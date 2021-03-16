Москва открывает летние веранды с апреля

Этим летом в столице запланировано открытие около трех тысяч летних кафе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов»,

— рассказал чиновник.

За соблюдением площади сезонных кафе и их расположением будет следить государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. Согласно постановлению правительства Москвы, веранды не должны располагаться далее 5 метров от входа в стационарное помещение. Летние кафе нельзя размещать ближе 25 метров ко входу в метро, а также перегораживать конструкциями тротуары.

По данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в России по итогам 2020 года сократился на 20,7%, до 1 трлн 350,3 млрд рублей. Самое большое падение отмечалось во II квартале (на 49,7%), после чего началось медленное восстановление.

Эксперты NPD Group рассказали Forbes, что

россияне сократили количество походов в рестораны почти на треть в прошлом году, но с наступлением тепла летние кафе станут одним из драйверов роста для ресторанного бизнеса.

Вряд ли сегменту удастся быстро отыграть все потери — скорее всего, даже при благоприятной эпидемиологической обстановке он будет восстанавливаться ближайшие два года. После месяцев бесконтактной доставки, еды на вынос и drive thru (получения заказа, не покидая машины) клиенты изголодались по «живому» общению и развлечениям, считают специалисты. Открытие летних веранд поможет выманить потребителей из дома к отложенным свадьбам, корпоративам и другим торжествам. Особенно если путешествовать будет все еще сложно, а ограничения на рассадку снимут, заключили эксперты.

На заполняемость летних веранд, будет влиять погода. В отличие от аномально теплой зимы и весны 2020-го, в этом году снег будет лежать в столице почти до середины апреля, прогнозируют в Гидромецентре.

Это объясняется и климатической нормой — установлением среднесуточной температуры выше +5 во второй декаде апреля, — и тем, что снега в этом году выпало больше обычного, и слои разной плотности будут таять с разной скоростью, и скорее всего, долго. Прогнозы на позднюю весну и лето синоптики делают осторожные, но склоняются к тому, что с вероятностью 65% россиян после суровой зимы ждут теплая весна и лето.