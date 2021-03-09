Год с обвала: как восстанавливался рынок нефти

Цена на нефть марки Brent в понедельник 8 марта в моменте поднялась выше $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Таким образом, стоимость нефти восстановилась до уровней января 2020 года. Во вторник 9 марта торги открылись на уровне $68,07 за баррель, максимальная цена достигала $69,32.

9 марта прошлого года цены на нефть рухнули на 30%, что стало самым крупным однодневным обвалом с 1991 года. Причиной стал срыв переговоров ОПЕК+ 6 марта. Тогда страны-экспортеры не смогли договориться о сокращении нефтедобычи на фоне пандемии. Колебания на нефтяном рынке также спровоцировали падение курса российской валюты.

Импульс роста в начале этой недели был в первую очередь спровоцирован сообщением об атаке хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, крупнейшего производителя на Ближнем Востоке, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как в итоге оказалось, добыча и переработка не пострадали. Уже к вечеру понедельника произошла коррекция, которая в том числе поддержала общее укрепление индекса доллара.

Об этом же говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она полагает, что конфликт Саудовской Аравии и поддерживаемых Ираном йеменских хуситов может привести к более серьезному конфликту с вовлечением в него США.

«Можно сказать, что в цене на нефть снова работает «военная премия», но пока неясно, насколько долгосрочным будет действие этого фактора»,

— отмечает эксперт. В причинах роста цен на нефть она также видит решение ОПЕК+ не увеличивать добычу с 1 апреля, сделав исключение для России и Казахстана и разрешив этим странам увеличивать производство только на небольшие величины.

«Кроме того, в США и Великобритании, а также в ряде Европейских стран, не говоря уже о России, началась массовая вакцинация населения от пандемии коронавируса, что вызывает оптимизм у рынка относительно перспектив восстановления мировой экономики в этом году», — добавляет Мильчакова.

По оценке Василия Карпунина, по Brent каких-то существенных перспектив по потенциальной коррекции вплоть до $62–63 нет, однако фаза снижения пока еще до конца не оформлена. Он замечает, что уже сегодня с утра наблюдалась попытка отскока, и в случае повторного возврата выше $70 восходящий тренд может быть продолжен.

Согласно базовому сценарию «Фридом Финанс», целевой уровень цен на нефть по итогам 2021 года составляет $80 за баррель.

«Однако, с учетом повышенных рисков нерыночного, в частности, санкционно-политического давления на производителей и операторов товарного рынка, неоднократно реализовавшихся в последнее десятилетие, принимая во внимание долгосрочные отраслевые риски, связанные с возвращением США в Парижское соглашение об изменении климата, мы скорректировали базовую расчетную цену на текущий год вниз до $73 за баррель», — говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

По мнению Натальи Мильчаковой, цены на нефть восстановились достаточно быстро — если весной 2020 года они оказывались даже ниже $30 за баррель, то в начале текущего года уже превысили $60. Но при этом она напоминает, что так было и в 2016 году, и в прошлые годы, и причинами быстрого восстановления были прежде всего решения сначала ОПЕК, а теперь и ОПЕК+ о сокращении производства в целях балансирования рынка.

«Особенностью текущего кризиса стало то, что он почти полностью был связан с пандемией коронавируса и локдаунами в мировой экономике, такого история XXI и второй половины XX века еще не знала. Соответственно, немаловажным фактором преодоления этого кризиса и восстановления спроса на нефть станет вакцинация населения»,

— говорит эксперт. С учетом того, что вакцины в мире уже есть, в этом году мы увидим и $70, и, возможно, $75 за баррель Brent, считает Мильчакова.

Исходя из оценок на основе исторических аналогий 1970-х годов, когда подобные нынешнему сокращения добычи применялись странами ОПЕК, текущие темпы восстановления существенно ниже оценок, считает Александр Осин. Он уверен, что причина кроется в усилении влияния нерыночных санкционных и схожих с ними по своему воздействию на инвестиционный спрос факторов.

Согласно прогнозу Натальи Мильчаковой, рубль на фоне роста цен в область $70 за баррель может укрепиться до 71-73 за доллар и 86-88 за евро. Василий Карпунин в среднесрочной перспективе в базовом сценарии ждет сползания доллара ниже 73 рублей, а к концу года при стабильном фоне допускает откат к 70-71 рублю.

«Положительная корреляция курса рубля и цен на нефть за последние 8-10 лет существенно ослабела. Курс рубля сравнительно слабо откликается на рост нефтяных цен на фоне стабильно низких темпов роста ВВП и стабильно повышенных долгосрочных инфляционных и инвестиционных угроз, что представляется результатом сравнительно низкой монетизации экономики», — рассуждает Александр Осин. Базовый прогноз курса рубля от «Фридом Финанс» на конец 2021 года составляет 65-72 рублей за доллар. Однако, сохранив стабильность относительно базовых валют, курс рубля способен в среднесрочном периоде значительно снизиться, резюмирует эксперт.