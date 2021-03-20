Незавидная участь офисного планктона: как будет развиваться рынок труда

Растущее распространение автоматизации, искусственного интеллекта и других технологий предполагает, что роль человека в экономике к 2030 году «резко сократится, уничтожив при этом миллионы рабочих мест», спрогнозировала компания Boston Consulting Group (BCG) в исследовании «Будущее рабочих мест в эпоху искусственного интеллекта». Горизонт прогноза — 2030 год. Ожидается, что три страны, в которых произойдут самые существенные изменения — это США, Германия и Австралия. В остальных странах, включая Россию, проходят во многом похожие трансформации, отмечается в исследовании.

COVID-19 усилил этот эффект еще в прошлом году и, «вероятно, ускорит цифровизацию экономик многих стран и, возможно, закрепит ее навсегда в некоторых областях». В этом состоит один из итогов исследования, и он довольно очевиден, но, как отмечают сами авторы, реальная картина на рынке труда будет выглядеть не такой простой. А в некоторых сферах деятельности и вовсе будет иной, чем кажется на первый взгляд.

Прогноз BCG состоит в том, что новые технологии, хотя и устранят одни рабочие места, однако создадут множество других. И это является вызовом, как для правительств, так и для компаний и самих граждан.

По базовому сценарию BCG, в 2030 году в США, вероятнее всего, будет наблюдаться нехватка рабочей силы от 0,9% до 4,4%. В Германии также будет дефицит от 0,5% до 4,1%. Австралия же столкнется с нехваткой рабочей силы до 3,7%.

Эксперты посчитали, каким может оказаться дефицит рабочей силы в названных странах.

Америке не хватает айтишников

В Соединенных Штатах дефицит возникнет в сферах, специализирующихся на профессиональном знании компьютерных технологий и математики. Причем дефицит вырастет с 571 000 в 2020 году до 6,1 млн человек к 2030 году.

Дефицит предложения инженерных работников и в сфере архитектуры также будет расти. С 60 тысяч человек в 2020 году до 1,3 млн в 2030 году. «Таким образом, даже несмотря на прогнозируемый рост общего предложения рабочей силы в стране, США столкнутся со значительным дефицитом в важнейших областях.

Дефицит всех групп рабочих мест в США составит 17,6 млн человек», — отмечается в исследовании.

При этом автоматизация и искусственный интеллект сократят рабочие места в сфере офисной и административной поддержки, где избыток рабочих вырастет за десять лет с 1,4 млн до 3 млн.

Германия также будут испытывать нехватку специалистов в области компьютерных технологий (1,1 млн человек). Наиболее сильно дефицитом будут затронуты преподавательские и библиотечные профессии (346 000), а также практикующие врачи и технические профессии (254 000). «Тем не менее, общая нехватка талантов в Германии не исключает излишка рабочей силы: например, ожидается, что количество рабочих мест на производстве вырастет с 764000 в 2020 году до 801000 к 2030 году», — прогнозирует BCG.

Перед Германией стоит двойная проблема: низкий уровень рождаемости в сочетании со стареющими бэби-бумерами, которые выйдут на пенсию в следующем десятилетии, отмечает в исследовании.

Последствия бэби-бума в Австралии

Австралия столкнется с трудностями при заполнении таких вакансий, как компьютерщики, менеджеры широкого профиля, практикующие врачи и специалисты технической поддержки, финансисты.

«Однако инновации и технологии усугубят избыток рабочей силы в Австралии в некоторых секторах. Например, в производстве профицит останется высоким и вырастет до 118 000. А с учетом того, что технологии возьмут на себя рутинные, повторяющиеся задачи, ожидается, что излишек работников в офисах вырастет со 161 000 в 2020 году до 180 000 к 2030 году», — прогнозируют эксперты.

В целом Австралия столкнется с избытком рабочей силы в объеме около 800 000 человек. Отчасти это будут следствием той политики, которую страна реализует с 2002 года. Тогда правительство Австралии ввело денежные субсидии родителям новорожденных, чтобы поднять уровень рождаемости в стране. Это увеличение привело к бэби-буму и в итоге тысячи новых работников выйдут на рынок труда в течение следующего десятилетия. В то же время Австралия значительно сократила иммиграцию в обозримом будущем в ответ на экономические проблемы, связанные с пандемией. Но если даже после пандемии иммиграция возобновится, перекосы на рынке труда неизбежны, отмечается в исследовании.

Эксперты BCG рисуют картину будущего не только черными красками. Один приятных прогнозов — удаление рутинных, повторяющихся задач в юридических, бухгалтерских, административных профессиях открывает для сотрудников в этих сферах возможность взять на себя более стратегические роли.

