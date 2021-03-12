Год без королевской зарплаты: на что живут и как зарабатывают принц Гарри и Меган

Отказавшись от жизни в составе королевской семьи в 2020-м году герцог и герцогиня Сассекские — Гарри и Меган — начали испытывать все сложности «финансовой самостоятельности». Их лишили поддержки из фонда, который оплачивает деньгами британских налогоплательщиков королевские «представительские расходы» — охрану, командировки, выступления. Так Гарри и Меган остались без средств, которые раньше позволяли оплачивать круглосуточных телохранителей или скандальный ремонт в британской резиденции – Фрогморском коттедже (который обошелся в $3 млн) – и за прочие атрибуты привычной им жизни.

Попытка первая: торговая марка Sussex Royal

Первой попыткой монетизировать свою известность стала заявка на регистрацию торговой марки Sussex Royal (совпадает с доменом сайта и ником пары в Instagram), чтобы выпускать под ней разнообразные товары – от одежды и канцелярских товаров до сувениров, а также для участия бренда в благотворительных акциях.

Однако на предварительном этапе было зарегистрировано 14 «уведомлений о возможных возражениях», что юристы связывают с потенциальным нарушением парой закона «О торговых обозначениях». По нему организации и физлица не имеют права использовать имя или бренд, который создает искаженное представление о том, кем они являются. А после отказа от представительских функций Гарри и Меган перестали считаться членами королевской семьи и лишились обращения «ваше королевское высочество» – даже если формально королева Елизавета II сохранила за ними титулы. И герцог и герцогиня Сассекские отказались от идеи торговой марки.

Наследство принцессы Дианы

В непростой период обустройства дома в Санта-Барбаре принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены полагаться в первую очередь на наследство принцессы Дианы и личные заработки Меган.

По оценке The Independent, по достижении 30 лет принц Гарри получил около $13 млн в наследство от матери. «Без этих денег мы бы не смогли пойти на такой шаг», — признал принц Гарри в интервью Опре Уинфри.