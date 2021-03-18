Политические риски: стоит ли сейчас покупать доллары

Март может оказаться знаковым месяцем для принятия финансовых решений на ближайшие месяцы и даже с горизонтом до конца года. Это следует из итогов заседания Федеральной резервной системы. Американский регулятор провел заседания 16-17 марта и по итогам мероприятия выступил глава ФРС Джером Пауэлл.

Из прозвучавшего важны несколько моментов. Во-первых, американская экономика восстанавливается после коронакризиса быстрее, чем ожидалось. Но при этом ФРС сохранит еще на некоторое время мягкую денежно-кредитную политику.

«Мы по-прежнему считаем целесообразным сохранять базовую ставку на текущем уровне — 0-0,25% - до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости, а инфляция не достигнет 2%», - сказал Пауэлл.

Он подробно остановился на двух ориентирах — инфляции и безработице — от состояния которых регулятор выстраивает свою политику. Инфляция, не исключил Пауэлл, может все-таки подняться выше целевого показателя в 2% в следующие несколько месяцев. Рост потребительских цен в годовом выражении ускорится, если локдауны можно будет прекратить и экономика продолжит открываться.

Ситуация с безработицей на фоне улучшения экономической активности «существенно улучшились». Но количество рабочих мест в экономике остается на 9,5 млн ниже докризисного уровня, уточнил Пауэлл.

«Экономика США по-прежнему далека от наших целей в плане занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения значительного прогресса в движении к этим целям», — подытожил председатель ФРС США.

По этой причине ФРС продолжит выкупать активы прежними темпами – по $120 млрд ежемесячно.

Пришло время доллара?

В четверг 18 марта состоялось заседание британского регулятора. В этой стране экономика тоже восстанавливается. Тем не менее Банк Англии продолжит стимулирующие меры и планирует сохранить текущие темпы выкупа гособлигаций для поддержки своего финансового рынка на уровне 895 млрд фунтов стерлингов. Базовая процентная ставка сохранена на уровне 0,1%. Инфляция в Британии остается на низком уровне в 0,7%.

О дальнейшем смягчении налогово-бюджетной политики также было объявлено в Италии, Японии, Германии и Индии, говорится в опубликованном 18 марта выпуске Global Economic Outlook рейтингового агентства Fitch Ratings. «Пандемия еще не закончилась, но похоже, что мы вступили в заключительную фазу экономического кризиса», — отметил в обзоре главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Что из этих оценок текущей экономической ситуации могут извлечь россияне и стоит ли покупать доллары на «черный день» или с целью будущих больших покупок (квартира, машина, турпутевка), разбиралась «Газета.Ru».

ФРС и в целом американские власти сделали главное — вселили уверенность в большинство инвесторов, что ситуация под контролем, и можно инвестировать не боясь глубокой просадки, государство поддержит, считает член совета директоров Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.

«Ни одна другая страна не может похвастаться столь эффективными мерами спасения экономики», — заметил он.

По мнению эксперта, именно политика ФРС и стимулирующий пакет господдержки в $1,9 трлн будут в ближайшие годы являться гарантом сохранения доллара в качестве мировой резервной валюты. Вихлянцев подчеркнул, что для себя выбирает доллар как основную валюту инвестирования. Но момент покупки долларов — это традиционно сложный вопрос для российского инвестора.

«С одной стороны — экономически рубль недооценён. Текущие котировки нефти и тренд в нефтяной отрасли дают возможность рублю укрепиться до уровней 70 и даже ниже по отношению к доллару США», — говорит эксперт. При этом, политически рубль очень слаб, что явно продемонстрировало интервью президента США Джо Байдена.

«На одном только заявлении президента США о Владимире Путине котировки рубля упали больше чем на 1 рубль к доллару США. Поэтому фон политический не в пользу российской валюты», — заключил Вихлянцев. Он также рекомендует отложить покупку доллара до уровня 70,5-70 рублей и внимательно следить за политическими новостями.

Следите за риторикой Байдена

Заявления властей влияют на курсы валют: ученые нашли связь между твитами Дональда Трампа и курсом рубля.

