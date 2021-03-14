Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Финансы

close

Растущая нефть помогает отечественной валюте

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Эксперт предсказал серьезное укрепление рубля на фоне роста цены на нефть

Рубль укрепляется на фоне подорожания нефти, а евро и доллар вскоре должны упасть в цене. По словам финансового аналитика Андрея Кузнецова, в пользу рубля должны сыграть также начало налогового периода и выплаты по НДС в апреле. Среди негативных факторов он назвал западные санкции.

Скопировать ссылку

Укрепление позиций рубля продолжается на фоне роста стоимости нефти и нефтепродуктов. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

«Стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро», — пояснил он.

По словам эксперта, рублю также помогут укрепляться апрельские выплаты по НДС и начало налогового периода. В целом, сейчас можно ожидать от рубля новых рекордов по отношению к евро. В апреле стоимость евро не поднимется выше 85,45 рублей против 87,80 рублей в марте, считает Кузнецов.

Доллар также подешевеет, хотя и без рекордного обвала. В апреле максимум стоимости американской валюты составит 75-76 рублей, однако в конце доллар упадет до 70 рублей, полагает аналитик.

Серьезный негативный фактор для рубля — западные антироссийские санкции. Если бы не ограничительные меры, доллар мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей. Ослабляют рубль также вероятность введения новых, более жестких санкций, пандемия коронавируса и коррекции на бирже.

Цены на нефть постепенно восстанавливаются после масштабного обвала, произошедшего 9 марта 2020 года. В прошлый понедельник цена на бенчмарк Brent поднялась выше $71 за баррель, достигнув уровня января 2020-го.

Эксперты среди причин роста цен на нефть видят решение ОПЕК+ не увеличивать добычу с 1 апреля, сделав исключение для России и Казахстана и разрешив этим странам увеличивать производство только на небольшие величины.

Кроме того, в США и Великобритании, а также в ряде стран ЕС и России, началась массовая вакцинация населения от пандемии коронавируса. Это вызывает оптимизм у рынка относительно перспектив восстановления мировой экономики в 2021 году.

«Положительная корреляция курса рубля и цен на нефть за последние 8-10 лет существенно ослабела. Курс рубля сравнительно слабо откликается на рост нефтяных цен на фоне стабильно низких темпов роста ВВП и стабильно повышенных долгосрочных инфляционных и инвестиционных угроз, что представляется результатом сравнительно низкой монетизации экономики», — заявлял ранее «Газете.Ru» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Базовый прогноз курса рубля от «Фридом Финанс» на конец 2021 года составляет 65-72 рублей за доллар. Однако, сохранив стабильность относительно базовых валют, курс рубля способен в среднесрочном периоде значительно снизиться.

В конце февраля финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, при каком условии курс доллара может вернуться к отметке в 30 рублей. По его мнению, такая ситуация на финансовом рынке может произойти, если доллар вырастет до 300 рублей, а российские власти пойдут на деноминацию. «Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — отметил Демура.

При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях, когда стоимость доллара составляет 73 — 77 рублей, осуществление деноминации не имеет смысла. Однако экономист не исключил, что власти могут пойти на такой шаг при росте иностранной валюты до 125 — 127 рублей.