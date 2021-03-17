Заграница нам поможет: чего ждать от восстановления ведущих экономик мира

Аналитики UBS в среду 17 марта повысили годовой прогноз по росту экономики Китая — с 8,2% до 9%. Правительство КНР при этом ставит перед собой более скромную цель — добиться в этом году темпов роста ВВП выше 6% за счет роста экспорта.

Впечатляют прогнозы относительно ситуации и в первой экономике мира, хотя цифры разнятся. Например, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост ВВП США в этом году на 5,5%. То есть, произошел значительный пересмотр вверх по сравнению с ожиданиями на конец 2020 года, когда прогноз составлял 3,9%. ОЭСР в марте также повысила прогноз роста ВВП США на этот год — с 3,2% (декабрьская оценка) до 6,5%, а на 2022 год — с 3,5% до 4%.

Европа на это фоне выглядит похуже, здесь прогнозы пересматриваются в большую или меньшую сторону, но в самом факте роста, кажется, никто уже не сомневается. Мартовский прогноз ЕЦБ для экономики еврозоны на 2021 год повышен с 3,9% в декабре до 4%.

Достаточно ли поводов для оптимизма на глобальных площадках, и чего ждать российской экономике, если гонка лидеров восстановительного роста — США, Китая, ЕС — уже стала фактом, разбиралась «Газета.Ru».

В предвкушении роста

Оптимизм в прогнозах по ВВП на этот год — дело ожидаемое, считает финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер.

«Но, конечно, нужно иметь ввиду, что в этих растущих процентах заложен эффект низкой базы», — говорит Беккер.

Скептична и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. «Прогнозы по ВВП в 5-9% в Европе и Китае кажутся уж слишком оптимистичными, учитывая тот факт, что в Европе ситуация с пандемией пока еще не подошла к своему логическому завершению, и когда это произойдет, никто не знает», — говорит Новикова.

Для Китая ситуация тоже выглядит неоднозначно, хотя и лучше, чем для Европы, так как у китайских властей «есть возможность опереться в большей степени на внутренний рынок», добавляет Новикова.

Просадка ВВП или (как в случае с Китаем) сильное замедление роста экономики в прошлом году — уже само это обеспечивает потенциал восстановительного роста в 2021 году даже в условиях сохранения карантинных ограничений, согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимир Брагин.

Отложенный шопинг спасет мир

Эксперты указывает на еще один фактор усиления экономического роста. «Это отложенный потребительский спрос, который после снятия антивирусных ограничений уже выплескивается и еще выйдет на рынок», — говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Основной повод оптимизма для США – это однозначно новый план спасения американской экономики на $1,9 трлн. Из них $400 млрд пойдут на прямые выплаты американским домохозяйствам. «При этом, уже к 1 мая президент Байден требует обеспечить вакцинами все взрослое население страны. Ослабление ограничений должно привести к повышению мобильности людей и спроса на услуги, потребители смогут «расконсервировать» накопленные за период пандемии сбережения», — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Главный фактор, влияющий на появление оптимизма на глобальных рынках – это даже не сам рост ВВП, а, скорее, предвкушение роста экономической активности вследствие быстрого внедрения вакцины против COVID-19 в США, пояснил «Газете.Ru» главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

«Даже если в других странах, например, в ЕС, экономический прогресс будет идти значительно медленнее, поводы для оптимизма есть», — считает Харди. Вдобавок ко всему, США — крупнейший в мире генератор спроса на конечное потребление. США стимулируют спрос производственным и сырьевым экономикам, в том числе Китаю, добавляет эксперт.

По оценке Bloomberg, потребители в крупнейших экономиках мира в период локдауна накопили почти $3 трлн дополнительных сбережений, из них $1,5 трлн приходится только на США.

Драйвером усиления экономической активности в мире остается промышленность, при этом сфера услуг продолжает испытывать трудности из-за сохраняющихся ограничений, уточняет председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

«Мировая экономика с конца 2020 года находится на траектории восстановления. Согласно нашему прогнозу, рост мировой экономики будет ускоряться и по итогам 2021 года рост составит 5,7%. Рост ВВП еврозоны прогнозируется нами в текущем году в размере 4,3%, США – 5,5%, Китая – 8,5%», — сказал Подгузов «Газете.Ru».