Сообщения Дональда Трампа, посвященные России и написанные им в Twitter во время президентского срока, вызывали недолгое, но заметное падение курса рубля. При этом введение новых санкций, по поводу которых президент не высказывался, подобного эффекта не имели.

Такие выводы сделала группа ученых, в которую вошла профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Федорова. Статья с результатами работы опубликована в Journal of Economic Behavior and Organization. Новый президент Джо Байден пока не высказывался насчет российской нацвалюты, но если выскажется, надо учитывать это и в своей инвестиционной стратегии, считают эксперты.

По мнению инвестиционного стратега «АЛОР» Брокер Павла Веревкина, продолжение ультрамягкой денежно-кредитной политики США не стало большой новостью. «Все прекрасно понимают, что ФРС не прекратит «печатать деньги» до тех пор, пока не попадет в «ловушку ликвидности» либо инфляция не выйдет из-под контроля. А учитывая российскую экономику, ориентированную на экспорт сырья, коронавирусный шок и дефицит бюджета, который будут латать за счет слабого рубля и в целом многолетний тренд на девальвацию нацвалюты, то покупать доллары нужно всегда», — говорит Веревкин.

Главное, не нужно поддаваться эмоциям и бежать в обменник, когда рубль резко дешевеет.

«Вероятнее всего, на горизонте пары месяцев отечественная валюта и дальше продолжит свое укрепление к отметкам 70-71 рубль за доллар», — прогнозирует эксперт «АЛОР Брокер».

«Серьезные секторальные санкции способны отправить доллар к 80 руб. и выше, в зависимости от их обширности. Так что необходимо быть готовым и к такому сценарию», — предупреждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Управляющий директор инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Лютик говорит, что покупать доллары сейчас стоит, так как рубль находится на достаточно стабильном уровне и в последние недели только укреплялся – с позиции около 80 рублей за доллар до 73 рублей за единицу. «Учитывая политику ФРС, стоит предположит рост инфляции в США, что приведет к некоторому снижению доллара относительно других мировых валют. Но рубль к ним не относится — это валюта развивающейся экономики, поэтому в паре с рублем доллар будет выглядеть сильнее», — считает Лютик.

Юань пусть пока набирается сил

По поводу диверсификации валютного портфеля и включения в него евро, швейцарского франка, британского фунта или японской йены мнения экспертов оказались единодушными. «На длинном горизонте планирования колебания так называемых твердых валют друг относительно друга на порядок меньше, чем колебания рубля относительно твердых валют. Поэтому широкая диверсификация по твердым валютам не слишком целесообразна», — говорит доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Что касается вложений в различные валюты, то сами по себе они являются не совсем подходящим активом для инвестиций или спекуляций, так как имеют относительно низкую волатильность, отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

«С целью сбережений нужно создавать мультивалютную корзину, в которой самые большие доли будут отданы рублю, доллару и евро (по 25%), остальная часть – под швейцарский франк, японскую иену, китайский юань. Но и это не все. Еще инвестировать стоило бы в золотые и серебряные монеты», — уверен Лютик из «Универ Капитала».

Инвестирование в монеты из драгоценных металлов – один из оптимальных способов защитить и преумножить накопления именно на длительном периоде, считает эксперт.

«Относительно британского фунта можно сказать, что эта валюта, несмотря на выход Британии из ЕС, будет оставаться одной из самых востребованных и стабильных. Британия – мировой финансовый центр и это придает фунту особый вес», — говорит Лютик.

Китайский юань в качестве защитной валюты для россиян не вызывает одобрения у экспертов. Несмотря на впечатляющий рост экономики Китая спрос на юань остается несущественным. «Всерьез рассматривать эту валюту как защитную бессмысленно. В угоду своему экономическому росту правительство Китая с легкой руки проведет девальвацию своей нацвалюты, прецеденты были», — говорит Веревкин из АЛОР.

Справедливости ради эксперты напоминают, что четыре года тому назад Швейцария также преподнесла инвесторам сюрприз, искусственно обвалив франк к евро. Естественно официальный Берн руководствовался тогда благими намерениями: сделать свой экспорт доступнее по цене, но доверие к «стране банкиров» было подорвано.