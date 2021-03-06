Рычаг давления: в ЕС предложили использовать «Северный поток — 2» против России

Можно заставить российскую власть изменить политический курс, используя газопровод «Северный поток — 2» в качестве средства, предложил лидер «Европейской народной партии» (EPP) в Европарламенте Манфред Вебер. Как рассказал политик в интервью немецкому изданию Spiegel, строительство газопровода «не соответствует интересам Европы», но экономически стабилизирует российскую политическую систему.

Он выразил уверенность в том, что Москва «в огромной степени действует против Евросоюза и входящих в ЕС государств».

Поскольку в настоящее время правительство ФРГ не может заморозить строительство, Вебер считает, что ЕС должен использовать вызывающий споры среди европейских лидеров трубопровод в качестве рычага во внешней политике против России.

«Использование «Северного потока — 2» следует осуществлять с оговорками и увязывать это с дальнейшим поведением российского руководства», — призвал Вебер.

По его словам, главным условием введения в строй и беспрепятственной работы СП-2 должно стать возвращение Москвы «к совместной работе с Европой в качестве партнера».

Политик призвал европейцев быть более уверенными в себе, когда дело касается внешней политики.

«Европа должна отказаться от своей наивности в отношениях с [президентом России Владимиром] Путиным и другими геополитическими игроками. Это была бы важная веха европейского созревания, если бы ЕС использовал свою торгово-экономическую политику в случае с «Северным потоком — 2» в качестве инструмента внешней политики», — уверен Вебер.

При этом федеральное правительство ФРГ является сторонником проекта СП-2 и защищает его от США и внутренних противников. Так, тремя днями ранее статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на ежегодной энергетической конференции CERAWeek выразил надежду, что политика нового главы Белого дома Джо Байдена может облегчить достройку СП-2.

«Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что «Северный поток — 2» увеличивает нашу зависимость», — подчеркнул дипломат.

Он также пояснил, что Германия сейчас осуществляет «энергетический переход» от угольной и атомной энергетики к возобновляемым источникам, поэтому значение газа растет.

«Газовая инфраструктура — возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать в новой конфигурации», — подытожил Аннен.

«Северный поток — 2» не является политическим проектом или каким бы то ни было «рычагом политического влияния» Москвы на Европу, пояснил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с координатором фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам энергетической политики Йоханном Заатхоффом.

Российский парламентарий напомнил, что проект СП-2 был инициирован европейскими компаниями для бесперебойных, надежных и экономических выгодных поставок российского энергоносителя.

По его словам, в ходе реализации проекта применяются современные технологии, которые позволят снизить выбросы углекислого газа на 8 млн тонн в год, и поэтому санкции США бьют не только по европейским потребителям, но и по экологии всего региона.

Со своей стороны, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер указывал, что Берлин должен внедрить механизм экстренной остановки подачи газа через СП-2 и возможность допуска к газопроводу властей ЕС.

Также, по его словам, Россия могла бы войти в «евроатлантический энергетический договор», согласно которому Европа должна как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии и укрепить свой газовый рынок.

Немецкий политик добавил, что Берлин в любом случае должен координировать свои действия в сфере СП-2 с Еврокомиссией, США и восточноевропейскими партнерами. Это необходимо для того, чтобы «сделать стратегический козырь из ненужного жернова на шее Германии».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%.