Алчная «автогражданка»: ОСАГО подскочило в цене после реформы

Один из крупнейших классифайдов рунета «Дром.ру» провел опрос среди своих пользователей на тему того, как изменилась стоимость их полиса ОСАГО после вступления в прошлом году в силу поправок, вводящих персонализированные тарифы. Так, только 22% респондентов сообщили, что ОСАГО для них не подорожало (либо подешевело),

у 38% опрошенных страхование по новым тарифам, наоборот, обернулось переплатой, свидетельствует исследование.

12% заявили о росте стоимости обязательной автостраховки на сумму менее чем 1 тыс. рублей, у 17% респондентов ОСАГО подорожало на 1-3 тыс. рублей, а у 9% — более чем на 3 тыс. рублей.

Оставшиеся 40% респондентов отметили, что пока не знают об изменении стоимости «автогражданки», что может говорить о том, что для них еще не пришло время оформлять полис по новым тарифам.

Если же говорить о регионах, то в числе своеобразных лидеров по подорожанию полисов ОСАГО Республика Саха Якутия — 61,4% респондентов региона сообщили об этом. Схожая ситуация в Курганской (53,4%) и Амурской областях (45,5%), Приморском крае (51,2%), Забайкальской области (45,6%), Бурятии (45,3%), в Хабаровском крае (44,6%), а также Челябинской (43,9%), Иркутской (39,5%) и Самарская областях (39,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге, согласно опросу, случаи переплаты граждан за страховку относительно не так часты: о росте стоимости полисов заявили 30% и 31% опрошенных соответственно.

Новые тарифы ОСАГО начали действовать в России с 5 сентября прошлого года. В законе об обязательном страховании автомобильной гражданской ответственности появились факторы, влияющие на вероятность наступления ДТП. В среднем каждый страховщик выбрал для себя 10-20 факторов, таких как возраст транспортного средства, его марка и модель, пол водителя, сфера деятельности, срок владения авто, нахождение под залогом объекта страхования, место покупки договора страхования, наличие признаков мошенничества у страхователя, характеристики и количество ремонтов транспортного средства и т.д.

Таким образом, по задумке страховщиков, и достигается индивидуализация тарифа для клиента.

В зависимости от данных клиента эти факторы определят размер базового тарифа, на который страховщики умножают коэффициенты за стаж, возраст, регион проживания, мощность машины и прочее. С начала реформы страховщики не указывают на сайтах, а также при личном обращении методику расчета индивидуального тарифа. В результате впервые в истории российской «автогражданки» определение цены полиса было выведено страховыми компаниями в серую непрозрачную для клиента зону. Вместе с реформой увеличился и тарифный коридор ОСАГО, в среднем на 11%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА, озвучивает консолидированную позицию страховщиков ОСАГО) поспешили опровергнуть информацию о повышении стоимости обязательной автомобильной страховки.

«Напротив, в 2020 году средняя премия (стоимость страховки — «Газета.Ru») по ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей.

При этом в 26 регионах РФ, в которых проживают 26,4% всех автовладельцев РФ, средняя премия по ОСАГО стала ниже. Эти результаты зафиксированы на фоне резкого (на 23%) роста стоимости средней корзины запчастей и являются результатом острой конкуренции страховщиков ОСАГО за безубыточных клиентов», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе РСА.

Не стоит доверять словам страховщиков, заинтересованных в извлечении прибыли от ОСАГО, считает лидер автомобильного движения «Свобода Выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«А что еще остается страховщикам делать — только хорошую мину при плохой игре. То есть «мы вас надули, но не можем об этом рассказать на весь свет».

У них задача одна — различными путями собрать как можно больше денег. Хотя изначально ОСАГО задумывалось как социальный инструмент, — сказал «Газете.Ru» Лысаков. — Что касается опроса, очевидно, что не могли сразу несколько тысяч страхователей из разных регионов России сговориться. Поэтому эта информация объективна».

Депутат напомнил, что согласно реформа преподносилась страховщиками как возможность сэкономить, но на деле оказалась замаскированным способом повысить стоимость ОСАГО. Страховщики рубят сук, на котором сидят, поскольку дальнейшее увеличение цены «автогражданки» приведет к тотальному отказу от этого вида страхования и социальным протестам автомобилистов, полагает автоюрист Сергей Ифанов.

«Смешно и грустно, когда дешевая по сути услуга ОСАГО, за которую нереально получить нормальную компенсацию владельцам старых машин, а это более половины автопарка страны, стоит практически столько же, сколько и КАСКО.

В России самый массовый автомобиль — это старые «Лады» и иномарки старше 10 лет. Скажите, если машина стоит 120-200 рублей, а вам нужно за нее каждый год отдавать по 10-12 тыс. рублей за страховку из зарплаты в 25 тыс. рублей, когда вы плюнете на это?» — рассуждает Ифанов.

Собеседник отметил, что в стране уже около 3 млн автомобилистов ездят без полисов, неумелое регулирование этой отрасли приведет к увеличению числа водителей без ОСАГО, а следовательно к росту необеспеченных страхованием дорожных инцидентов.