран Азии, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, бум докатился даже до «провинциальных» площадок вроде бирж Джакарты и Бангкока, где число активных клиентов и суммы привлечения на IPO за год выросло на десятки процентов.

Российские компании планируют первичные размещения именно сейчас, потому что для этого складывается удачная конъюнктура (различные показатели, в частности, по Fix Price демонстрируют рост прибыли и выручки всей торговой сети), говорит генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

По данным Федора Сидорова, в прошлом году сеть выросла более чем на 600 магазинов, прибыль увеличилась на 30%, выручка – на 20%. При этом надо учесть, что рынок товаров по фиксированным ценам имеет в РФ большой потенциал роста (примерно в три раза за ближайшие пять лет), а Fix Price занимает на этом рынке долю более 90% (ближайший конкурент имеет только 5% рынка), замечает эксперт. Инвесторы вкладываются в российский рынок (как и в другие рынки развивающихся стран), так как видят более высокую доходность, чем на развитых рынках, говорит Сидоров. И пример Fix Price это подтверждает.

«Инвестиционный климат в нашей стране меняется в лучшую сторону. Российская Федерация – это рынок развивающейся экономики, который привлекает инвесторов за счет более высокой прибыльности бумаг и экономики в целом»,

— добавляет Росс-Джонсон.

При этом российский рынок акций из-за санкций все еще остается сильно недооцененным — по отношению рыночной капитализации к ВВП на целых 50-100%, замечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его прогнозу, текущий год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в частности, для российского рынка акций и IPO российских компаний.

«Драйверами роста, толкающими российские акции вверх, выступают восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру», — отмечает аналитик.

По мнению Валерия Емельянова, сейчас для российского инвестора участие в IPO отечественных компаний — это редкая возможность повысить диверсификацию своего портфеля. Фондовый рынок России все еще в значительной мере (около 60%) экспонирован в отрасли, связанные с нефтью и газом. Появление в списке крупных эмитентов представителей несырьевых отраслей — это подспорье для всех, у кого высокая доля вложений приходится на рублевые акции, замечает эксперт.

«Fix Price и «Вкусвилл» (тоже ожидается) дополнят перечень компаний потребительского сектора, который, впрочем, уже выглядит довольно достойно: на бирже торгуются «Магнит», X5 Retail Group, «Лента», «Детский мир», «М.Видео» и Ozon. Появление «Победы» разнообразило бы сегмент транспортных компаний»,

— рассуждает аналитик. Он также считает, что выход ivi может стать интересным дополнением к сегменту отечественных IT-бизнесов, где сейчас уже есть «Яндекс», Mail.ru и hh.ru.

Вкладываться в такие бумаги однозначно стоит, так как с размещением выходят перспективные компании с реальным рынком потребления и понятным прогнозом по выручке, говорит Майкл Росс-Джонсон. Он приводит в пример бизнес-модели Fix Price (товары повседневного пользования разных сегментов по фиксированным ценам) и ivi (подписная модель, постоянный рост и доминирующее положение на рынке онлайн-просмотров).

Конечно, российским инвесторам стоит обратить внимание на данные первичные размещения, так как в краткосрочной и среднесрочной перспективах вложения могут принести ощутимую прибыль, поддерживает Федор Сидоров из «Школы практического инвестирования». Но не стоит забывать – прежде, чем инвестировать, нужно очень внимательно оценить финансовые показатели компании и сравнить их с ближайшими конкурентами, акции которых торгуются на бирже, подчеркивает эксперт.