Страны открываются: где отдохнуть россиянам весной и летом

Весь этот год россияне путешествовали главным образом по своей стране: внутренние перелеты не только восстановились, но и перегнали показатели до локдауна, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе агрегатора Aviasales. Пока внутренний туризм преимущественно экскурсионный: города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Казань и короткие поездки в Краснодарский край. Также турфирмы в ответ на повышенный спрос расширяют программы во Владивосток, Калининград, на Байкал и Кавказ.

Кэшбек — как много в этом слове…!

На поддержку внутреннего туризма правительство выделило 2 млрд рублей — эти деньги пойдут на кэшбек для тех россиян, кто решит отдохнуть на родине и присоединится к программе лояльности на сайте Ростуризма. Обладатели карты «МИР» смогут вернуть до 20% от стоимости поездки (но не более 20 тыс. руб.).

«Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких дней картина начнет резко меняться, потому что была запущена акция кэшбека 18-го марта. Эта акция может серьезно повлиять на расклад сил и популярность определенных направлений внутри страны»,

— рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Но и для желающих отдохнуть за границей предложения есть — от вполне бюджетных вариантов до дорогой экзотики.

Если не на Родине, то где?

Для путешественников закрыта почти вся Азия, некоторые страны Южной Америки, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Европа снова входит в локдауны, открытая вроде бы для туризма Греция до середины мая пропускает 500 россиян в месяц и просит при этом соблюдать недельный карантин, так что ни о каком туризме туда речи сейчас нет, — пояснил «Газете.Ru» основатель агрегатора «Самокатус» Данис Сахабутдинов.

«Во многих открытых странах есть ограничения на работу кафе и ресторанов, строгое отношение к ношению масок и комендантский час. Где-то, как в Турции, он не касается туристов, а где-то наоборот — например, в Грузии, которая уже открылась для россиян», — рассуждает он.

В сухом остатке выходит: открыты ближайшие соседи: Грузия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, в Европе — Турция, Сербия и — вскоре — Греция и Кипр. Если Кипр действительно откроется, то будет популярнее, чем в доковидные времена, считают эксперты. Также россияне активно летали в Египет, причем популярен был экскурсионный туризм (прогулки по Нилу, Асуан) и активный отдых (виндсерфинг в Дахабе, например), говорит Данис Сахабутдинов.

«Фаворит с лета прошлого года у россиян — Турция. Этим летом она тоже будет в топе. Об этом говорит хотя бы то, что чартеры в Анталью будут летать аж с Камчатки. Много туристов летают также в Дубай и Занзибар, но с апреля-мая они потеряют свою привлекательность»,

— прогнозирует основатель «Самокатуса».

О популярности экзотических направлений говорят и туроператоры. Как сообщили Газете.Ru в AnexTour, глубина продаж постепенно увеличивается, но дальше пары месяцев туристы не загадывают — в надежде на открытие границ:

«Изменения в направлениях этой весны — это продление программ на Мальдивы, Занзибар и Кубу на весенне-летний сезон, но только из Москвы. С нетерпением ждем открытия таких направлений как Греция, Кипр, Доминикана, страны Азии, что будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в мире».

Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Куба, ОАЭ — все это дальние экзотические направления с перелетами больше 5-6 часов, где стоимость всегда была по умолчанию высокой. Картина средней цены зарубежного отдыха в 2021 году изменилась очень сильно, и не только из-за роста цен на билеты, говорят в АТОР.

«Тот перечень стран, который есть сейчас, если взять среднюю стоимость в этом году и в сезоне 2019 года, то средняя стоимость выше на 50% примерно. Но если в 2019 году у нас было 30-40 [популярных] стран, то в этом году их 7», — объяснила Майя Ломидзе.

Так, у AnexTour по стартовой стоимости лидируют туры на Мальдивы. Цена начинается от 359 300 тыс.руб. в отель 4-5* на двоих, вылет на 10 ночей с питанием AI в апреле (вылет из Москвы).

Где и почем можно отдохнуть бюджетно

Самые дешевые направления сейчас — это Турция и Сербия. В Турцию в отель 3-4* на одного обойдется примерно в 30-40 тысяч на человека с перелетом, говорит Майя Ломидзе. Турция и Грузия сохраняют позиции в топ-5 самых востребованных туристических направлений (по сравнению с 2019 годом) на май-август, вытеснив из рейтинга недоступные сейчас Италию, Испанию и Францию, сообщают в Aviasales. Также в топе бронирований на этот период: Египет, Черногория и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты в Турцию в среднем сопоставимы с 2019 годом, но на другие направления — выросли на 20-50%.

«По статистике купленных билетов на сегодняшний день (с вылетом с мая по август) самое дешевое направление среди туристических — Кипр 8,751 рублей, за ним Турция — 9,742 руб.», —

приводят свои данные в Aviasales.

Однако эксперты рекомендуют россиянам пока не торопиться с покупкой билетов за пределы родины: многие агенты сейчас продают билеты на рейсы, которые точно никуда не полетят.

«Купив такие билеты, вы просто даете беспроцентный кредит авиакомпании на какое-то время. Покупать билет стоит только после первых полетов по выбранному направлению», — предупреждает основатель «Самокатуса» Данис Сахабутдинов.