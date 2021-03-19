Экология не в приоритете: как пандемия ударила по природе России

Незеленая Россия

Экологические проблемы и развитие «зеленой» экономики, которым в России и так уделяется недостаточное внимание, на фоне пандемии и вовсе отошли на второй план, предупредили в Greenpeace. Средства, которые ранее выделялись на развитие более экологичных технологий, пошли на поддержку здравоохранения, помощь безработным и другие инициативы, заметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель климатического проекта организации в России Василий Яблоков.

«У России также был общенациональный план по восстановлению экономики, в котором ничего «зеленого» не было, хотя мы направляли много писем, призывали обратить на это внимание», — сказал эксперт.

Яблоков также подчеркнул, что традиционно «загрязняющие» отрасли, такие как нефтегазовая промышленность, наоборот, получили дополнительную поддержку.

Многие страны сделали приоритетом борьбу с климатическим кризисом и перезапускать экономику намерены по «зеленому» пути, добавил Яблоков. Так, ЕС заявил, что все деньги на восстановление экономики должны быть «зелеными».

«То есть, они заявили, что не будут поддерживать старые сектора и возвращаться к той норме, которая была, — пояснил Яблоков.

— Россия же в плохом смысле оказалась «белой вороной».

Эксперт напомнил, что едва началась пандемия, как Российский союз предпринимателей и промышленников (РСПП) предложил ослабить некоторые природоохранные нормы, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Greenpeace и другие экологические организации тогда выступили против, их поддержало Минприроды.

«Действительно, большинство ведущих стран рассматривают нынешний кризис как возможность перезапуска своей экономики, поиска новых источников экономического роста, среди которых важная роль отводится зеленым технологиям», — подтверждает руководитель департамента мировой экономики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров. По его словам,

в России по-прежнему надеются на традиционные сектора экономики и предпочитают в кризис поддерживать именно их, а не новые перспективные отрасли.

«Возможно, прямо сейчас это поможет России мягче преодолеть кризис, однако в долгосрочном плане консервация старой экономической модели будет способствовать замедлению развития страны и ее отставанию от ведущих экономик»,— предупреждает эксперт.

Сами россияне мало озабочены ролью экологии в текущей ситуации. Согласно глобальному опросу Ipsos, почти 60% жителей страны считают заботу об окружающей среде сегодня задачей с низким приоритетом. Большую степень безразличия среди учтенных в опросе стран продемонстрировали лишь жители Италии (65%) и Индии (67%). Россия также оказалась с числе стран с наибольшим числом несогласных (27%) с тем, что экология должна стать первоочередной задачей государства в период восстановления после пандемии. В этом списке также оказалась Германия (36%), Южная Корея (29%), Япония, США и Канада (23%). Наоборот, наибольшую поддержку экологическая повестка получила у жителей Китая (91%), Индии и Мексики (89%), Бразилии (85%) и Южной Африки (84%).

Экологические проблемы по-прежнему не являются приоритетными для государства, поэтому в условиях экономических сложностей они и страдают первыми — решено было сократить некоторые правительственные экологические программы, например, по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), напоминает Макаров из ВШЭ. Также с большим трудом реализуется большинство направлений нацпроекта «Экология», говорит он.

О том, что правительство урежет объем поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ; ветро-, солнечная, гидроэнергетика) на четверть, стало известно в середине марта. Как рассказали «Ъ» источники, программа на 2025–2035 годы сократится с 400 млрд до 313 млрд рублей.

«Сокращение рынка девальвирует все успехи локализации, часть производств просто закроется, сектор потеряет и рабочие места, и компетенции», — цитировала газета Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ).

«Предложение по сокращению финансирования программы поддержки ВИЭ ожидаемо и, очевидно, связано с опасением роста цен на электроэнергию выше инфляции в условиях снижения спроса из-за пандемии», — пояснял «Коммерсанту» руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов.

В Минэнерго «Газете.Ru» на запрос о сокращении поддержки ВИЭ заявили, что не видят влияния пандемии на долгосрочные экологические программы. Ведомство настаивало на сокращении программы поддержки ВИЭ на треть, но речь идет о второй ее части, которая стартует только в 2025 году.

«Никакого влияния пандемии на долгосрочные программы мы не наблюдаем. В настоящий момент планово реализуется первая программа», — сообщили в Минэнерго.

«Действующая программа поддержки ВИЭ позволила создать в России базу для производства оборудования, сформировала конкурентный рынок и в итоге привела к значительному снижению стоимости строительства», — цитирует пресс-служба директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрея Максимова. С учетом достигнутых показателей по капзатратам, во второй программе развития ВИЭ можно увеличить заданные темпы вводов, сократив при этом нагрузку на потребителей, отметил он. Так,

затраты на строительство солнечной электростанции мощностью 1 кВт упали со 115,7 тыс. руб. в 2013 году до 49,8 тыс. руб. в 2019 году, ветровых электростанций — со 155,1 тыс. руб. в 2015 году до примерно 65 тыс. руб. в 2019-2020 годах.

Без пакетов, но в перчатках

С 2017 года в России стала обсуждаться тема отказа от пластиковых пакетов. Крупнейшие ритейлеры страны один за другим отказывались от их бесплатного распространения. Также продвигалось использование многоразовой тары — кофе в свою кружку, продукты на развес без упаковки и т.п.

Но на фоне пандемии коронавируса этот тренд развернулся, рассказал эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Дмитрий Нестеров.

«В среднем по разным регионам количество отходов выросло на 20-30%. Если говорить конкретно по субъектам, то, например, в Краснодарском крае и Омской области оно увеличилось на 30%, в Якутии и Саратовской области — на 20%, в Москве — примерно на 15%», — сообщил эксперт.

По его словам, это связано с рекомендациями Роспотребнадзора, который посоветовал использовать одноразовую упаковку и оборачивать в пленку продукты для взвешивания, использовать одноразовые перчатки и т.д. При этом эффективность таких мер для снижения заболеваемости, по мнению Нестерова, научно не была доказана. Рекомендаций по использованию перчаток, в частности, не давала даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Рекомендации ведомства не носят обязательного характера, граждане могут сами решать, соблюдать их или нет — исходя из своих предпочтений и отношения к здоровью, прокомментировали «Газете.Ru» такие требования в Роспотребнадзоре.

«Разработанные Роспотребнадзором регламентирующие документы и рекомендации по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции не предполагают обязательное использование только одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ). Какие именно СИЗ использовать — одноразовые или многоразовые — граждане выбирают в соответствии со своими предпочтениями и бережным отношением не только к своему здоровью, но и к окружающей среде», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отсутствие СИЗ у покупателей грозит магазинам штрафами и даже закрытиями.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что все вопросы, которые возникали у ритейлеров в связи с рекомендациями Роспотребнадзора, решались в рабочем порядке со специалистами ведомства и торговых сетей.

Несмотря на общий фон, есть примеры, когда несмотря на пандемию, крупному бизнесу удается реализовывать экологические инициативы. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group («перекресток», «Пятерочка») в прошлом году представил рекомендации по устойчивому развитию для поставщиков относительно дизайна упаковки, используемого сырья и коммуникации (маркировка, обучение покупателя и сотрудников и др.). Также супермаркеты «Перекресток» перешли на использование фирменных пакетов с 35% содержанием переработанного пластика, стали собирать зубные щетки на переработку, «Пятерочка» начала устанавливать боксы для сбора батареек, обе сети внедрили возможность отказываться от печати бумажного чека через свое мобильное приложение.