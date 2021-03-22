Санкции не страшны: Минпромторг ускоряет импортозамещение

Очередные санкции США против России, введенные с 18 марта, не повредят бизнесу, а только интенсифицируют механизмы импортозамещения в отечественных технологических цепочках. Об этом сообщает в понедельник 22 марта РБК со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова.

По его словам, деньги, которыми оплачивался импорт, не уйдут из страны и пойдут на развитие отечественных технологий, закупку отечественного оборудования и на зарплаты работников.

«Инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться», — напомнил чиновник.

Напомним, новая администрация президента США Джо Байдена объявила об очередных санкциях 2 марта. Госдеп вводит их из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Санкционный пакет вводится в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова и других. Госдепартамент ввел первый раунд санкций в соответствии с законом о контроле за химическим оружием, включивший дополнительные ограничения на экспорт американских технологий двойного назначения в Россию.

Дорожные карты по импортозамещению

Минпромторг еще в 2014 году подготовил первые «дорожные карты» по импортозамещению на фоне американских и европейских санкций.

Например, министерство ставило задачу к 2020 году сократить долю импортной электроники и компонентов на российском рынке почти вдвое — с 82% до 44%.

Кроме того, Минпромторг утвердил планы-графики по импортозамещению в других отраслях, в том числе в авиастроении, станкостроении, в радиоэлектронной промышленности.

В Минпромторге уточнили, что в авиационной отрасли доля импортных комплектующих в цене новых российских самолетов ранее составляла 78%, а теперь «самолеты станут российскими более чем на 98%» от их итоговой стоимости.

Впрочем, замминистра Бочаров не привел показателей текущей степени импортной зависимости в радиоэлектронной промышленности.

«Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение процесс постоянный», — пояснил Бочаров.

По его словам, Минпромторг оказывает поддержку отечественным производителям в виде субсидий и налоговых льгот, ведет работу по стимулированию спроса на российскую продукцию, включая микропроцессоры. «Более того, рынок радиоэлектроники — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран»,— отметил чиновник.

Ранее в 2019 году были перенесены сроки запуска российского самолета МС-21 в серийное производство из-за санкций США.

Тогда американские партнеры прекратили поставку композитных материалов, необходимых для создания крыльев. Позднее были созданы необходимые компоненты российского производства.

Российские спутники «Глонасс» пока не удалось полностью перевести на российскую микроэлектронику. Но глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал к 2025 году вывести «Глонасс» на 100-процентное импортозамещение.

На подходе новые санкции

Не исключено, что в течение трех месяцев США могут расширить санкционные ограничения. Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российскими ценными бумагами.



В Кремле в ответ на санкции традиционно отвечают, что Россия вынуждена будет применять необходимые меры для минимизации последствий от них.

Как сообщалось 18 марта, президент США Джо Байден рассматривает вопрос введения санкций также в отношении оператора строительства «Северного потока-2». Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Кроме компании Nord Stream 2 AG в санкционном перечне может оказаться страховая компания, которая предоставляет свои услуги в рамках реализации строительства газопровода.

Ожидается также, что в санкционном списке США окажутся компании, которые сотрудничают с судами, прокладывающими «Северный поток-2» по дну Балтики.