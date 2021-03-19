Медики в опасности: производители масок обратились в прокуратуру

Манипулирование ценами

В Ассоциации изготовителей СИЗ считают, что весной цены на СИЗ намеренно завышались, а сейчас происходит демпинг. Себестоимость масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 начинается от 60 руб. за штуку, а тендеры при госзакупках выигрывали поставщики, установившие цену от 4 до 9 рублей, заявляют эксперты в жалобах в Росздравнадзор, ФАС и прокуратуру. При том что снижения цен на мелтбраун — импортный материал, из которого изготавливается фильтр (около 50% стоимости маски) — с весны так и не произошло.

Опрошенные РБК поставщики, упомянутые в обращениях АСИЗ, отрицают все обвинения. Они объясняют низкие закупочные цены высокой конкуренцией на рынке, избытком материалов и, как следствие, существенным снижением цены.

В ФАС уже переслали обращения в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей для подробного разбирательства.

Откуда у подделок сертификаты?

Как полагают эксперты ассоциации, недобросовестные производители, наводнившие рынок дешевыми подделками, воспользовались лазейкой в законодательстве. В марте прошлого года постановлением правительства РФ № 299 была упрощена схема оформления регистрационных удостоверений на медицинские изделия. Тогда был жесткий дефицит любых средств защиты, а потому ослабление регулирования стало «вынужденной мерой», объяснял в интервью ФАН президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов. По сообщениям «Би-Би-Си», только в марте и апреле прошлого года Росздравнадзор выдал 78 регистрационных удостоверений на медицинские маски — почти столько же, как за предыдущие пять лет, и многие из новичков на рынке никогда не занимались производством медицинских товаров.

Сейчас можно зарегистрировать изделие, а все необходимые документы предоставить в срок до 150 рабочих дней. В это время честный производитель должен получить сертификат по итогам исследования масок в лабораториях, назначенных Росаккредитацией. Нечистые на руку же изготовители могут воспользоваться отпущенным временем для махинаций с маркировками на респираторах и продажи некачественного товара. А медики будут, ничего не подозревая, полгода пользоваться некачественными респираторами, эффективность и соответствие степени защиты которых ничем не подтверждены, указали в АСИЗ.

В одном из региональных отделений Профсоюза работников здравоохранения России рассказали «Газете.Ru», что пока врачи жаловались на отсутствие СИЗ, но не на их качество. Прошлой весной профсоюз даже был вынужден самостоятельно закупать и передавать маски и респираторы в больницы. Если последуют жалобы на контрафакт, профсоюз может отправить образцы изделий в Санитарно-эпидемиологический надзор, и в случае выявления нарушений — предпринимать шаги согласно ТК, в том числе подавать в суд на поставщиков некачественной продукции.

В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который позволит надзорным органам признавать сертификаты недействительными быстрее — когда он вступит в силу летом, информацию о выданных сертификатах начнут хранить централизованно в электронных реестрах Росаккредитации, а от бумажных документов откажутся, что затруднит распространение подделок.