Байдена услышали: Центробанк начал подготовку к новым санкциям

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора в пятницу.

Среди указанных поводов для ужесточения денежно-кредитной политики – рост цен. «Темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее», — пояснил регулятор.

Потребительский спрос вырос благодаря тому, что были ограничены зарубежные поездки россиян и неизрасходованные на отдых за границей средства были частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны.

В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам Центробанка на 15 марта, составил 5,8% при желаемом ориентире в 4%. Кроме того, ЦБ сообщил, что пришел к решению о повышении ставки, «оценивая риски со стороны…внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Учтены также инфляционные ожидания населения и бизнеса. Они остаются «на повышенном уровне».

При этом ЦБ характеризует нынешнее повышение ключевой ставки не как ужесточение, а как возврат к нейтральной политике регулирования денежного рынка.

ЦБ надеется, что годовая инфляция вернется к цели — вблизи 4% — в первой половине следующего года и останется на этом уровне в дальнейшем.

В доказательство того, что ведется нейтральная политика, ЦБ сообщает, что кредитные и депозитные ставки в последнее время «преимущественно оставались неизменными». И что кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет.

В целом российская экономика, по прогнозу ЦБ, будет расти в этом году. Поддержку ей будет оказывать «улучшение перспектив восстановления мировой экономики в условиях дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах».

Это прямой намек на стимулирующий финансовый пакет президента США Джо Байдена в размере $1,9 трлн, а также бюджетные стимулы ЕЦБ в размере $1,5 трлн.

В расчете на благоприятный внешний фон ЦБ остается только беспокоится за курс рубля. По этой причине регулятор оставляет за собой право «дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» для стабилизации курса нацвалюты.

Участники финансового рынка внимательно следили за действиями регулятора. Глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания набсовета ЦБ сообщил, что не ждет заметного эффекта для экономики от сегодняшнего повышения ключевой ставки.

«Пока с таким повышением ставки каких-либо значимых серьезных последствий не произойдет. Надеюсь, что ситуация стабилизируется и мы значимого чувствительного эффекта для экономики, для экономического роста не получим», — сказал Греф.

Банк России будет последовательно повышать ключевую ставку в 2021-2022 годах, прогнозировало 18 марта рейтинговое агентство Fitch. К концу этого года ЦБ повысит ставку с 4,25% до 4,5% годовых, а к концу следующего – до 5%. Прогноз по инфляции при этом — 4,2% к концу 2021 года и 4% через год.

ЦБ обречен быть непредсказуемым

Но по единодушному мнению опрошенных «Газетой.Ru» российских экспертов ЦБ в этот раз оказался «непредсказуемым», повысив ставку на 25 б.п. до 4,5%. Хотя такой исход был вполне допустим, комментирует ведущий экономист инвесткомпании Lockoinvest Димтрий Полевой.

«Перечислив основные факторы для роста ключевой ставки, ЦБ явно намекнул на ее дальнейший рост до 5-6%. Комментарий говорит о высокой вероятности повышения ставки на 25 б.п. уже в апреле с возможностью ее роста еще на 25-50 б.п. до начала осени», — прогнозирует Полевой.

Впрочем, непонятно как будет меняться бюджетная политики в преддверии думских выборов в сентябре и планов властей по инвестированию ликвидной части ФНБ. Это может как усилить совокупный спрос и подстегнуть инфляцию, так и поддержать рубль, добавляет Полевой.

«Рост ставки при этом вряд ли остановит рост цен на продовольствие», — заключает Полевой из Lockoinvest.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что произошедшее сейчас ужесточение денежно-кредитной политики — «мера неразумная». «Да, инфляция в 2020 году вышла за установленный властями таргет в 4%. Но так ли опасна инфляция? Наряду с очевидными отрицательными последствиями (обесценивание рубля, вкладов в национальной валюте, повышение нестабильности биржевых показателей и т.д.) инфляция подстёгивает развитие производства за счёт выигрыша во временном интервале с момента производства до продажи товара, повышает деловую активность и скорость обращения денег», — говорит Ковригин.

Ужесточение ДКП путём повышения ключевой ставки приведёт к уменьшению инфляционных процессов, но при этом повысит процент по банковским кредитам, снизит объём спроса в стране, который и так пострадал в 2020 году из-за локдаунов. По оценке эксперта, российский ЦБ следует в русле американского и европейского регуляторов. Они осторожно намекают о завершении эпохи смягчения денежно-кредитной политики. «Однако, у Европы и Америки ставка рефинансирования намного ниже, чем у нас. Поэтому российскому ЦБ надо учитывать эти условия, и не сразу безоглядно переходить к политике удорожания денег. Это все «аукнется» падением производства», — говорит Ковригин.

Центробанк готовится к новым санкциям

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов говорит, что решение ЦБ о первом с 2018 года повышении ключевой ставки подтверждает наличие в России жесткой монетаристской политики, отдающей приоритет контролю за инфляцией в ущерб развитию экономики. «При этом устойчивость текущего восстановления экономики остается под вопросом, на что указывают в том числе данные самого Банка России, опубликованные до заседания. В частности, согласно последним данным мониторинга отраслевых финансовых потоков, в начале марта объем платежей сократился по сравнению со средним уровнем предыдущего квартала на 4,3%», — говорит Плеханов.

Обычной практикой в принятии решений по ставке является выдерживание паузы перед любым ее изменением, отмечает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

«Эта тактика позволяет минимизировать воздействие случайных факторов на решения регулятора. Нынешний ускоренный переход к ужесточению ДКП, возможно, связан с повышенной оценкой санкционных рисков. Более высокая ставка поддержит рубль в условиях негативного информационного фона, связанного с санкциями», — говорит Хестанов.

По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, справедливая расчетная ставка ЦБР на начало марта составляла 4,4%, то есть шансы повышения ключевой ставки ЦБ в перспективе нескольких месяцев, объективно говоря, существовали. «При этом, влияние повышения ставки на финансовый рынок и экономику неоднозначно. Крайне важно то, какими действиями регуляторов сопровождается ужесточение кредитной политики. Если параллельно происходит активизация мер по изъятию денежной ликвидности с рынка, например, как это было и в 2014 и в 2008 годах, тогда сдерживающий эффект для экономики и финансовых рынков усиливается», — говорит Осин.

В последние кварталы наблюдался обратный этому процесс – рынку предоставлялась ликвидность через наращивание объема рынка ОФЗ.

«Однако последние комментарии Минфина о планах по сокращению объема размещений ОФЗ в текущем году свидетельствуют о перспективах снижения темпов развития финансового рынка и опосредованно темпов монетизации экономики, способствуют «охлаждению» рыночного спроса», — отмечает Осин.

Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи почти не отреагировал на решение ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.