Новые правила: сколько солода останется в пиве

Что предлагает Минфин

Технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» был принят в 2018 году. Он должен стать обязательным на территории России с 1 января 2022 года. Согласно нему, соотношение солода и других компонентов может составлять 50% к 50%. Пока же по российскому законодательству (ФЗ № 171) доля солода и других ингредиентов в пиве должна быть в соотношении 80% к 20%. Если предложение Минфина одобрят, нормы ЕАЭС будут такими же, как и в России сейчас.

«Допускается частичная замена используемого солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, в том числе масса сахаросодержащих продуктов — не более 5%»,— говорится в проекте решения по изменению технического регламента ЕАЭС.

Исполнительный директор Ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка» Камаль Лебедев пояснил «Газете.Ru», что Минфин предлагает лишь распространить российскую норму на ЕАЭС, чтобы предприятиям отрасли не пришлось после 1 января 2022 года (когда техрегламент ЕАЭС станет обязательным на территории России) менять рецептуру и производственные регламенты.

«Это никак нельзя назвать ужесточением требований. Скорее, это стремление стабилизировать уже действующее в РФ регулирование. Увенчается ли успехом инициатива Минфина РФ, будет решаться на уровне руководящих органов ЕАЭС в апреле 2021 года», — сказал Лебедев.

Сторонники и противники изменений

Против предложения Минфина выступают крупные транснациональные компании — AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.), «Балтика», Heineken. Небольшие же производители и так выпускают продукцию с высоким содержанием солода, поскольку за счет этого они могут конкурировать с более массовой продукцией. Инициативу Минфина поддерживают такие организации, как «Опора России», «Союз пивоваров России». По их мнению, продукция будет более качественной.

Крупные пивные компании настаивают, что текущая версия техрегламента ЕАЭС соответствует международной практике регулирования содержания солода. Во многих странах требований по его содержанию вообще нет, отметили они. В России же многие признанные мировые бренды незаслуженно называют «пивными напитками», притом, что содержание других компонентов, помимо солода, на их качестве не сказывается, говорят производители. По их мнению, российских потребителей вводят в заблуждение.

«В большинстве стран мира отсутствует законодательно закрепленное требование о содержании солода в пиве. В тех странах, где такое требование существует, в среднем соотношение солода и несоложеных материалов составляет 50-60%»,

— сказала старший директор по работе с органами государственной власти в Восточной Европе компании «Балтика» Ирина Федорова. По ее мнению, инициатива Минфина — это «шаг назад».

Директор по корпоративным отношениям компании Heineken Алексей Воробьев заметил, что в других странах такой жесткой нормы нет. Исключением является Германия: там норма содержания солода составляет 100%, но только для локального пива по традиционной рецептуре. Все остальное пиво, включая импортное, называется пивом, пояснил Воробьев. Что касается других стран, в Чехии и Японии содержание солода в пиве зафиксировано на уровне 67%, Нидерландах — 60%, Аргентине — 55%, Франции — 50%, Южной Корее — 10%.

В AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.) обратили внимание, что у каждого сорта пива своя рецептура, вкус и цвет — разнообразие достигается за счет использования несоложенных продуктов, которые ничем не могут быть заменены. На качество и безопасность продукции количество солода не влияет, подчеркнул директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораз Дурдыев.

Он также добавил, что нынешняя версия техрегламента ЕАЭС позволит производить и импортировать новые сорта пива, которые, согласно текущему законодательству, не относятся ни к «пиву», ни к «пивным напиткам»: например, это более крепкие сорта Leffe Radieuse, Hertog Jan и другие традиционные бельгийские эли. Это позволит расширить ассортимент для потребителей.

Изменится ли качество пива

В «Опоре России» при этом считают, что более жесткие требования к содержанию солода в пиве повышают качество продукции. Как заявил член президиума Алексей Небольсин, инициатива Минфина «спасет огромную армию российских потребителей пива от потребления некачественного напитка». По его словам, если техрегламент ЕАЭС останется в нынешнем виде, потребители получат «недопиво». По словам Небольсина, смягчение требований выгодно транснациональным компаниям, поскольку они смогут сэкономить на ингредиентах.

«Ничем другим, кроме как ценой, транснационалый рынок завоевать не могут,— заявил Алексей Небольсин. — Для них это фактически было официальное разрешение вместо пива, которое мы с вами привыкли потреблять, продавать некий такой суррогат»,— сказал он.

Алексей Небольсин также добавил, что на ценах на пиво для потребителей введение новых норм не отразится. По его словам, «на рынке будет меньше пива, которое и пивом не является».

В AB InBev Efes, однако, с аргументом по удешевлению продукции за счет сокращения содержания солода не согласны. «Стоимость ингредиентов, которые относятся к несоложенным продуктам (рис, кукуруза) зачастую существенно дороже ячменного солода, поэтому любые инсинуации и попытки уличить добросовестных производителей в стремлении сэкономить на ингредиентах, совершенно не выдерживают никакой критики»,— заявили в компании.

«У каждого сорта пива – своя рецептура, которая и дает пиву его уникальный вкус и цвет. Такая широкая вариативность типов и вкусов связана с использованием различных несоложенных продуктов, которые составляют профиль пива и ничем не могут быть заменены. На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет», — добавили в AB InBev Efes.

В Санкт-Петербургском союзе мастеров пивоварения отметили, что для небольших производителей инициатива Минфина большой роли не сыграет: в их продукции и так почти 100%-е содержание солода, чтобы их пиво было конкурентоспособным.