Рисков больше, чем кажется

«Вакцинация, повышающая шансы на скорое открытие экономик и снятие ограничений, стимулирующая монетарная политика крупнейших Центробанков и недавние дополнительные бюджетные стимулы в США тем не менее дают повод для оптимизма», — считает ведущий эксперт Lockoinvest Дмитрий Полевой.

Он считает, что рисков для замедления начавшегося роста пока не так много.

«Из основных угроз — серьезные задержки c вакцинацией и появление более заразных и смертоносных мутаций вируса. А также массовые банкротства бизнеса и распродажи на финансовых рынках, но пока ни одна из таких угроз не выглядит серьезной на горизонте 2021 года», — говорит Полевой.

Накачка денежной массой экономик развитых стран неизбежно может привести к росту инфляции, отмечает грядущие риски преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

Беленькая из «Финам» отмечает, что кроме самой инфляции заметно возросли инфляционные ожидания бизнеса и граждан. «Это может потребовать от центробанков более быстрой нормализации денежно-кредитной политики. При рекордном уровне накопленной долговой нагрузки как в государственном, так и в корпоративном секторе рост процентных ставок может привести к увеличению числа дефолтов и давлению на финансовые рынки», — считает Беленькая.

Инфляция — главная опасность, которая ждёт нас всех, уверен Беккер. За многолетнее накачивание деньгами экономик ведущих стран мира, особенно США, кто-то должен будет обязательно заплатить. Обычно платят за это граждане развивающихся стран, включая Россию, отмечает эксперт. «Если центробанкам удастся санировать большую часть «лишних» денег, то можно ожидать умеренный рост инфляции, если нет — придётся вскоре повышать процентные ставки и одновременно ожидать начало сильной коррекции или даже обвала на фондовых рынках, и такой сценарий не пойдёт на пользу никому», — заключает Беккер.

Впрочем, не все эксперты разделяют опасения относительно инфляции, которая может затормозить восстановительный рост и приведет к увеличению госдолга. Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский отмечает, что многие страны, например в еврозоне, наоборот, страдают от слишком низкой инфляции и умеренный ее рост мог бы пойти экономкам только на пользу.

«Растущая инфляция, особенно если она заставит центральные банки разных стран повышать ставки, все-таки может создать проблемы для восстановительного роста», — считает Брагин из «Альфа-Капитала».

Риском для восстановления экономического роста может стать даже то огромное внимание, которое уделяют сейчас власти ЕС, Китая и США «зеленой трансформации». Это означает, что в ближайшие годы расходы государств на возобновляемые источники энергии будут расти во всем мире. При этом, возможно, будет недостаток инвестиций в ископаемые виды топлива, которые до сих пор обеспечивают основную часть наших энергетических потребностей, отмечает Харди из Saxo Bank.

Россия разминается, чтобы вступить в гонку

Эксперты сходятся во мнении, что Россия в значительной степени зависит от состояния экономики ЕС и Китая, от масштабов и скорости восстановительного роста. При этом похвалиться убедительным восстановлением пока нет возможности. Например, промышленное производство в феврале этого года сократилось на 3,7% в годовом выражении после падения на 1,9% в январе, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

«Главным объектом экспорта России является сырье, в частности нефть и газ, поэтому поводы для волнения есть», — отмечает датский аналитик Харди.

Россия, безусловно, зависит от происходящего в мире, причем не только напрямую (через спрос на российский сырьевой и несырьевой экспорт. «Но и косвенно (через общие настроения бизнеса и инвесторов), поэтому позитивные ожидания по мировой экономике придают уверенности и российскому бизнесу», — говорит Полевой.

Но проблема в том, что устойчиво расти темпами более 2,5-3% за горизонтом «восстановительного периода» Россия пока не может «Есть опасения, что Россия вновь вернется в позицию «догоняющего» своих основных конкурентов уже с 2022 года», — говорит Полевой.

Харди считает, что опасений относительно ближайшего будущего российской экономики может стать еще больше, если новая и более активная, чем прежняя, американская администрация введет дополнительные санкции, которые повлияют на способность России экспортировать сырьевые товары в ЕС. «Однако США не будут иметь никакого права голоса в отношениях хотя бы между Россией и Китаем», — уточняет Харди из Saxo Bank.

От скорости восстановления экономик ЕС и Китая зависит спрос на энергоресурсы и металлы, что значительно влияет на экспорт, бюджетные доходы и в конечном счете на восстановление роста ВВП России, заключает Беленькая из «ФИНАМ».