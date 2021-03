Победа на отдельном континенте: Facebook согласился платить австралийским СМИ за контент

Facebook заключил соглашение на несколько лет с корпорацией медиамагната Руперта Мердока News Corp по итогам противостояния с австралийскими властями и СМИ. Сумма договора не называется, пишет The New York Times. Сделка включает новостной контент от крупнейших австралийских ресурсов корпорации Мердока, которой принадлежит около двух третей местных газет и новостных СМИ Австралии: национальная газета The Australian, новостной сайт news.com.au и другие.

«Соглашение позволит людям получить доступ к новостным статьям и видео из медиа по всей Австралии, от национальных до местных изданий. Мы привержены тому, чтобы нести Facebook News Австралии», — говорится в заявлении Эндрю Хантера, главы подразделения Facebook по работе с Австралией и Новой Зеландией.

Facebook пошел на сделку под большим давлением властей и общественности после открытого конфликта: в феврале соцсеть заблокировала новости австралийских СМИ.

Как Facebook на неделю «расфрендил» Австралию

Ограничения были введены в ответ на поправки к австралийскому закону о конкуренции и защите прав потребителей (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code), который призывает восстановить справедливость в индустрии.

Традиционные СМИ жалуются, что у интернет-гигантов сконцентрированы доходы от рекламы в сети. Платформы, в свою очередь, считают, что «расплачиваются» за это направлением трафика со своих страниц на сайты медиа.

Соцсеть объявила ультиматум и показала пятому континенту будущее без новостей. На неделю в австралийском сегменте был отключен медиаконтент: обнулились профили всех австралийских новостных организаций в соцсети, были удалены все ссылки, уводящие трафик из сети на новости в домене верхнего уровня .au. Австралийские пользователи Facebook не могли делиться никакими новостями и не видели публикации мировых СМИ, и даже потеряли доступ к страницам служб экстренной помощи и правительственных организаций и здравоохранения.

Это оказалось чувствительным ударом, поскольку 21% австралийцев использует в качестве основного источника новостей социальные сети, а 39% населения получают новости из Facebook — согласно исследованию Университета Канберры 2020 года.

Такое положение дел сохранялось неделю, после чего Facebook согласился вернуть австралийцам новости, а власти обязались внести в закон четыре поправки, продлевающие для интернет-гигантов сроки по заключению сделок с медиа, прежде чем в дело вмешается назначенный государством арбитр и вынудит компанию платить через суд.

Интернет-гиганты раскошеливаются

Вместе с Facebook заблокировать австралийские новости грозился Google, но до открытого противостояния в итоге не дошло. Поисковик заключил соглашение с News Corp сроком на три года, которое, по данным WSJ, принесет издателю десятки миллионов долларов только за контент The Wall Street Journal.

Apple заключил соглашение в Австралии с News Corp еще в 2019 году, после чего начал показывать новостной контент корпорации через мобильное приложение за отдельную плату.

Facebook также анонсировал предварительные соглашения с несколькими независимыми новостными организациями, включая Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Но пока что заключены договоры только с News Corp и Seven West Media - еще одной консервативной медиакомпанией.

Однако эксперты не уверены, что австралийские потребители контента выиграют от этих соглашений, т.к. не ясно, сохранится ли плюрализм мнений, представленных в новостных сервисах. Можно допустить, что интернет-корпорации удовлетворятся имеющимися договорами и не станут заключать договоры с небольшими СМИ, у которых нет мощной лоббистской поддержки, особенно если их взгляды не совпадают с «линией партии».

«Нет никаких гарантий, что общество в Австралии выиграет в этой ситуации. Обратите внимание, что первыми заключили сделки с Facebook и Google консервативные медиа, сочувствующие нынешнему правительству», —

отметила старший преподаватель департамента коммуникаций Университета Западного Сиднея Таня Нотли в разговоре с NY Times.

Глобальный тренд

Проблема, как заставить интернет-гигантов делиться доходами с традиционными медиа, правительства во всем мире решают в схожем ключе, но с разным успехом. Усилия предпринимали отдельные страны, например, Испания еще в 2014 году. Но в одиночку добиться соглашения с Google у испанских властей не вышло, и Google.News в ответ на обязывающий корпорации платить медиа за новости закон просто перестали работать в Испании.

Два года назад страны ЕС договорились решать проблему сообща — и приняли первую за последние 20 лет директиву об авторском праве и смежных правах. Согласно документу, онлайн-платформы должны будут фильтровать контент на предмет нарушения закона об авторских правах, а также платить отчисления правообладателям, писала «Газета.Ru». Многие эксперты и общественные деятели, включая основателя «Википедии» Джимми Уэйлса, тогда были обеспокоены тем, что решение, какой контент оставлять в доступе, будет за корпорациями, а не за медиа и не за простыми пользователями — что может обернуться усилением монопольных практик IT-корпораций.

К июню этого года пользуясь рекомендациями Еврокомиссии страны-участники союза должны изменить национальное законодательство, но они пока не спешат это делать и продолжают переговоры с интернет-компаниями — в том числе о принципах работы дорогостоящих механизмов фильтрации контента. По неофициальным источникам, дальше всех в подготовке поправок продвинулась Германия, которая готовится рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшие недели.

Но в ряде случаев СМИ начали договариваться с интернет-компаниями заблаговременно. Так, австралийская сделка News Corp с Google распространяется не только на этот континент, но также на публикации входящих в медиаимперию изданий в США и Великобритании.

Соглашение подразумевает создание общей платформы для подписки на новости, распределение доходов от рекламы в Google, развитие подкастов и видео-новостей на YouTube.

«Это соглашение окажет положительное влияние на медиа во всем мире, потому что мы своим примером показали, что за качественные журналистские материалы нужно платить», --

говорится в заявлении исполнительного директора News Corp Роберта Томпсона.

Придут ли эти тренды в Россию?

Прошлым летом призывы обязать крупные агрегаторы платить СМИ за контент уже звучали в Думе. Как заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, предложение все еще обсуждается, но российский сегмент индустрии реагирует на это болезненно.

«Но уверен, что мы к чему то подобному обязательно придем. Вопрос в сроках. Здесь нужно четко разделять. Есть медиа которые «генерят» эксклюзивный контент высокого качества. И агрегаторы, соцсети паразитируют на этом контенте. Вот регламентировать это паразитирование необходимо».

Но самостоятельно к этой честности участники рынка не придут, государство должно выступить модератором этого процесса, считает депутат. Он уверен, что когда-нибудь это произойдет и в России.