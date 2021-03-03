Мошенники стали обманывать от имени «Госуслуг»

Мошенники придумали новый способ украсть сведения о банковских картах россиян, предупреждает РИА «Новости». Отмечается, что корреспондент агентства получил e-mail, похожий на уведомление от сайта «Госуслуги», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

Письмо злоумышленников идеально маскировалось под сообщение настоящего портала «Госуслуги». В нем были такие же характерные элементы, как логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом уведомлении утверждалось, что его получателю положены социальные компенсации, и для их оформления необходимо перейти в личный кабинет, затем обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., и для идентификации указать номер СНИЛС в личном кабинете. Все бы ничего, но мошенников выдавал адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru.

Фишинговые сайты и рассылки — очень распространенная схема, которая является одной из самых популярных из-за большого охвата потенциальных жертв и малого количества затрат, пояснил РИА «Новости» эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

«При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала «Госуслуги» на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека», — заметил эксперт.

Он также отметил, что главными рисками в такой ситуации являются утечка данных и потеря доступа к аккаунтам, где содержится такая важная персональная информация, как паспортные данные, СНИЛС, информация об имуществе, прописка, номер телефона, а также информация о здоровье и родственниках.

«Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — предупредил эксперт.

В случае, если все же вы стали объектом манипуляции мошенников, главное действовать по четкому алгоритму и сохранять спокойствие, посоветовал Кривошея. Эксперт рекомендовал сперва написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги», затем сменить пароль, и после этого проконсультироваться с правоохранительными органами. Возможно, стоит написать заявление в полицию о мошенничестве, резюмировал эксперт.

Накануне «РИА Новости» также предупреждали о другом новом виде мошенничества. Таким же образом, под видом выдачи выплат, злоумышленники овладевали данными банковских карт россиян.

В Facebook под видом рекламы распространялась, информация о материальной поддержке, положенной гражданам России. В сообщении использовалась символика ЦБ: мошенники, представляясь сотрудниками Банка России, они предлагали получить выплату, якобы предназначенную для поддержки граждан в период пандемии коронавируса.

При переходе на сайт объявления высвечивался приказ за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.», и поддельный документ гласил о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

Как уверяли мошенники, «социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019». Размер обещанной злоумышленниками материальной поддержки составлял «1 000 – 5 000 российских рублей на каждого члена семьи» и зависит «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов».

Чтобы получить деньги, злоумышленники требовали ввести данные карты, включая CVC-код. В пресс-службе Банка России отреагировал на эту ситуацию, подчеркнув, что не выплачивают деньги гражданам.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — указал регулятор.

Ранее ЦБ также предупреждал о другой схеме мошенничества, где злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России и пытаются выведать у клиентов кредитных организаций их персональные данные, а также информацию о платежных картах и совершенных по карте операциях. Эти данные мошенники могут использовать для хищения денег со счетов. Регулятор подчеркнул, что без согласия клиента банка ЦБ никогда не подает заявление в правоохранительные органы касательно каких-либо операций.