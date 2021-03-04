Без амбиций: что не так с рекордами России в экспорте сельхозпродукции

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по итогам прошлого года вырос год к году на 19,2% и составил рекордные $29,6 млрд. Самые высокие темпы роста экспортных поставок наблюдались по масличным семенам и плодам (+70,5%), мясу и мясным субпродуктам (+48,7%) и сахару и кондитерским изделиям из сахара (+41,7%).

При этом импорт сельхозпродукции сократился на 0,9% — до $29,7 млрд, подсчитали эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) на основе данных Федеральной таможенной службы. «То есть, по итогам 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции в денежном выражении практически сравнялся с импортом», — отмечается в докладе ИКСИ (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Однако в физическом выражении — в весе — экспорт по-прежнему значительно превышает импорт — в 3,6 раза.

Впечатляющие показатели по экспорту и приемлемые по импорту не должны вводить в заблуждение, считает автор доклада о состоянии российского аграрного сектора аналитик ИКСИ Надежда Каныгина.

Нас знают по маслу и жиру

Расхождение между денежными и физическими величинами в несколько раз означает, что основной объем российского экспорта приходится на дешевое сырье, а более дорогих и менее объемных продуктов переработки в экспорте значительно меньше, уточняет Каныгина.

Из продуктов переработки (продукция с добавленной стоимостью) значительна доля жиров и масел растительного и животного происхождения (14,4%).

«Пожалуй, это самый большой успех среди продукции переработки. Доля же продукции мукомольно-крупяной промышленности в общем экспорте сельскохозяйственной продукции минимальная — лишь 1,21%, готовой продукции из зерна злаков, муки, молока — 2,55%, готовой продукции из мяса, рыбы, ракообразных и вовсе 0,78%», — говорит эксперт.

Она также отмечает, что фактический объем экспорта продукции АПК в 2020 году превысил целевые показатели федерального проекта «Экспорт продукции АПК». При плане в $25 млрд экспортировать удалось продукции почти на $30 млрд.

«Это вызывает вопросы относительно амбициозности целей, поставленных правительством в этом проекте», — подчеркивает эксперт ИКСИ.

На этот год в проекте по экспорту АПК указан ориентир в $28 млрд. Но по факту уже в прошлом году страна экспортировала продукции, напомним, на $29,6 млрд. К 2030 году объем вывоза сельскохозяйственного сырья и продовольствия из России должен вырасти до $45 млрд. Но эта цель ранее ставилась на 2024 год. То есть, правительством устанавливаются цели на довольно комфортном уровне.

Догнать Бельгию по экспорту картошки

«При этом доля России в экспортных поставках продукции АПК на мировой рынок составляет лишь около 2%. Даже небольшая страна Польша или, например, Великобритания, Нидерланды экспортируют больше продукции АПК, чем Россия», — говорит Каныгина.

Если в 2030 году Россия достигнет цели по экспорту АПК в $45 млрд, то это будут означать, что через 10 лет наша страна лишь приблизится к нынешнему экспортному уровню Бельгии и Италии.

А отрыв от лидеров (США, Нидерланды, Германия, Бразилия, Китай) будет оставаться еще более значительным.

Еще один неприятный вывод исследования: насчитывается всего несколько десятков стран из 166 стран-партнеров, которые являются полноценными партнерами России. То есть, они систематически и в заметных объемах закупают у России сельхозпродукцию.

По отдельным категориям товаров география поставок даже существенно сократилась. Так, число стран, импортирующих российскую молочную продукцию, сократилось за год с 53 до 47, овощи — с 100 до 87.

«Одним из ключевых факторов, сдерживающих расширение географии экспортных поставок, является плохо развитая транспортно-логистическая инфраструктура, недостаток портовых и перевалочных мощностей. К тому же зачастую экспорт очень дорого обходится и является уделом только крупных агрохолдингов», — заключает Каныгина.

У экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», также имеются критические замечания к федеральному проекту «Экспорт продукции АПК». Перевыполнение плана по экспорту было обеспечено за счет зерна, главным образом необработанных масличных культур. При этом недовыполнение было зафиксировано по таким позициям, как экспорт рыбы, мяса и молочной продукции, отмечает ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. «То есть, по тем позициям, которые меньше зависят от урожая и погодных условий, цели не достигнуты. Таким образом, нужно не пересматривать целевые показатели в большую сторону, а добиваться их достижения по всем товарным группам, особенно по продуктам с высокой степенью переработки», — говорит Терновский.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев уверен, что показатели по экспорту могут и должны быть пересмотрены в большую сторону, но для этого потребуется выполнить несколько условий. Во-первых, отрасль АПК должна иметь больше ресурсов для инвестиций, а сельским работникам необходимо создать условия для улучшения жизни. «Но эти факторы тесно связаны с тем, в каком состоянии будет экономика страны в целом», — указывает Данильцев.

Во-вторых, все-таки необходимо расширять экспортную номенклатуру товаров. «Сейчас Россия действительно в основном экспортирует зерновые и масличные, но для наращивания экспорта необходимо увеличивать поставки мяса и овощей», — продолжает эксперт НИУ ВШЭ.

Существующая модель внешней торговли продукцией АПК в России направлена на рост экспорта и сокращение импорта, уточняет Терновский из РАНХиГС. «Импорт по мясу замещен полностью, по молоку в значительной степени. Но для того, чтобы начать экспортировать эти же самые продукты, нужно наращивать производство, а сделать это быстро не получается. Импорт для России не является приоритетом и ограничивается», — говорит эксперт.

Кроме того, сырье, которое вывозится в другие страны — это стандартизированные биржевые товары, главной характеристикой которых является цена, «А вот продукты переработки требуют создания и продвижения брендов, в том числе страновых, зонтичных, а это дополнительные расходы и усилия», — поясняет Терновский.

Против краба нет приема

Директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова не считает большой проблемой рост сырьевой части экспорта сельхозпродукции. «Не понимаю этих ахов и охов по поводу того, что мы экспортируем преимущественно сырье. Раз покупают, значит, партнерам это и нужно. И потом, стоимость, например, свежего краба в несколько раз дороже того же краба, переработанного в консервы. И что? Надо его перерабатывать?» — иронизирует Серова.

Канада и Австралия экспортируют много зерновых, пшеницы, а не макароны. Или США, например, являются крупнейшим экспортером сои, и никто их за это не ругает, добавляет Серова.

С другой стороны, если в агросекторе будет больше производиться продуктов с добавленной стоимостью, то появится больше рабочих мест, что хорошо для экономики. «Но это не является заботой исключительно АПК. Главная задача агрария — производить востребованную продукцию, а создавать рабочие места должно быть задачей правительства, его функционалом», — уверена Серова.

Эксперт убеждена, что реальной, а не надуманной проблемой для российских экспортеров в секторе АПК является задача устойчивого развития. То есть, когда производитель думает об оптимальном, а не хищническом использовании имеющихся природных ресурсов.

«В России этот фактор никто не хочет учитывать — ни во власти, ни среди производителей. Между тем правительства многих стран, Китай, например, уже выдвигает условие, что продукция, которую он закупает в России, должна соответствовать целям устойчивого развития. И сам себе поставил такую же задачу — рационально хозяйствовать на земле, чтобы ее ресурсы не были истощены, чтобы осталось детям и внукам», — продолжает Серова.

Если та или иная продукция не будет отвечать требованиям устойчивого развития, то у такого экспортера ее могут и не купить. Пример такого рода — говядина или свинина должна быть от таких пород скота, которые выделяют меньше метана. Проблемы со сбытом говядины в Китай уже имеются.

«Власти должны создавать агробизнесу условия, при которых он мог бы в долгую, на 10-15 лет планировать инвестиции, вкладываться в инновационные технологии, которые позволят выходить на экспорт и соответствовать целя устойчивого развития», — говорит Серова.

А в России бесконечно меняются правила ведения бизнеса. Власти сначала объявляют нацпроект, создают условия для экспортеров, субсидируют экспорт, потом вдруг шарахаются в сторону ограничений. «То есть, подталкивают бизнес жить одним днем, урвать здесь и сейчас и не думать о будущем. Ну тогда не стоит удивляться, что цены на продукты внутри страны растут, а экспорт прирастает во многом благодаря опять же росту цен, а не объемов», — заключает директор института Серова.