Второй прогноз — чисто человеческие способности, которые не могут быть воспроизведены с помощью технологий, такие как сочувствие, воображение, творчество и эмоциональный интеллект, станут со временем более ценными.

При этом кризисы, такие как пандемия COVID-19, подчеркивают важность этих профессий для обеспечения благополучия общества.

Самоучки снова будут в цене

ВСG рекомендует правительствам активнее поддерживать малые и средние компании в виде субсидированных займов или инвестиционных налоговых льгот в их стремлении переходить на новые технологии. «Поддержка малых и средних предприятий поможет создать возможности, необходимые для стимулирования инноваций во всей экономике», — считают эксперты.

Рекомендация компаниям — встраивать постоянное обучение персонала в свои бизнес-модели. Кроме того, следует переосмыслить стратегии найма и удержания специалистов в условиях ожесточенной конкуренции в поиске талантливых профессионалов.

Поскольку некоторые из навыков, которые потребуются в будущем (например, программирование компьютерных языков), скорее всего, будут приобретаться самостоятельно, то самоучки без дипломов и сертификатов должны приветствоваться HR-департаментами компаний.

Рекомендации для сотрудников — взять на себя больше ответственности за собственное профессиональное развитие, учиться всю жизнь.

Партнер в московском офисе BCG Антон Степаненко пояснил «Газете.Ru», чем может быть интересно это исследование рынка труда для россиян. США и Германия являются самыми популярными странами, которые бы выбрали россияне для возможного переезда по рабочей визе. Австралия входит в пятерку востребованных в этом плане государств. «При этом, что характерно, больше всего в этих трех странах через 10 лет ожидается недостаток как раз кадров связанных с компьютерными технологиями, которые демонстрируют наибольшую популярность и мобильность в России», — заключает Степаненко.

Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, что выводы, которые сделаны BCG, действительно можно транслировать на российский рынок труда. «Глобально мы движемся по такому же сценарию: рост автоматизации, цифровизации, ИИ приводит к изменению соотношения спроса и предложения на рынке труда. И эти изменения не остановить. К ним нужно срочно готовиться», — говорит эксперт.

По ее оценке, уже сейчас в РФ наблюдается дефицит в ИТ-сфере. Система образования реагирует на эти вызовы, но пока очень слабо. «Так, на 2021 год на 18% вырастет число бюджетных мест по математическим и информационным наукам. Но для рынка труда их требуется в разы больше», — говорит Иванова-Швец.

«В России развитие перспективных отраслей идет крайне медленно и локально. Число «продвинутых» компаний, активно внедряющих новые технологии, в том числе искусственный интеллект, можно пересчитать по пальцам одной руки, и сосредоточены такие центры инноваций, как правило, в крупных городах», — соглашается аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Бухгалтеры и юристы Азии не нужны

«В отчете BCG указывается на будущий дефицит персонала в здравоохранении и конкретно на недостаток практикующих врачей. Такая же тенденция и у нас. И как показала пандемия, дефицит в этой сфере чреват серьезными последствиями для граждан и страны в целом», — говорит эксперт РЭУ имени Плеханова Иванова-Швец.

Что касается недостаточного количества специалистов в сфере IT-технологий, то уже сейчас незаполненность этих вакансий остро ощущается не только в Австралии или США, но и в азиатском регионе, отмечает эксперт Money Cat Игорь Ваданюк. «Мы столкнулись с дефицитом программистов и разработчиков, когда несколько лет назад открыли в Азии (во Вьетнаме и на Филиппинах) собственную финансовую компанию. До сих пор разработка и программирование для азиатского региона частично ведется силами международной команды, в том числе специалистами из России и Украины, потому что найти подходящих на местном рынке не просто», — говорит Вадагюк.

При этом переехавших в страны Азии юристов и бухгалтеров сейчас явный избыток.

Независимо от сферы деятельности всегда будут востребованы на рынке труда специалисты, обладающие лидерскими качествами, навыками критического мышления, умением работать с большим потоком информации и, естественно обладающие высоким уровнем владения иностранным языком, считает преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

Наиболее востребованы сейчас и останутся в ближайшей перспективе профессии, требующие экономического или технического образования. Нестабильная ситуация в России и в мире повысила спрос на антикризисных менеджеров. А из-за дисбаланса спроса и предложения востребованными будут эксперты по HR-трансформации, карьерные консультанты.

Для молодых граждан всегда остается в силе спрос на профессии в сфере продаж и обслуживания, добавляет Асмятуллин из РУДН.