Отмена «удаленки»: что толкает арендные ставки московских квартир вверх

В конце прошлого месяца власти столицы сняли требование об обязательном переводе 30% штата на дистанционную работу. На этом фоне аналитики «Циан» заметили, что подсчетам, средняя ставка долгосрочной аренды в столице для однокомнатных квартир выросла до 38,9 тыс. рублей в месяц — это выше на 6,2%, чем в начале 2020 года. По их мнению, рост спроса и цен на аренду квартир в Москве вызвал тот факт, что специалисты постепенно начинают возвращаться в офисы.

В прошлом году мы наблюдали массовое расторжение договоров аренды в локдаун, как из-за потери доходов населения, так и по причине временного переезда приезжих сотрудников обратно в регионы на время дистанционной работы, рассказывает «Газете.Ru» главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Согласно ее наблюдениям, с отменой постановления об «удаленке», количество просмотров стало увеличиваться, поскольку квартиры понадобились как раз тем, кто ранее работал дистанционно и, возможно, даже в другом городе. Другие арендаторы стали подыскивать жилье ближе к работе, чтобы тратить меньше времени на дорогу.

«В результате число просмотров объявлений выше допандемийного на 16%, растут ставки на самые востребованные однокомнатные квартиры. В перспективе рынок аренды будет поддерживаться не только за счет бывших «удаленщиков», но и по причине высоких цен на недвижимость», — отмечает эксперт.

Сейчас даже с учетом минимальных ставок по ипотеке как на первичном, так и вторичном рынках, не каждый может себе позволить взять кредит по текущим ценам, также подчеркнула она.

По данным «Авито Недвижимости», спрос в январе увеличился на 21% год к году, причем самая высокая динамика наблюдалась в категории студий — арендаторы стали интересоваться этим видом жилья в 2 раза чаще. В Москве также значительно увеличилось число запросов на трехкомнатные (+22%) и однокомнатные квартиры (+20%), если сравнивать январь 2021 года с январем 2020, рассказывает руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.





Спрос, действительно, сейчас выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где-то на 16%, соглашается руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Она также считает, что связано это с тем, что многие компании вывели сотрудников с удаленного режима работы.

«Пытается восстановится ресторанный бизнес, в который также возвращаются люди. Не секрет, что основные потребители на рынке аренды – региональные жители. Теперь они приезжают из регионов и снова арендуют свободное помещение», — замечает эксперт.

При этом в компании не спешат фиксировать рост ставки аренды. Все дело в большом объеме предложения. По словам Елены Мищенко, многие квартиры простаивают еще с ноября-декабря 2020 года, поэтому для арендаторов сейчас весьма благоприятное время — выбор большой, можно торговаться, владельцы готовы на уступки. В связи с тем, что многие покидали крупные мегаполисы и переезжали за город из-за распространения удаленных форматов работы и учебы, объем предложения в Москве увеличился — так, в январе 2021 года количество объявлений о сдаче в аренду квартир оказалось на 63% выше, чем в прошлом году, добавляет Руслан Закирьянов.

Об этом же говорит и управляющий директор «Миэль» Мария Жукова. Она замечает, что сегодня на рынке огромный выбор предложений — арендаторы долго выбирают и не бросаются на первую попавшуюся квартиру. А об изменениях структуры спроса и предпосылках к росту цен говорить рано, поскольку рынок труда полностью не восстановился, считает эксперт.

«Ставки практически не снизились за весь прошлый год, несмотря на печальную ситуацию с пандемией. Более того, за последние несколько лет цены на московскую аренду находятся в примерно одинаковом диапазоне. С большой долей вероятности ставки начнут расти только после полного восстановления нормальной жизни в столице»,

— полагает Жукова.

Кроме того, с дальнейшим восстановлением деловой активности и потенциальным возобновлением внешней миграции стоит ждать увеличения интереса к аренде и со стороны иностранных граждан, добавляет Руслан Закирьянов.

Ввод нового жилья, которое появится на рынке аренды после льготной ипотечной программы, цены не удержит. Во-первых, конкуренцию в лице инвестиционных квартир, приобретенных под сдачу в аренду, стоит ждать не ранее следующего года с учетом среднего временного цикла строительства дома. Во-вторых, большинство инвесторов все же предпочитают быстрые деньги от перепродажи объекта, а не доход от сдачи в аренду, говорит Виктория Кирюхина. По оценкам «Циан», сегодня в крупнейших городах РФ в рынок аренды вовлечено около 4% от всех квартир (в многоэтажных домах, построенных позднее 1950 года).

Помимо прочего, предпосылки роста ставок сохраняются в том числе и по причине инициатив по «легализации» рынка аренды — рост доли инвесторов, официально сдающих жилье, приведет к росту ставок в размере уплачиваемого налога, предупреждает главный эксперт аналитического центра.