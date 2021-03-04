Удар по «серым схемам»: как ФНС собирается закрыть налоговые лазейки

В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена провести внедрение ряда нововведений, меняющих сбор налогов с россиян и российского бизнеса.

Основных нововведений на текущий год запланировано четыре — это внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-4» для выявления махинаций с НДС, платформы для взаимодействия ФНС с другими госорганами, блокчейн-системы по оценке налогоплательщиков и сервиса по корректировке поддержки бизнеса.

Система «Налог-4» станет отправной точкой по борьбе с незаконным возвратом НДС. Около 70% операций, связанных с возвратом НДС являются фиктивными, утверждает ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Он полагает, что данные нововведения снизят этот показатель как минимум в два раза, потому что такие операции будут слишком рискованными для исполнителей, которые, собственно, в системе ФНС и работают. Впрочем, как часть сценария по увеличению налоговых поступлений в бюджет и сокращению нелегальных операций в системе налогообложения это нововведение сыграет только на руку государственной казне, считает эксперт.

В то же время существуют и некоторые риски. К примеру, под прицел налоговиков могут попасть и благонадежные компании с развитой цепочкой контрагентов, которые не обрадуются новым проверкам,

опасается генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

С «Налогом-4» будет тесно сопряжена платформа для передачи административных данных другим государственным органам. Данные из ФНС могут понадобиться Пенсионному фонду для выделения льгот нуждающимся, ФССП для оценки доходов подсудимого, в том числе в вопросах, касающихся алиментов и другим госструктурам для выделения субсидий населению, отмечает Уткин.

С этой цифровой платформой тоже не все гладко, говорит Ускова.

«Миграция данных из одного департамента в другой, и между банками, увеличивает риск утечек — блокчейн блокчейном, но человеческий фактор (который служит причиной утечки в 9 из 10 случаев) никто не отменял», — подчеркивает эксперт. Она также выражает свои опасения насчет того, что функционирование такой масштабной базы данных будет стоить немалых средств, а издержки в той или иной форме переложат на налогоплательщиков.

«Ставки по налогам, надеемся, поднимать не будут, но вот штрафные санкции за несоблюдение закона могут подорожать», — предупреждает Анастасия Ускова.

Третья система, которая будет отвечать за оценку налогоплательщиков, будет работать на основании данных, которые собираются при оказании им услуг, в частности, банковских. Предполагается, что она сократит время предоставления кредитных продуктов и удешевит процесс.

Действительно, цифровая система оценки налогоплательщиков поможет ускорить процесс одобрения кредитных заявок: больше данных у банкиров — легче принимать быстрые решения, все на одном экране — меньше бюрократии и операционных издержек, говорит гендиректор платформы «Рокет Ворк». При этом она видит минусы и в этой инициативе: компаниям придется столкнуться с возросшим количеством проверок не только со стороны налоговиков, но и банкиров, так как ответственность за контроль движения денежных средств скорее всего перейдет к ним.

«Это со своей стороны сулит дополнительную нагрузку на службы безопасности и финмониторинг и может привести к дополнительным расходам, оплачивать которые будут пользователи и бизнес. От этого, вероятно, вырастет и число блокировок счетов банками, «морозить» подозрительные транзакции станут чаще, чтобы не нарваться на штрафы регулятора»,

— предостерегает эксперт.

По мнению Павла Уткина из центра «Парфенон», эта идея — прямой сигнал о том, что понятие банковской тайны постепенно будет уходить в прошлое.

Эксперт расписывает действие механизма: на основе анализа данных будут вычисляться налогоплательщики с «серыми» зарплатами, исходя из регулярности пополнения счета и сумм этих пополнений. Об этом же говорит и заверение ФНС, что упростится и ускорится процесс получения кредитов. А через лиц, получающих «серые» зарплаты, будут вычисляться и компании, пользующиеся такими методами оплаты труда работников.

«Поэтому обеим сторонам придется искать компромисс — перевод на самозанятость, повышение «белого» оклада, договоры подряда, но прежним сценарием со временем пользоваться будет невозможно»,

— говорит юрист.

Сервис по корректировке мер по поддержке бизнеса, призванный выявлять необходимость в этой поддержке и ее актуальность эксперты считают самым удачным из предстоящих изменений. Новый аналитический сервис должен помогать регулярно корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности

«Учитывая, что все нововведения будут интегрированы друг в друга, ФНС не составит труда выяснить, на что тратятся государственные денежные средства и льготные кредиты по госпрограмме поддержки бизнеса и стоит ли продлевать льготное налогообложение для той или иной компании», — объясняет Уткин. Он считает, что в части пресечения нецелевого использования выделяемых государством средств на поддержку МСП этот кейс – однозначный плюс.

По разным данным, ежегодно бюджет недополучает около 3 трлн рублей из-за того, что бизнес и граждане успешно уклоняются от уплаты налогов. Если в предыдущие годы на многие нарушения госорганы смотрели «сквозь пальцы», то сейчас ситуация иная, замечает юрист.

«Из-за коронакризиса российский бюджет достаточно пострадал, и эти потери надо как-то восполнять. Один из самых доступных способов — увеличение собираемости налогов. Все новшества, которые появились в прошлом году, начнут работать в 2021-м, и будут внедрены в следующие годы, направлены именно на это.

«В ближайшие годы не стоит ждать налоговых послаблений и смягчения законодательства, налоговая нагрузка будет только расти», — уверен эксперт.

Он также отмечает, что сейчас налоговая нагрузка для бизнеса не увеличивается, поскольку он еще не встал на ноги, однако появления новых налогов стоит ожидать и в этой сфере.

«Это приведет к очевидным вещам — доля малого бизнеса в России станет еще меньше. Если раньше она не дотягивала до 20%, то в период пандемии количество ИП и прочих малых предпринимателей сократилось чуть ли не вдвое», — резюмирует Павел Уткин.