Рычаг влияния: власти хотят заставить локализоваться иностранные IT-компании

Российское правительство планирует создать «цифровое резидентство» в России до конца этого года, сообщил «Коммерсантъ». Как указывает газета, документ сейчас находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг, 18 марта, он обсуждался на совещании в правительстве.

В проекте предложено несколько вариантов принудительной легализации иностранного IT-бизнеса с российской аудиторией от 100-500 тысяч пользователей: либо электронное резидентство (регистрация дистанционно в личном кабинете ФНС), либо создание «дочки», или открытие представительства в России. Реализацией комплекса мер будут заниматься Минцифры, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ.

Как пояснил «Газете.Ru» член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, цель этих мер — уравнять в правах всех, кто работает на российском рынке, в том числе, заставить иностранные компании платить штрафы за нарушение законодательства. Сейчас обеспечить это невозможно, если у компаний нет в РФ ни материальных активов, ни представительств.

Как пояснил депутат, сценариев обсуждается несколько, и самый вероятный — заставить предоставлять «инструменты финансовой гарантии», которые позволят регулятору выписывать и взимать штрафы:

«Это должно быть [юр.] лицо, которое уполномочено взаимодействовать с регуляторами, и которое несет в т. ч. финансовую ответственность за работу компании на территории России в рамках российского законодательства», —

сказал Антон Горелкин.

«Вот мы сегодня оштрафовали Twitter на 4 млн рублей, а Twitter нам заявляет, что «мы посмотрим эти документы». А они не должны смотреть, они должны платить штрафы, раз они нарушили российское законодательство», — заявил Антон Горелкин.

Эксперты: это не про поддержку российского бизнеса

В российском Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) не считают, что предложенные меры имеют какое-то отношение к поддержке российского бизнеса.

«Этот подход сложно назвать мерами поддержки российского IT-бизнеса. Сравняет ли он рыночные условия российских IT-компаний и иностранных? Да, но у нас уже три года существует т.н. «налог на Google» (НДС с цифровых услуг россиянам), и его никто не отменял»,

— заявила «Газете.Ru» директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович.

По ее мнению, если кто-то из иностранных компаний не платит «налог на Google», они продолжат уходить от налогов и регистрировать «дочки» и представителей не станут. «Действительно хорошей и полезной» инициативой она назвала «цифровое резидентство», когда платить налоги можно будет не имея физического офиса.

«В современных реалиях, когда основатели IT-компаний могут работать из разных регионов, бизнес ведут по Zoom, иметь где-то физический адрес, в Москве, например, где им нужно будет оформить сотрудников только для удобства налогового органа - по меньшей мере неразумное требование. И в этом плане предложение по электронному резидентству — когда компания может условно иметь некое «электронное» место свое регистрации, без физического наличия офиса — мера действительно важная», — считает Александра Орехович из ФРИИ.

В целом же у сегодняшнего пакета мер цели другие: приобрести реальные рычаги влияния на политику иностранных платформ, имеющих аудиторию в России. IT-юристы считают, что иностранные компании отнесутся к идее принудительной локализации с большим опасением. Включение этих компаний в нашу юрисдикцию потянет за собой существенные риски для бизнеса, которые могут перевесить финансовую выгоду от работы в российском сегменте, рассказала «Газете.Ru» управляющий партнер в «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова:

«Цель — затянуть иностранные платформы сюда с точки зрения влияния. Пока компания физически не находится в России, можно ей говорить все, что угодно, можно ее блокировать — но все мы видели, как «удачно» блокируется Telegram. То есть, техническая история — она не страшна. А страшно — это дополнительные риски, и присутствие в России позволяет государству так или иначе влиять на эту компанию».

Например, счета компании могут быть заморожены, или с них списаны суммы штрафа, детализировала возможные риски руководитель юридической практики Accoutor в России Лилия Белоброва. Также по некоторым статьям КоАП и УК, в том числе касающимся нарушений при работе с персональными данными, предусмотрена ответственность и штраф может быть наложен на должностных лиц и собственников. А по обязательствам иностранной компании требование может быть обращено на имущество представительств, пояснила эксперт.

Длинные руки ФНС станут еще длиннее

Налоговые юристы уточняют, что с 2017 года получающие прибыль в России иностранные компании должны платить «налог на Google», но он косвенный и может перекладываться на конечных пользователей. Постановка на учет в ФНС по этому налогу добровольная. Электронное резидентство, которое будут получать зарубежные соцсети, контентные и игровые сервисы, существенно «удлинит» руки российских налоговиков.

Придется платить налог на прибыль, нельзя будет так легко переложить расходы на конечных пользователей, и вне зависимости от того, встала компания на учет или нет, российское государство будет иметь право взыскать деньги с полученных на российской территории доходов, пояснил «Газете.Ru» Николай Андреев, руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры».

«ФНС может потребовать уплатить налоги, например, через механизмы международного взаимодействия - попросить помочь взыскать налоги зарубежные налоговые органы», — говорит эксперт.

Речь не только о налогах и штрафах, но и о том, чтобы локализовать хранение персональных данных и держать в стране штат сотрудников, открыть счета. Это требует существенных ресурсов.

«Каждая компания сядет и посчитает экономический эффект от пребывания на территории РФ при условии необходимости открытия «дочки» или представительства здесь, ведь за этим потянется: набор сотрудников, оплата всех внутренних налогов РФ по ТК. У кого доля рынка небольшая, явно предпочтут уйти»,

— считает Александра Орехович из ФРИИ.

В проекте предлагается дать иностранным компаниям месяц на подачу заявки. О сроках выполнения всех требований пока не говорится, но для этого нужно будет предоставить платформам как минимум еще несколько месяцев, пояснила ведущий юрист по работе с крупными и иностранными клиентами департамента создания и поддержки бизнеса юридической фирмы «Клифф» Светлана Дагадина. Если речь идет о создании «дочки», то компании смогут уложится в срок от 3-х недель. Открытие представительства занимает больше времени — от 2-х месяцев, хотя с конца августа процедуру упростят, что поможет сэкономить месяц-полтора.

«Если же рассматривать вариант дистанционной регистрации в личном кабинете ФНС — возможно, частично такую процедуру можно сравнить с уже отработанной практикой постановки на налоговый учет компаний, оказывающих электронные услуги на территории РФ (процедура занимает около 30 дней)», — пояснила Светлана Дагадина из «Клифф».