Изменение демпфера: как будут сдерживать цены на бензин

О возможности очередного топливного кризиса и росте социальной напряженности в стране предупредила Счетная палата в отчете о своей работы за прошлый год. В СП напомнили, что в мае 2018 года в России произошел резкий рост цен на топливо, что потребовало принятия правительством РФ экстренных мер.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в отчете аудиторов палаты.

Весной 2018 года цены на бензин резко повысились на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство РФ тогда приняло ряд мер для стабилизации ситуации.

Предупреждение о риске нового витка цен Счетная палата направила в правительство. В документе рекомендовано поручить Минэнерго совместно с заинтересованными ведомствами и нефтяными компаниями подготовить к согласованию и утверждению «генеральную схему развития нефтяной отрасли на период до 2035 года».

В феврале Минфин признал необходимость корректировки регулирующих механизмов по ценообразованию стоимости топлива. При этом Минфин указывал, что изменения потребуются не ранее 2024 года. Однако в марте правительство уточнило, что регулировать ценообразование придется оперативнее.

В итоге с 1 мая в формуле демпферного механизма, позволяющего сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции, вводятся изменения. Источник РИА «Новости» сообщал, что в этом году скорректирован будет только демпфер по бензину, а по дизтопливу — не ранее 2022 года. Демпфер работает таким образом, что при низких ценах нефтяники продают топливо внутри страны по высоким ценам (относительно мировых), а разницу перечисляют в бюджет. В обратном случае (мировые цены выше внутренних) правительство компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль.

По словам профильного вице-премьера Алесандра Новака, нынешний рост цен на энергоносители не позволяет одновременно сохранять рентабельность работы АЗС и сдерживать цены в пределах инфляции — на уровне 4-5%.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша позитивно оценил принятые меры, но отметил, что, не дожидаясь 1 мая, необходимо в ближайшие дни увеличивать продажи нефтепродуктов на бирже. По его словам, при закупках по нынешним ценам некоторые АЗС уже продают бензин и дизельное топливо себе в убыток.

С марта ФАС и Минэнерго приняли совместный приказ, которым повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива — до 7,5%.

По данным Минэнерго, запасы бензина в РФ к середине марта превысили 1,55 млн т. Ранее правительство поручило нефтяным компаниям нарастить показатель до 1,6 млн тонн к маю и до 1,8 млн тонн к июню.

В пределах инфляции

Участники рынка отмечают, что действующий формат демпферного механизма привел к тому, что индикативная цена на бензин и дизельное топливо (оптовая цена, устанавливаемая правительством) увеличивалась значительнее, чем цены на автозаправках. Это приводит к снижению рентабельности бизнеса.

До недавнего времени механизм демпфера оценивался Минэнерго как вполне надежный, позволяющий минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. «Благодаря его эффективной работе, рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции», — комментировали в Минэнерго.

По данным министерства, розничная цена Аи-92 в 2020 году выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.

Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже доходила на прошлой неделе до рекордного значения с 2018 года. Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжают расти уже тринадцать недель подряд, отмечают эксперты. По данным Московской топливной ассоциации, за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 — на девять копеек до 55,92 рубля за литр.

По оценкам экспертов, благодаря демпферу производители смогут снизить отпускные цены на АИ-92 на 5% относительно текущего уровня. Это позволит владельцам АЗС получить чистую маржу (порядка 300 руб. на тонну, или чуть более 0,2 руб. на литр) при текущих розничных ценах на бензин.

По итогам 2020 года нефтяные компании выплатили в бюджет РФ около 400 млрд рублей в рамках демпферного механизма, уточнял статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов. Но сейчас ценовая конъюнктура рынка такова, что уже нефтяники должны получать выплаты от государства в рамках демпфирующего механизма, отметил чиновник.

В четверг 17 марта Министерство энергетики сообщило, что не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя заявление Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса.

«В настоящий момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, запасы товарные растут =- с начала февраля они выросли уже более чем на треть. Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин», — добавил замминистра.