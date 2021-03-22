Премьер Украины заявил о громадных потерях от «Северного потока — 2»

Запуск «Северного потока — 2» может создать экономические условия для нового витка «российской агрессии», а энергетическая безопасность Евросоюза окажется под ударом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

Он добавил, что Киев выступает в поддержку санкций, направленных против СП-2. Кроме того, по словам украинского политика, газотранспортная система Украины готова дать Европе более 140 млрд кубометров газа в год.

Шмыгаль добавил, что украинская ГТС – кратчайший путь в Европу для газа, добытого в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект СП-2 – ловушка для всех европейских стран. По оценке экс-главы минэкономики Украины Владимира Ланового, страна потеряет в случае запуска СП-2 порядка $3 млрд — но катастрофой это не станет.

Кроме того, в офисе президента Украины призвали президента США Джо Байдена ввести новый «всеобъемлющий санкционный режим» против России.

Ограничения должны коснуться «Северного потока — 2», заявила на видеоконференции американской организации «Атлантический совет» замглавы офиса Зеленского Юлия Свириденко.

«Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима», — считает Свириденко.

«Если «поток» будет достроен, это будет мощный удар по Украине», — подчеркнул ранее сам Зеленский.

В конце февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть завершен при трех условиях, если его использование будет зависеть от решений Евросоюза и «поведения России».

В первую очередь Германия должна внедрить механизм экстренной остановки подачи газа через СП-2 и возможность допуска к газопроводу властей ЕС, считает он. Второе условие —

«Евроатлантический энергетический договор», согласно которому Европа должна как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии и укрепить свой газовый рынок. При этом ЕС должен поддерживать развитие Украины, благосостояние которой зависит от транзита газа.



РФ также могла бы стать стороной этого договора.

Наконец, ФРГ может поставить России условия для начала работы газопровода. Среди них Ишингер перечислил такие политические условия, как разрешение украинского кризиса и дело Алексея Навального.

Немецкий политик добавил, что Берлин в любом случае должен координировать свои действия в сфере СП-2 с Еврокомиссией, США и восточноевропейскими партнерами. Это необходимо для того, чтобы «сделать стратегический козырь из ненужного жернова на шее Германии».

Ишингер напомнил, что ряд стран ЕС и Соединенные Штаты давят на Германию, желая остановить строительство СП-2. Однако эта идея крайне плоха, подчеркнул он, потому что итогом ее реализации станет «болезненный судебный процесс с многомиллиардными издержками».

Проект СП-2 включает сооружение двух трубопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов в Ленинградской области через Балтийское море до германского побережья. При этом власти России и Германии неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере проекта.