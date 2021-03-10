Несмотря на все санкции: в Польше признали, что СП-2 будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио заявил, что все указывает на то, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. При этом он отметил, что открытыми еще остаются вопросы, связанные с началом его эксплуатации.

Он обратил внимание, что на данный момент идет строительство последнего участка, несмотря на санкции. Наимский при этом подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу продолжается.

«Мы всегда протестовали против этого проекта, потому что он противоречит безопасности Европы», — сказал Наимский, назвав проект политическим инструментом.

Несколькими днями ранее координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил в интервью РИА «Новости», что, исходя из экономических соображений, было бы безответственно не завершить «Северный поток — 2». Он напомнил, что этот газопровод построен уже на 97%, и в его строительстве участвуют порядка 100 разных частных компаний.

«Северный поток — 2» важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод — это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время», — обратил внимание координатор.

Он признал, что сегодня существуют серьезные вызовы, связанные с целями по защите климата, которых, по его мнению, можно достичь только совместными усилиями. Заатхофф выразил желание увидеть успех в совместной работе как с немецкой, так и с российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года. По его словам, он бы хотел продолжениям «такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас». При этом, как он подчеркнул, он должен быть основан на возобновляемых источниках энергии, таких как водород.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В декабре 2019 года работы были приостановлены в связи с отказом швейцарской Allseas от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. При этом в декабре прошлого года Nord Stream 2 AG снова начала прокладывать трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, в результате недостроенными остались примерно 148 км газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 км: 120 в водах Дании и 28 — Германии.

С датскими властями укладка труб согласована с 15 января. Строительство на территории королевства намерены завершить до конца апреля. Разрешение Германии для трубоукладчика действует до конца мая.

«Газпром» надеется, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в разумные сроки. Этот газопровод, как отмечается, по-прежнему является одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

Против строительства этого газопровода активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Среди противников проекта также Украина, Польша, Латвия и Литва, которые называют проект политическим. В Москве неоднократно подчеркивали, что он носит сугубо экономический характер. Такую позицию разделяют в Берлине и Вене.

После введения в декабре 2019 года Вашингтоном санкций против газопровода Соединенные Штаты расширили ограничения. Теперь они грозят сделать это снова.

В очередной раз 9 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США по-прежнему собираются противодействовать завершению строительства проекта «Северный поток — 2». Так он ответил на просьбу некоторых конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода.