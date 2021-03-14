Виртуальный реверс: в Польше рассказали о газовых схемах Киева

Украинские власти обманули свое население, когда якобы отказались от поставок газа из России, написал польский эксперт в области энергетики Анджей Щенсняк в статье для издания Myśl Polska.

Аналитик напомнил, что Украина долго не оплачивала счета Москвы, и в 2015 году «Газпром» перестал поставлять ей газ, потребовав погасить задолженность.

«Это назвали в Киеве «политическим шантажом» и принялись официально с гордостью считать дни без российского газа. Однако, природный газ из России в Европу продолжает транзит через Украину, а Украина забирает его из трубопроводов, используя энергоноситель для своих все меньших потребностей», — указал автор.

Однако, энергоноситель должен был пересекать границу, этого требовал экспортный контракт, поэтому был изобретен механизм «накручивания счетчика». Создавалась небольшая петля трубопровода вокруг предельной точки измерения, в которой газ вращался по кругу.

«Настоящий газ поступал из России, а по счетчику — из Европы. Разница в цене была принципиальной, западные поставщики и их украинские партнеры в этой схеме заработали целое состояние на этом простом механизме. Весь газ, импортированный на Украину, поступал из России, а сливки из этой сделки были извлечены Западом. Простые украинцы платили за газ на 25-50% больше», — детализировал специалист.

В начале нынешнего месяца председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отверг возможность закупок газа у России.

«Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, потому что будет предусматривать посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», — сказал топ-менеджер.

В июле прошлого года депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике власти Украины за решение увеличить цены на газ на 7%. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований», – возмутилась бывшая премьер-министр.

По словам Тимошенко, на европейском оптовом рынке «в три раза» упала цена на газ за время, когда началось падение нефтегазовых цен. Действия Киева в такой ситуации она назвала «маразматичными».

Депутат добавила, что рыночные цены на газ упали с начала года со $148 до $56 за 1 тыс. кубометров.

Возмущение Тимошенко вызвало также то, что при нынешнем главе государства Владимире Зеленском на Украине не изменились «газовые схемы», использовавшиеся при бывшем президенте Петре Порошенко.

«При нем <...> в Европе были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Пришел новый президент <...>, остались же самые посредники в Европе, те же самые «фирмы-прокладки», – заявила политик.

Тимошенко выразила сожаление, что самые высокие тарифы – в стране с самой низкой зарплатой в Европе.

Стоит отметить также, что сейчас украинские власти являются одними из самых ярых противников достройки и введения в эксплуатацию экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток – 2», поскольку этот проект позволит Москве сократить транзит энергоносителя через территорию Украину, лишив республику соответствующих платежей.

США и Германия даже говорят о возможности введения механизма прекращения функционирования СП-2 при остановке Москвой транзита газа через Украину. Этот механизм вызвал одобрение американской стороны.

Однако, по словам специалистов, такие действия повлекут рост стоимости газа, а компании, участвующие в проекте, будут иметь право потребовать возмещения многомиллиардной упущенной выгоды.